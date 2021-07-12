У салоні автомобіля було 16 осіб, семеро з яких - діти: в поліції розповіли подробиці смертельної ДТП під Києвом. ФОТОрепортаж

Поліція Київської області встановлює обставини смертельної аварії в Бориспільському районі, внаслідок якої загинув водій автомобіля та 7-річна дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Згідно з даними поліції, на автодорозі Мартусівка-Проців у межах села Ревне Бориспільського району 33-річний водій не впорався з керуванням автомобіля Vоlkswagen-Golf, здійснив виїзд на праве ґрунтове узбіччя та перекинувся на дах. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та 7-річний хлопчик (раніше ДСНС повідомляла, що загинула 7-річна дівчинка. - Ред.) від травм загинули на місці події.

Загалом в автомобілі перебували 16 осіб, 7 з яких діти віком від 6 до 16 років.

На місце події одразу прибули наряд групи реагування патрульної поліції Бориспільського районного управління поліції та працівники слідчого управління ГУНП у Київській області.

За цим фактом слідчим управлінням поліції Київської області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового тримання. Слідство триває.

Щодо батьків буде складено адміністративні матеріали за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція Бориспільщини закликає громадян неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху: "Не нехтуйте правилами перевезення неповнолітніх в автомобілі! Бережіть себе та своїх близьких!"

Раніше ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області повідомляло, що в дорожньо-транспортній пригоді ввечері в неділю в Бориспільському районі загинули дві людини, а також 11 людей були госпіталізовані. Рятувальники повідомили, що ДТП сталася за участю легкового автомобіля Volkswagen Golf, у якому на той момент перебувало 13 осіб (7 дітей і 6 дорослих).



Фото: сайт поліції