ЦВК Молдови підрахувала 100% протоколів на парламентських виборах: політсила президентки Санду бере монобільшість

Після оброблення 100% протоколів із 2150 виборчих дільниць Партія "Дія і солідарність" (PAS) отримує 52,80% голосів на виборах до парламенту Молдови.

До вищого законодавчого органу республіки Молдова також проходять Блок комуністів і соціалістів - 27,17% та Партія "Шор" - 5,74%, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК Молдови.

Решта конкурентів не долають необхідний для потрапляння в парламент поріг. Відповідно до Кодексу про вибори мінімальний поріг для проходження в парламент для партій або інших громадсько-політичних організацій становить 5%, для виборчого блоку - 7%, а для незалежних кандидатів - 2%.

Дострокові парламентські вибори відбулися в Молдові 11 липня. Явка на виборах становила 48,41% (1 477 574 людини).

За попередніми підрахунками, після перерозподілу голосів партій, які не пройшли в парламент, PAS отримає 63 зі 101 мандата в новому парламенті. Це означає, що пропрезидентська партія може самостійно сформувати уряд і ухвалювати будь-які рішення.

Блок комуністів і соціалістів колишніх президентів Молдови Володимира Вороніна та Ігоря Додона - 32 мандати, партія "Шор" - 6 мандатів. Раніше блок комуністів і соціалістів заявив, що в парламенті сформує дві фракції. Це означає, що у Партії соціалістів буде 21 мандат, а у Партії комуністів - 11 мандатів.

Остаточні результати виборів будуть підведені протягом п'яти днів - до 19 липня. Конституційний суд розгляне питання про затвердження результатів виборів до 25 липня.