Якщо Рада проголосує законопроєкт про перезавантаження ВРП в комітетській редакції, то очищення судів відкладається мінімум на 4 роки, - Шабунін
Завтра в Раді відбудеться голосування з ключового законопроєкту судової реформи - № 5068 про перезавантаження Вищої ради правосуддя.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"З хорошого: незалежні міжнародні експерти отримують визначальний голос в обранні нових членів ВРП. З поганого: про діючих членів ВРП фінальне рішення про звільнення приймають ... суб'єкти призначення, а значить, ніякого перезавантаження не буде", - написав він.
Працювати, за словами Шабуніна, це буде так: "Міжнародні експерти визначають, що, наприклад, член ВРП Маловацький недоброчесний. Але Маловацький мав їх в носі, бо рішення про його звільнення має прийняти з’їзд адвокатів. Очевидно таке рішення з’їзд не прийме, бо вдруге делегував Маловацького у ВРП, ЗАБИВШИ на пряму норму Конституції (яка ЗАБОРОНЯЄ повторно бути членом ВРП). Тож рішення якоїсь етичної ради з’їзд адвокатів точно матиме в носі".
Глава ЦПК зазначив, що якщо Рада проголосує законопроєкт №5068 в комітетській редакції, то очищення судів відкладається мінімум на чотири роки, протягом яких буде закінчуватися термін чинної ВРП.
"І Зеленський, і депутати будуть видаватися ідіотами, коли етична рада бетонно розкладе недоброчесність членів ВРП, а їх ... не звільнять, тому що закон залишає таку можливість.
От щоб що? Навіщо це робити? Обманути виборців псевдо реформою і залишити лояльну собі ВПР, яка контролюватиме судову систему в інтересах Банкової?"- написав він.
Також Шабунін додав, що якщо метою насправді є перезавантаження ВРП, то депутати можуть підтримати правку №733, яка змінює голосування на з'їздах суб'єктів призначення.
"Згідно з правкою, з'їзд обов'язково має ухвалити більшістю голосів одне з рішень: про підтримку рекомендації Етичної ради (звільнити члена ВРП) чи її відхилення. Якщо протягом трьох місяців не приймають жодного рішення - повноваження члена ВРП припиняються законом. Ця поправка не гарантує очищення ВПР, але принаймні створює шанс такого очищення.
Редакція комітету такого шансу не дає в принципі, тож з законопроєкт #5068 точно не очищає ВРП. Принаймні в найближчі чотири роки", - резюмував глава ЦПК.
