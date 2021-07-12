Бюджет Польщі переплатить 13 млн євро за візові послуги в Україні, - ЗМІ

Бюджет Польщі переплатить 13 млн євро за візові послуги в Україні.

Про це повідомляє латвійський портал inews.24.

На думку видання, зароблять ці гроші фірми, контрольовані близьким до влади бізнесменом Томашем Мисяком. "У грудні 2020 року Посольство Польщі в Україні оголосило тендер на вибір компанії для видачі віз у 5 консульствах протягом трьох років. З п'яти компаній пропозиції трьох з найнижчою ціною відхилили. Перемогу присудили TLS Group і Personnel Service, яка запропонувала 33,6 млн євро. Хоча більш потужний гравець світового ринку VFS, обслуговуючий 144 країни, зокрема і Польщу, запросив лише на 3,6 млн євро більше. Для порівняння, пропозиція третього кандидата - BLS International Services була дешевшою, ніж у переможця, на 6,3 млн євро. А найнижча ціна була у GVCW - 20,7 млн ​​євро, майже на 13 млн євро краще", - пише видання. "Чому польський бюджет має витрачати зайві 13 млн євро? Тільки тому, що переможець пов'язаний з відомим бізнесменом із Польщі - другом влади?" - запитують журналісти.

На думку інформаційного порталу, підсумок тендера вже відомий, пори те, що наразі результати оскаржені трьома із п'яти компаній-учасників тендера. Про це свідчить офіційна відповідь МЗС Польщі місцевим ЗМІ. З неї випливає, що ніхто не планує проводити повторні торги: поточний конкурс тривав пів року, а новий оператор, за версією МЗС, розпочне роботу за планом - у листопаді, тобто через три місяці. "МЗС Польщі, схоже, не важлива позиція Національної апеляційної ради (Krajową Izbą Odwoławczą) в питанні затвердження підсумків тендера на відбір компанії для видачі польських віз в Україні ... Три учасники оскаржили результати. Рішення очікується в липні. Однак у разі скасування тендера не залишиться часу на його проведення, оскільки новий контракт має діяти вже через три місяці. З огляду на відповідь на запит польських ЗМІ, МЗС не розглядає такий варіант подій", - пише видання.

Зокрема, в МЗС Польщі зазначили, що "на поточному етапі процедури, на думку замовника (посольства Польщі. - прим. редакції), ризик недотримання терміну для укладання нового контракту відсутній. Контракт буде укладено з підрядником, вибраним у ході конкурсу, відповідно до положень закону. Графік процедури, прийнятий замовником, враховує час, необхідний для проведення апеляційного провадження в Національній апеляційній раді", - було сказано у відповіді МЗС. У МЗС не стали коментувати можливі зв'язки Personnel Service з Томашем Мисяком і конфлікт інтересів цієї компанії, лише пообіцявши, що будуть суворо стежити за виконанням контракту.

"Замовник зобов'язаний перед підрядником, з яким укладено контракт, виконати всі положення і вимоги контракту з належною ретельністю. Сторона-замовник призначила групу для нагляду за виконанням укладеного контракту, яка буде перевіряти його належне виконання", - сказали в МЗС. Правда, тут не пояснили, як група з нагляду зможе отримати інформацію про можливі випадки, коли візовий центр буде прискорювати видачу віз близької компанії - Personnel Service і сповільнювати або блокувати - для клієнтів конкурентів, пише inews24.eu.