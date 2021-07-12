Суд відправив генерала Павловського під арешт із заставою в 475 млн грн, - ДБР
Суд обрав запобіжний захід генерал-лейтенанту Ігорю Павловському у вигляді арешту із заставою в 475 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"12 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши колишньому заступнику Міністра оборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 475 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
Екснардепка Тетяна Чорновол у Facebook повідомила: "Генералу Павловському арешт. За ці чотири арешти, буде 40 арештів за державну зраду. Скоро".
Нардеп "ЄС" Ростислав Павленко заявив, що рішення про тримання під вартою генерала Павловського, виробничника Шандри та їхніх колег - попри цілковиту відсутність обґрунтування підозри - черговий прояв свавілля.
Нардеп Володимир Ар'єв зазначив: Нардеп Володимир Ар'єв зазначив: "Генералу Павловському, який командував звільненням Маріуполя та запустив будівництво українських десантно-штурмових катерів та вітчизняну ракетну програму, зелена влада присудила арешт із заставою у майже пів мільярда (!!!) гривень. Фактично, безальтернативний арешт.
Куму Путіна Медведчуку за державну зраду - домашній арешт на віллі. Запорізькому менту часів Януковича Сербі, який ховався в Росії і повернувся при Зеленському, за кров майданівців - особисте зобов‘язання. Ця влада нищить захисників України і лояльна до зрадників. Треба гуртуватись для опору внутрішньому ворогу".
Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ адвокат генерала Павловського заявив, що всі твердження, які слідчий і прокурор відзначають у своєму повідомленні про підозру і в клопотанні, не мають абсолютно жодного підтвердження документального.
"Я досліджував документи, долучені слідством до клопотання. Я звертав увагу суду на те, що на жодному з цих документів практично немає підписів Павловського Ігоря Валентиновича. Є тільки декілька документів з його підписом - і те це спільні, колегіально прийняті рішення. Поруч з його підписом стоять підписи начальника Генштабу, міністра оборони, т.в.о. командувача ВМС... Очевидно, що Ігор Валентинович не міг впливати на цих людей та ці процеси... А остаточне рішення ухвалюється колегіально вищим керівництвом Міністерства оборони, а не виключно одноособово Павловським. Тому, на нашу думку, підозра абсолютно не обґрунтована", - зазначив він.
Детальніше про справу генерала Павловського читайте в інтерв'ю адвоката Павла Черненка тут.
Також читайте: Порошенко про суд над бойовим генералом Павловським: Це ганьба Зеленському
При этом, с самого начала этой истории было видно невооружённым взглядом, что команда «закрыть» генерала была дана зеленью ещё до начала судебных заседаний.
Земразь любой ценой хочет выжать хоть какой-нибудь компромат на Порошенко 🙂
Зеби так волали, так волали, що якщо що то одразу в йдуть "зносити" владу.
Оно, вперед.
Чи карні обвинувачення для проукраїнських військових як то Марченко, Павловький, доречі на обох них і в каціпcтaні теж є карні справи, то для них не є привід?
Генералам , так як того забажав портнов !!
А інша, https://censor.net/ru/user/486895, в 18:14, яку адміни знесли зовсім вже за зебільну тупість, заявила "Генерал Павловский проходит по уголовному делу Ганзюк как заказчик!"
Встреча Зеленского с главой минобороны Германии отменена без объяснения причин
Запланированная на понедельник встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменилась. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства ФРГ. Переговоры должны были пройти в Берлине.
Ранее ведомство анонсировало встречу Зеленского и Крамп-Карренбауэр 12 июля. «12 июля министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ожидает президента Украины господина Владимира Зеленского на двустороннем рабочем совещании в Министерстве обороны в Берлине», - сообщала пресс-служба министерства.
В сообщении говорилось, что разговор пойдет о текущей ситуации в регионе и двусторонних отношениях между Украиной и ФРГ. Но в подельник над сообщением появилась отметка, что встреча отменена.
Представитель минобороны не объяснил причин отмены. «Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет», - сообщил он в ответ на вопрос журналистов.
С их стороны закипает недовольство Зе-властью и реформами (в частности, реформой СБУ). Закипает постепенно.
Силовики из недавнего прошлого собираются в «стаи». СБУшники протоптали дорогу к Петру Порошенко, который приблизил к себе Виктора Кононенко («Латыша»). Мы писали, что Кононенко занимался выборами ЕС в Киеве и сам стал депутатом Киевсовета.
Бывший глава СБУ Василий Грицак с тремя генералами зарегистрировал «Украинский центр аналитики и безопасности». С ним там генерал Владислав Косинский, который устроился в Житомире советником главы облсовета; генералы Сергей Конохов, который перестраивает особняк в Юрьевке и Игорь Гуськов - он раздает интервью.
А Грицак сидит в резервном офисе. Ждет звонка от Порошенко с выгодным предложением.
В это время бывшие УБОПовцы и сотрудники МВД собираются вокруг мэра Киева Виталия Кличко. Непонятно, как они поделят электоральное пространство, если одновременно пойдут на выборы Кличко и Порошенко. Но пока Офису Президента доносят, что Кличко взял к себе Виталия Стрижака (в период 2013-2014 годах был замом начальника УБОПа МВД).
К нему пришел Виталий Ярема (бывший начальник киевской милиции и Генпрокурор в 2014 году). Сюда же причисляют Владислава Бухарева, который в 2013 году через своего человека Геннадия Лисового решил вопрос с вкладом Владимира Зеленского в «Брокбизнесбанке», обменяв его на квартиру на верхнем этаже ЖК «Император» в Ялте, с видом на Ливадийский дворец, по соседству с квартирой Бухарева. Его жена Елена работала сценаристом «95 квартала».
Бухарев сейчас в опале. Владимиру Зеленскому вдувают в уши, что Бухарев тоже переметнулся к Кличко.
https://www.telemetr.me/content/shadow_anonymous_insights/post/1661/
ВБИВАЮТЬ УКРАЇНУ
25 июня Хозяйственный суд Николаевской области Украины поставил окончательную точку в судьбе Черноморского судостроительного завода. Как заявила внешняя управляющая предприятия Ольга Протасова, занимающаяся банкротством и ликвидацией ЧСЗ, все имущество завода распродано, работники уволены, печать предприятия уничтожена
Вадим Малхасян, он же Новинскийзанялся этим объектом в 2006 году по просьбе тогдашней своей политической "крыши", российского посла в Украине Виктора Черномырдина.
Еще до "оранжевой" революции, посол помог другим россиянам - братьям Чуркиным приватизировать Черноморский судостроительный (в 2003 году завод исключили из списка стратегических предприятий Украины)…
https://ord-ua.com/2021/07/08/novinskij-potopil-chsz/
Зато в это же время пhttps://ord-ua.com/2021/07/12/po-delu-o-katerah-poroshenko-arestovan-eks-zamministra-oborony/ о делу о "катерах Порошенко" судят экс-замминистра обороны ...