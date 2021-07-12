Суд відправив генерала Павловського під арешт із заставою в 475 млн грн, - ДБР

Суд обрав запобіжний захід генерал-лейтенанту Ігорю Павловському у вигляді арешту із заставою в 475 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"12 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши колишньому заступнику Міністра оборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 475 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Екснардепка Тетяна Чорновол у Facebook повідомила: "Генералу Павловському арешт. За ці чотири арешти, буде 40 арештів за державну зраду. Скоро".

Нардеп "ЄС" Ростислав Павленко заявив, що рішення про тримання під вартою генерала Павловського, виробничника Шандри та їхніх колег - попри цілковиту відсутність обґрунтування підозри - черговий прояв свавілля.

Нардеп Володимир Ар'єв зазначив: Нардеп Володимир Ар'єв зазначив: "Генералу Павловському, який командував звільненням Маріуполя та запустив будівництво українських десантно-штурмових катерів та вітчизняну ракетну програму, зелена влада присудила арешт із заставою у майже пів мільярда (!!!) гривень. Фактично, безальтернативний арешт.

Куму Путіна Медведчуку за державну зраду - домашній арешт на віллі. Запорізькому менту часів Януковича Сербі, який ховався в Росії і повернувся при Зеленському, за кров майданівців - особисте зобов‘язання. Ця влада нищить захисників України і лояльна до зрадників. Треба гуртуватись для опору внутрішньому ворогу".

Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ адвокат генерала Павловського заявив, що всі твердження, які слідчий і прокурор відзначають у своєму повідомленні про підозру і в клопотанні, не мають абсолютно жодного підтвердження документального.

"Я досліджував документи, долучені слідством до клопотання. Я звертав увагу суду на те, що на жодному з цих документів практично немає підписів Павловського Ігоря Валентиновича. Є тільки декілька документів з його підписом - і те це спільні, колегіально прийняті рішення. Поруч з його підписом стоять підписи начальника Генштабу, міністра оборони, т.в.о. командувача ВМС... Очевидно, що Ігор Валентинович не міг впливати на цих людей та ці процеси... А остаточне рішення ухвалюється колегіально вищим керівництвом Міністерства оборони, а не виключно одноособово Павловським. Тому, на нашу думку, підозра абсолютно не обґрунтована", - зазначив він.

