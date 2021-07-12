УКР
Якщо Рада проголосує законопроєкт про перезавантаження ВРП в комітетській редакції, то очищення судів відкладається мінімум на 4 роки, - Шабунін

Завтра в Раді відбудеться голосування з ключового законопроєкту судової реформи - № 5068 про перезавантаження Вищої ради правосуддя.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"З хорошого: незалежні міжнародні експерти отримують визначальний голос в обранні нових членів ВРП. З поганого: про діючих членів ВРП фінальне рішення про звільнення приймають ... суб'єкти призначення, а значить, ніякого перезавантаження не буде", - написав він.

Працювати, за словами Шабуніна, це буде так: "Міжнародні експерти визначають, що, наприклад, член ВРП Маловацький недоброчесний. Але Маловацький мав їх в носі, бо рішення про його звільнення має прийняти з’їзд адвокатів. Очевидно таке рішення з’їзд не прийме, бо вдруге делегував Маловацького у ВРП, ЗАБИВШИ на пряму норму Конституції (яка ЗАБОРОНЯЄ повторно бути членом ВРП). Тож рішення якоїсь етичної ради з’їзд адвокатів точно матиме в носі".

Глава ЦПК зазначив, що якщо Рада проголосує законопроєкт №5068 в комітетській редакції, то очищення судів відкладається мінімум на чотири роки, протягом яких буде закінчуватися термін чинної ВРП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня Рада займеться законопроєктами про Вищу раду правосуддя, - Разумков

"І Зеленський, і депутати будуть видаватися ідіотами, коли етична рада бетонно розкладе недоброчесність членів ВРП, а їх ... не звільнять, тому що закон залишає таку можливість.

От щоб що? Навіщо це робити? Обманути виборців псевдо реформою і залишити лояльну собі ВПР, яка контролюватиме судову систему в інтересах Банкової?"- написав він.

Також Шабунін додав, що якщо метою насправді є перезавантаження ВРП, то депутати можуть підтримати правку №733, яка змінює голосування на з'їздах суб'єктів призначення.

"Згідно з правкою, з'їзд обов'язково має ухвалити більшістю голосів одне з рішень: про підтримку рекомендації Етичної ради (звільнити члена ВРП) чи її відхилення. Якщо протягом трьох місяців не приймають жодного рішення - повноваження члена ВРП припиняються законом. Ця поправка не гарантує очищення ВПР, але принаймні створює шанс такого очищення.

Редакція комітету такого шансу не дає в принципі, тож з законопроєкт #5068 точно не очищає ВРП. Принаймні в найближчі чотири роки", - резюмував глава ЦПК.

ВР (15185) судова реформа (1464) Шабунін Віталій (604) ВРП Вища рада правосуддя (586) Центр протидії корупції (287)
+5
Віталік, нафіга ти обрав таку дебільну владу?
12.07.2021 13:45 Відповісти
+2
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Корупціонери нещадно борються з корупцією !!!)))
12.07.2021 13:47 Відповісти
+2
"Лишьби не Порошенко!" та "Хуже не будет" !!!!)))
12.07.2021 13:48 Відповісти
Віталік, нафіга ти обрав таку дебільну владу?
12.07.2021 13:45 Відповісти
"Лишьби не Порошенко!" та "Хуже не будет" !!!!)))
12.07.2021 13:48 Відповісти
Хрен редьки не слаще. Хотяб как показывает социологияб Зе!хрен для украинцев всё еще слаще хрена члена банды Януковича сивопузенького ПОПика.
12.07.2021 14:04 Відповісти
Мое мнение, что хватит уже выбирать между этих двух хренов. Тем более,
что один хрен по фамилии Порошенко, как прокололся Потураев, - технический кандидат Банковой.
12.07.2021 14:07 Відповісти
Це локшина на вуха лохтората !!))
12.07.2021 14:10 Відповісти
Хрєн один лише розміри різні !!! Живимо далі ,вистава кремлівського балагана триває !!!)))
12.07.2021 14:08 Відповісти
Завдяки таким настроям в Україні повна срака (як казав буба) з вами назавжди.
12.07.2021 14:19 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Корупціонери нещадно борються з корупцією !!!)))
12.07.2021 13:47 Відповісти
Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!!))
12.07.2021 13:49 Відповісти
********* Шабунин, ты же сама топила за зебилов шо аж гай шумел. Теперь жри-те...
12.07.2021 13:51 Відповісти
ты так страстно этого добивался. ты добился. И что ж ты теперь хочешь?
12.07.2021 13:52 Відповісти
Шабунін, ти один з тих хто загнав Україну в зелене лайно. Сидів би вже і не відсвічував.
12.07.2021 13:59 Відповісти
А ти не читав, що як Пан скаже - так і проголосують!!! - не козацькі мотиви - смішний висновок!!!
12.07.2021 14:00 Відповісти
Все танцуют вокруг ВСП кого тут пропихивать. А судебные реформы будут когда нибудь?
12.07.2021 14:08 Відповісти
Як можливо реформувати на 100% корумовану систкму??? Лише докорінна руйнація і створення нової ,з чистого аркуша !!)))
12.07.2021 14:11 Відповісти
30 лет откладывалось и еще 4 отложится.
12.07.2021 15:07 Відповісти
Мене Шабунін на своїй сторінці забанив. Зелене сцикливе лайно.
12.07.2021 15:28 Відповісти
 
 