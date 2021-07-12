Ми можемо перейняти у Китаю досвід партійної меритократії, - "слуга народу" Корнієнко

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко ще не читав книгу голови КНР Сі Цзіньпіна про державне управління.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

Корнієнко нагадав, що книгу прочитав лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Говорячи про те, який досвід Україна може перейняти у КНР в питанні держуправління, нардеп зазначив: "Досвіду різного багато. Ми можемо перейняти той, який стосується, наприклад, питань партійної меритократії. Він дуже корисний. В Україні подібні спроби неодноразово теж були. Йдеться про те, коли ти просуваєшся державними соціальними ліфтами, партійними за рахунок своїх навичок, успіхів і досягнень. У Комуністичній партії Китаю 95 мільйонів членів. З огляду на таку структуру, гадаю, там кілька мільйонів керівників. Вони ж не беруться з повітря. Там є внутрішньопартійні школи, де проходять навчання і підготовку".

Відповідаючи на запитання з приводу того, чи потрібно Україні перейняти досвід Китаю в питанні смертної кари корупціонерів, Корнієнко наголосив: "Якщо ми починаємо говорити якимись штампами і міфами про Китай (як і про будь-яку країну), це стає такою красивою медійною розмовою - там страчують, а там авторитаризм. Звичайно, всередині будь-якої країни відбуваються різні процеси. Нам не все може подобається. Це теж нормально. Але це (Китай. - Ред.) - наш найбільший торговельний партнер, країна, яка подолала бідність, у якої є, що перейняти у питанні менеджменту і побудови стратегій".

