Ми можемо перейняти у Китаю досвід партійної меритократії, - "слуга народу" Корнієнко

Ми можемо перейняти у Китаю досвід партійної меритократії, -

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко ще не читав книгу голови КНР Сі Цзіньпіна про державне управління.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

Корнієнко нагадав, що книгу прочитав лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Говорячи про те, який досвід Україна може перейняти у КНР в питанні держуправління, нардеп зазначив: "Досвіду різного багато. Ми можемо перейняти той, який стосується, наприклад, питань партійної меритократії. Він дуже корисний. В Україні подібні спроби неодноразово теж були. Йдеться про те, коли ти просуваєшся державними соціальними ліфтами, партійними за рахунок своїх навичок, успіхів і досягнень. У Комуністичній партії Китаю 95 мільйонів членів. З огляду на таку структуру, гадаю, там кілька мільйонів керівників. Вони ж не беруться з повітря. Там є внутрішньопартійні школи, де проходять навчання і підготовку".

Відповідаючи на запитання з приводу того, чи потрібно Україні перейняти досвід Китаю в питанні смертної кари корупціонерів, Корнієнко наголосив: "Якщо ми починаємо говорити якимись штампами і міфами про Китай (як і про будь-яку країну), це стає такою красивою медійною розмовою - там страчують, а там авторитаризм. Звичайно, всередині будь-якої країни відбуваються різні процеси. Нам не все може подобається. Це теж нормально. Але це (Китай. - Ред.) - наш найбільший торговельний партнер, країна, яка подолала бідність, у якої є, що перейняти у питанні менеджменту і побудови стратегій".

Топ коментарі
+42
Який дебіл міг голосувати за цю зелену мерзоту - з самого початку було видно, що ці недоумки просруть ВСЕ.
показати весь коментар
12.07.2021 14:15 Відповісти
+33
,,Слуги народа ,, плавно превращаются в ,.Слуги Китая,, . Анал для них - не табу .
показати весь коментар
12.07.2021 14:14 Відповісти
+28
я долго ржал и плакаль:

Меритокра́тия (букв. «власть достойных», от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. meritus «достойный» + https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. κράτος «власть, правление») - принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.

По мнению ряда исследователей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китай в некоторые периоды истории был близок к реализации меритократической системы. Так, во времена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%83%D0%BD династии Сун широко использовалась трёхступенчатая система экзаменов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%86%D0%B7%D1%8E%D0%B9 кэцзюй , с помощью которой отбирались кандидаты в правители, лучше других понимающие искусство, конфуцианство и административные проблемы


это именно то, чем сильны ЗЕ-льоные !!!!

выпускники Трускавецкой "церковно-приходской школы" напряглись....
показати весь коментар
12.07.2021 14:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вот же... А почему не Япония, или Южная Корея. Почему диктат одной партии, деспотия, с управляемым, чисто декоративным якобы народным представительством, а не демократия... Почему не Европа, не Америка ? Почему Азия... И почему не Монголия... Или Северная Корея..?
"...Придется повторить. Эта власть очень эффективна и профессиональная. И не просто очень а абсолютно эффективна.
Их действия быстры, точны, целенаправлены...```
*При этом они конечно же выглядкак сборище недоумков. Но так и задумано. Пока люди недоумевают как это сборище недоумков вообще могло пролезть во власть, недоумки под хихиканье одних и возмущение других продолжают планомерно, профессионально и эффективно уничтожать украинскую государственность.." - _Константин Зоркин._ Сборище недоумков, "Пока люди недоумевают как это сборище недоумков вообще могло пролезть во власть, недоумки под хихиканье одних и возмущение других продолжают планомерно, профессионально и эффективно уничтожать украинскую государственность..*" - ```достойно быть выбито на камне.```
показати весь коментар
12.07.2021 15:00 Відповісти
Наибольший торговый партнер Украины это Евросоюз а не комуняцкий кетай! Не могут чтобы не сбрехать
показати весь коментар
12.07.2021 15:05 Відповісти
"зе" не лохи наобещавшие "мудрому нариду" ,
перед выборами ,идти в НАТО и в Европу,"****** нарид ", решили идти в китайскую о,,пу за опытом,отказавшись от "европейского опыта " денежного опеспечения "мудрого нарида" .Гляди и "нарид " может использовать опыт румын ,тогда "зе хунвейбинам " не позавидуешь
показати весь коментар
12.07.2021 15:09 Відповісти
А китайцев..тфу. .украинцев не забыли спросить,а они хотят как в Китае? Может дешевле и быстрее зеленую плесень на столбах развесить за муди?
показати весь коментар
12.07.2021 15:09 Відповісти
Когда то Ленин прочитал Капиталл К Маркса- весь мир до сих пор страдает. Что будет с нами после того как Арахамия прочитал Си дзин Пиня? Страшно представить
показати весь коментар
12.07.2021 15:20 Відповісти
оно умеет читать?
показати весь коментар
12.07.2021 15:30 Відповісти
Корабельная сосна, бери Арахамию и пнх на Китай.
показати весь коментар
12.07.2021 15:25 Відповісти
Похожу бараны из СН решили, что коммунистическая партия Китая какая-то очень особенная, а про коммунистическую партию СССР они ничего не знают и не слышали про ее "социальные лифты".

Дегенераты долбаные...
показати весь коментар
12.07.2021 15:31 Відповісти
От меритократія - це якраз не про зелених... Бо меритократія - це коли беруть найрозумніших та найпрофесійніших, а не весільних фотографів і наркоманів нові обличчя!
показати весь коментар
12.07.2021 15:37 Відповісти
Если умеет то быть беде. 😂
показати весь коментар
12.07.2021 15:44 Відповісти
Это оно размечталось, что "слуги урода" просуществуют еще год-два-три? )))дебил! Будем вас держать в камерах без наркоты, что бы от ломки мучились.
показати весь коментар
12.07.2021 15:46 Відповісти
І шо ото воно нявкнуло , пропите зелене одаробло з пивним пузом?! Воно ж дебільне, як і Бенін Буратіна!)))
показати весь коментар
12.07.2021 15:48 Відповісти
меритократия! адженда! товарищ Си! тьфу, Зе!
показати весь коментар
12.07.2021 16:21 Відповісти
Если бы вы все переняли у Китая ,вашу воровскую шоблу уже бы расстреляли на площади!
показати весь коментар
12.07.2021 16:29 Відповісти
тот случай когда чел говорит, и не понимает о чем он говорит... Наверное расчитывает на то что "зе масса и так схавает".
Какая для них разница," меритократия" или "либертарианство".... лишь бы "сваты" транслировались по расписанию...
показати весь коментар
12.07.2021 16:45 Відповісти
Очень хороший опык ККП-таких как братья Ермаки расстреливают.
Еще хорош опыт ВКП(б)-съезд на 90% через два года уничтожали.
Хорошо чтобы приСлуги олигархов внедрили это в жизнь
показати весь коментар
12.07.2021 16:55 Відповісти
Интересно, 75% знали, что голосуют за латентных коммунистов?
показати весь коментар
12.07.2021 16:56 Відповісти
Комунізм придумали євреї. А ;Слуґі Народа; у нас хто?
А, і фразу ;Дєпутат-Слуґа народа; придумав Сралін.
показати весь коментар
12.07.2021 17:04 Відповісти
Та вже перейняли. В Китаї кожному партайгеносе з посадою належить якийсь бізнес чи потік бабла. І чим більший секретар - тим більший бізнес. Он Джек Ма хотів кинути тов. Сі на найбільший бізнес Китаю (Аnt Group) - і де тепер Джек Ма?
показати весь коментар
12.07.2021 17:15 Відповісти
Вам лакеям следует еще прилепить на лоб совковую зведу с серпом и молотом к этому вас и тянет,политиканы хре---е
показати весь коментар
12.07.2021 17:18 Відповісти
Этот идиот даже не понял что сказал.
Я - за меритократию. Тогда зеленый сброд не имел бы никакого шанса попасть во власть. А самый главный Зе так и остался бы шутом и веселил бы публику играя на пианино, а не мучил бы народ своими гнусавыми роликами
показати весь коментар
12.07.2021 17:38 Відповісти
Схоже, що зелені вирішили застосувати досвід не тільки китайської компартії, але й радянскої. Та про це вони бояться казати. Меритократія передбачає призначення керівників з числа спеціально опікуваного контингенту.
Це у нас вже проходили і чим закінчилось - відомо.
показати весь коментар
12.07.2021 17:40 Відповісти
Это китайцы могут поучиться у зелёных, как наркоманов во власть пропихивать. Пардон, самых достойных наркоманов.
показати весь коментар
12.07.2021 18:20 Відповісти
Не плохо бы перенять опыт у Китая как бороться с коррупцией
показати весь коментар
12.07.2021 19:05 Відповісти
Ара читает???
показати весь коментар
12.07.2021 19:56 Відповісти
отправе этих чудиков всей делагацией в восточный туркистан
пусть почувтсвуют на себе "счастье китайское"
показати весь коментар
12.07.2021 22:04 Відповісти
с Китаем надо дружить, они рашу первые сожрут.
уже жрут.
показати весь коментар
13.07.2021 03:54 Відповісти
Эи шуты не знают, что такое меритократия.
показати весь коментар
13.07.2021 12:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 