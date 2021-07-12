Ми можемо перейняти у Китаю досвід партійної меритократії, - "слуга народу" Корнієнко
Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко ще не читав книгу голови КНР Сі Цзіньпіна про державне управління.
Про це він сказав у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.
Корнієнко нагадав, що книгу прочитав лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Говорячи про те, який досвід Україна може перейняти у КНР в питанні держуправління, нардеп зазначив: "Досвіду різного багато. Ми можемо перейняти той, який стосується, наприклад, питань партійної меритократії. Він дуже корисний. В Україні подібні спроби неодноразово теж були. Йдеться про те, коли ти просуваєшся державними соціальними ліфтами, партійними за рахунок своїх навичок, успіхів і досягнень. У Комуністичній партії Китаю 95 мільйонів членів. З огляду на таку структуру, гадаю, там кілька мільйонів керівників. Вони ж не беруться з повітря. Там є внутрішньопартійні школи, де проходять навчання і підготовку".
Відповідаючи на запитання з приводу того, чи потрібно Україні перейняти досвід Китаю в питанні смертної кари корупціонерів, Корнієнко наголосив: "Якщо ми починаємо говорити якимись штампами і міфами про Китай (як і про будь-яку країну), це стає такою красивою медійною розмовою - там страчують, а там авторитаризм. Звичайно, всередині будь-якої країни відбуваються різні процеси. Нам не все може подобається. Це теж нормально. Але це (Китай. - Ред.) - наш найбільший торговельний партнер, країна, яка подолала бідність, у якої є, що перейняти у питанні менеджменту і побудови стратегій".
"...Придется повторить. Эта власть очень эффективна и профессиональная. И не просто очень а абсолютно эффективна.
Их действия быстры, точны, целенаправлены...```
*При этом они конечно же выглядкак сборище недоумков. Но так и задумано. Пока люди недоумевают как это сборище недоумков вообще могло пролезть во власть, недоумки под хихиканье одних и возмущение других продолжают планомерно, профессионально и эффективно уничтожать украинскую государственность.." - _Константин Зоркин._ Сборище недоумков, "Пока люди недоумевают как это сборище недоумков вообще могло пролезть во власть, недоумки под хихиканье одних и возмущение других продолжают планомерно, профессионально и эффективно уничтожать украинскую государственность..*" - ```достойно быть выбито на камне.```
перед выборами ,идти в НАТО и в Европу,"****** нарид ", решили идти в китайскую о,,пу за опытом,отказавшись от "европейского опыта " денежного опеспечения "мудрого нарида" .Гляди и "нарид " может использовать опыт румын ,тогда "зе хунвейбинам " не позавидуешь
Дегенераты долбаные...
весільних фотографів і наркоманівнові обличчя!
Какая для них разница," меритократия" или "либертарианство".... лишь бы "сваты" транслировались по расписанию...
Еще хорош опыт ВКП(б)-съезд на 90% через два года уничтожали.
Хорошо чтобы приСлуги олигархов внедрили это в жизнь
А, і фразу ;Дєпутат-Слуґа народа; придумав Сралін.
Я - за меритократию. Тогда зеленый сброд не имел бы никакого шанса попасть во власть. А самый главный Зе так и остался бы шутом и веселил бы публику играя на пианино, а не мучил бы народ своими гнусавыми роликами
Це у нас вже проходили і чим закінчилось - відомо.
пусть почувтсвуют на себе "счастье китайское"
уже жрут.