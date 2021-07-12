УКР
Новини
ЦВК Молдови підрахувала 100% протоколів на парламентських виборах: політсила президентки Санду бере монобільшість

Після оброблення 100% протоколів із 2150 виборчих дільниць Партія "Дія і солідарність" (PAS) отримує 52,80% голосів на виборах до парламенту Молдови.

До вищого законодавчого органу республіки Молдова також проходять Блок комуністів і соціалістів - 27,17% та Партія "Шор" - 5,74%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК Молдови.

Решта конкурентів не долають необхідний для потрапляння в парламент поріг. Відповідно до Кодексу про вибори мінімальний поріг для проходження в парламент для партій або інших громадсько-політичних організацій становить 5%, для виборчого блоку - 7%, а для незалежних кандидатів - 2%.

Дострокові парламентські вибори відбулися в Молдові 11 липня. Явка на виборах становила 48,41% (1 477 574 людини).

За попередніми підрахунками, після перерозподілу голосів партій, які не пройшли в парламент, PAS отримає 63 зі 101 мандата в новому парламенті. Це означає, що пропрезидентська партія може самостійно сформувати уряд і ухвалювати будь-які рішення.

Блок комуністів і соціалістів колишніх президентів Молдови Володимира Вороніна та Ігоря Додона - 32 мандати, партія "Шор" - 6 мандатів. Раніше блок комуністів і соціалістів заявив, що в парламенті сформує дві фракції. Це означає, що у Партії соціалістів буде 21 мандат, а у Партії комуністів - 11 мандатів.

Читайте також: Зеленський привітав Санду з перемогою її партії на парламентських виборах у Молдові

Остаточні результати виборів будуть підведені протягом п'яти днів - до 19 липня. Конституційний суд розгляне питання про затвердження результатів виборів до 25 липня.

Топ коментарі
+23
30 лет ждали. Через 2 месяца ровно 30 лет независимости.
показати весь коментар
12.07.2021 13:59 Відповісти
+23
По правде говоря у нас не обсуждают Украину. Тут своим проблем столько, что на 10 лет работы хватит только развалить мафию и желание людей давать взятки. Что нам Украину обсуждать. У нас вообще ни разу не лучше чем в Украине. Тоже миллион людей за границей, умирающие сёла, беспредел полиции, прокуратуры, везде коррупция, нужно строить дороги, чтобы связать ЕС (Румынию) и Украину, чтобы Молдова могла эффективно торговать с Украиной и т.д.
показати весь коментар
12.07.2021 14:19 Відповісти
+18
Совковые анекдоты про тупых молдован сами молдоване теперь рассказывают про тупые 73%.
показати весь коментар
12.07.2021 14:00 Відповісти
30 лет ждали. Через 2 месяца ровно 30 лет независимости.
показати весь коментар
12.07.2021 13:59 Відповісти
Вітаю!
показати весь коментар
12.07.2021 14:02 Відповісти
Дякуемо.
показати весь коментар
12.07.2021 14:10 Відповісти
Совковые анекдоты про тупых молдован сами молдоване теперь рассказывают про тупые 73%.
показати весь коментар
12.07.2021 14:00 Відповісти
По правде говоря у нас не обсуждают Украину. Тут своим проблем столько, что на 10 лет работы хватит только развалить мафию и желание людей давать взятки. Что нам Украину обсуждать. У нас вообще ни разу не лучше чем в Украине. Тоже миллион людей за границей, умирающие сёла, беспредел полиции, прокуратуры, везде коррупция, нужно строить дороги, чтобы связать ЕС (Румынию) и Украину, чтобы Молдова могла эффективно торговать с Украиной и т.д.
показати весь коментар
12.07.2021 14:19 Відповісти
У вас лучше. У вас Президент- не наркоша, а Человек. А теперь и правительство подтянется.
показати весь коментар
12.07.2021 18:57 Відповісти
Задолбал ты, бот, своими репликами.
показати весь коментар
12.07.2021 19:40 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2021 21:35 Відповісти
Соглашусь только с тем, что у нас (как Украина думает) или мы сами - не обсуждаем, а это плохо! Во-вторых, уже довольно давно в Молдове обычному полицейскому, участковому, семейному врачу - дать взятку ОЧЕНЬ сложно, всё или через кассу гос или приём в частном порядке, фактически абсолютно любую услугу можно вообще оплатить при помощи мобильного телефона! В- третьих - во всех магазинах крупных или мелких КИШИТ продукция Украины, при том переправленная через ПМР ))) Детка, ты откуда вообще пишешь?
показати весь коментар
15.07.2021 00:03 Відповісти
Ось вона пригадає кловуну його мовчанку.
показати весь коментар
12.07.2021 14:02 Відповісти
Щиро радію за молдовців.
показати весь коментар
12.07.2021 14:10 Відповісти
Шестёрка пуйла и по совместительству главарь блока коммунистов и социалистов Додон заявил, после победы проевропейской силы в Молдове, что он надеется что новая власть не испортит отношения с рашкой и что для него хорошо то, что партия Маи Санду не получила конституционного большинства в парламенте Молдовы, иначе бы они (по словам Додона) организовали бы унию с Румынией.
А я вот думаю, а что плохого в том, что бы историческая часть Румынии - Молдова и фактически, разделённый сейчас румынский народ (на Румынию и Молдову) организовали союзное государство?
По версии рашистских имперцев, этого никому не позволено, кроме них. Только пуйло и рашка имеют право создавать союзное государство с Белорусией. Остальные значит не люди и не имеют права.
показати весь коментар
12.07.2021 14:11 Відповісти
Молдова і так знаходиться в складі Румунії. Це Сталін обізвав окуповану радянськими військами "Бессарабію" "Молдавією".
показати весь коментар
12.07.2021 14:53 Відповісти
Вітаю, пані Санду!Розберіться з нашим наркошей криворизським, плииз! Куди воно поділо чавуса, викраденням якого Вас підставили! Заздалегідь вдячна, Маруся.
показати весь коментар
12.07.2021 14:16 Відповісти
Декларация намерений - это хорошо, но у нас уже есть одно "гавнобольшинство".
показати весь коментар
12.07.2021 14:18 Відповісти
Не так давно в Україні була ЄВРОПЕЙСЬКА КАОЛІЦІЯ в 302 голоси. Забувся 2014 рік?
показати весь коментар
12.07.2021 14:27 Відповісти
Фактично було ледь 230... Але не треба ілюзій - у Молдови теж багато людей у "монобільшості" будуть купуватися і продаватися ,як в Україні...
показати весь коментар
12.07.2021 14:34 Відповісти
На данный момент сказать сложно, все таки Санду получила образование в Гарварде, а зеленопуп в 95 квартале. Поживем увидим.
показати весь коментар
12.07.2021 14:45 Відповісти
навіть ваші сім сволотних при першому же шухері і необхідності прийняття парламентом непопулярних, але необхідних рішень - в 2015-му злиняли з тієї коаліції
показати весь коментар
12.07.2021 14:37 Відповісти
Речь идет о монобольшинстве, а не о коалиции.
показати весь коментар
12.07.2021 15:00 Відповісти
Видать молдаван уже достали все Додогандоны.
Поздравляю прогессивное население Молдовы!
показати весь коментар
12.07.2021 14:33 Відповісти
Молдова тепер приклад для України - кого треба вибирати.
показати весь коментар
12.07.2021 15:27 Відповісти
тобто "Goodbye, moskoviya!"
показати весь коментар
12.07.2021 16:03 Відповісти
Удачи Молдове!!!
показати весь коментар
12.07.2021 16:50 Відповісти
Вот так европейцы давят промосковских гнид! А не ходят вокруг завалившейся хате,в раздутых от гонора шароварах,причитая -клоун? -не клоун?...
показати весь коментар
12.07.2021 17:32 Відповісти
Тю, блин, только о тебе подумала, ещё цел? ))))) Да ничё не будет, вон твой Киртос наворотил, мама не горюй))))
показати весь коментар
15.07.2021 00:05 Відповісти
 
 