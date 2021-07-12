Якщо Рада проголосує законопроєкт про перезавантаження ВРП в комітетській редакції, то очищення судів відкладається мінімум на 4 роки, - Шабунін

Завтра в Раді відбудеться голосування з ключового законопроєкту судової реформи - № 5068 про перезавантаження Вищої ради правосуддя.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"З хорошого: незалежні міжнародні експерти отримують визначальний голос в обранні нових членів ВРП. З поганого: про діючих членів ВРП фінальне рішення про звільнення приймають ... суб'єкти призначення, а значить, ніякого перезавантаження не буде", - написав він.

Працювати, за словами Шабуніна, це буде так: "Міжнародні експерти визначають, що, наприклад, член ВРП Маловацький недоброчесний. Але Маловацький мав їх в носі, бо рішення про його звільнення має прийняти з’їзд адвокатів. Очевидно таке рішення з’їзд не прийме, бо вдруге делегував Маловацького у ВРП, ЗАБИВШИ на пряму норму Конституції (яка ЗАБОРОНЯЄ повторно бути членом ВРП). Тож рішення якоїсь етичної ради з’їзд адвокатів точно матиме в носі".

Глава ЦПК зазначив, що якщо Рада проголосує законопроєкт №5068 в комітетській редакції, то очищення судів відкладається мінімум на чотири роки, протягом яких буде закінчуватися термін чинної ВРП.

"І Зеленський, і депутати будуть видаватися ідіотами, коли етична рада бетонно розкладе недоброчесність членів ВРП, а їх ... не звільнять, тому що закон залишає таку можливість.

От щоб що? Навіщо це робити? Обманути виборців псевдо реформою і залишити лояльну собі ВПР, яка контролюватиме судову систему в інтересах Банкової?"- написав він.

Також Шабунін додав, що якщо метою насправді є перезавантаження ВРП, то депутати можуть підтримати правку №733, яка змінює голосування на з'їздах суб'єктів призначення.

"Згідно з правкою, з'їзд обов'язково має ухвалити більшістю голосів одне з рішень: про підтримку рекомендації Етичної ради (звільнити члена ВРП) чи її відхилення. Якщо протягом трьох місяців не приймають жодного рішення - повноваження члена ВРП припиняються законом. Ця поправка не гарантує очищення ВПР, але принаймні створює шанс такого очищення.

Редакція комітету такого шансу не дає в принципі, тож з законопроєкт #5068 точно не очищає ВРП. Принаймні в найближчі чотири роки", - резюмував глава ЦПК.