У салоні автомобіля було 16 осіб, семеро з яких - діти: в поліції розповіли подробиці смертельної ДТП під Києвом. ФОТОрепортаж

Поліція Київської області встановлює обставини смертельної аварії в Бориспільському районі, внаслідок якої загинув водій автомобіля та 7-річна дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Згідно з даними поліції, на автодорозі Мартусівка-Проців у межах села Ревне Бориспільського району 33-річний водій не впорався з керуванням автомобіля Vоlkswagen-Golf, здійснив виїзд на праве ґрунтове узбіччя та перекинувся на дах. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та 7-річний хлопчик (раніше ДСНС повідомляла, що загинула 7-річна дівчинка. - Ред.) від травм загинули на місці події.

Загалом в автомобілі перебували 16 осіб, 7 з яких діти віком від 6 до 16 років.

На місце події одразу прибули наряд групи реагування патрульної поліції Бориспільського районного управління поліції та працівники слідчого управління ГУНП у Київській області.

У салоні автомобіля було 16 осіб, семеро з яких - діти: в поліції розповіли подробиці смертельної ДТП під Києвом 01

За цим фактом слідчим управлінням поліції Київської області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового тримання. Слідство триває.

Щодо батьків буде складено адміністративні матеріали за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція Бориспільщини закликає громадян неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху: "Не нехтуйте правилами перевезення неповнолітніх в автомобілі! Бережіть себе та своїх близьких!"

У салоні автомобіля було 16 осіб, семеро з яких - діти: в поліції розповіли подробиці смертельної ДТП під Києвом 02

Раніше ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області повідомляло, що в дорожньо-транспортній пригоді ввечері в неділю в Бориспільському районі загинули дві людини, а також 11 людей були госпіталізовані. Рятувальники повідомили, що ДТП сталася за участю легкового автомобіля Volkswagen Golf, у якому на той момент перебувало 13 осіб (7 дітей і 6 дорослих).

У салоні автомобіля було 16 осіб, семеро з яких - діти: в поліції розповіли подробиці смертельної ДТП під Києвом 03
Фото: сайт поліції

+38
16! человек в Гольфе... Если человек идиот, то это надолго
показати весь коментар
12.07.2021 14:16 Відповісти
+16
Погибли в давке очевидно. Машина целая. Удара не видно. Но если 16 чел в ящике перевернуть на крышу, то обязателно кого-то задавят.
показати весь коментар
12.07.2021 14:24 Відповісти
+15
СКОЛЬКО????????????????? 16 ?????????????????
показати весь коментар
12.07.2021 14:15 Відповісти
СКОЛЬКО????????????????? 16 ?????????????????
показати весь коментар
12.07.2021 14:15 Відповісти
Это был резиновый гольф.
PS когда-то смотрел ролик в ютубе, в обычный запорожец упаковали 11 взрослых. И он после этого даже тронулся с места.
показати весь коментар
12.07.2021 14:18 Відповісти
так в запор на спор 13 влазять
показати весь коментар
12.07.2021 14:51 Відповісти
16! человек в Гольфе... Если человек идиот, то это надолго
показати весь коментар
12.07.2021 14:16 Відповісти
В его случае ненадолго уже. Он на том свете, если внимательно читали новости по этой теме...
показати весь коментар
12.07.2021 14:23 Відповісти
Уже навсегда.
показати весь коментар
12.07.2021 14:43 Відповісти
Volkswagen Волькс (народ) и Ваген(автомобиль) ,что в переводе с немецкого народный автомобиль
показати весь коментар
12.07.2021 15:16 Відповісти
Як виявилось, не так вже і надовго... Можу закластися, вони всі голосували за піаніста.
показати весь коментар
12.07.2021 15:59 Відповісти
Тільки повний ідіот приплете в це обговорення піаніста. Александр - ти ідіот.
показати весь коментар
13.07.2021 07:04 Відповісти
Дети вряд ли голосовали за писюниста
а вот водитель - 100 % из этих
Царство небесное ребенку
водила сам виноват
показати весь коментар
13.07.2021 07:25 Відповісти
так ето бляхер и ето диагноз
показати весь коментар
13.07.2021 14:02 Відповісти
Вже назавжди.
показати весь коментар
13.07.2021 14:36 Відповісти
16 человек!!! в гольфе!!! УБИТАЯ ЕВРОБЛЯХА!!! - это ДИАГНОЗ!!!
показати весь коментар
12.07.2021 14:16 Відповісти
В книгу рекордов ДАУНА занести срочно!!!
показати весь коментар
12.07.2021 14:17 Відповісти
Да там и первичной информации про 10 хватило,чтобы понять уровень интеллекта "кильки" в салоне.
показати весь коментар
12.07.2021 14:22 Відповісти
ну...и как оно должно было доехать?
если даже на руле кто-то сидел (видимо тот ребенок который погиб вместе с водилой-дятлом)
показати весь коментар
12.07.2021 14:24 Відповісти
В принципі можливо. Дві тьолки з вузькими філейними йдуть на переднє пасажирське. Трьох бичків або широкостаночних тьолок запихуємо на заднє (1+2+3 = 6). Інших пхаємо в багажник. Універсал же - якщо носи між колін , то важко , але можна. (9). Багажник усьо - закриваємо.Тепер мілкі. Двое на коліна до передніх тьолок. 4 назад на коліна - без проблем. 5 те, якщо влізе - туди ж. Якщо ні - прийдеться водієві на коліна.
Все. Врубаємо Кріса Рі "Road to Hell" і по газам. "Highway to Hell" від австралійців звичайно ж драйвовіше, але, враховуючи контингент в авто, Рі все ж ближче чуть-чуть до Сердючки.
З.І. Але дітей все рівно дуже жалко.(
показати весь коментар
12.07.2021 15:18 Відповісти
ще варіанти ? (бо всі їхали в салоні)
дітей шкода - бо в них батьки дєбіли!!!!
показати весь коментар
12.07.2021 15:25 Відповісти
Був такий пепелац колись у мене службовим. Не встромиш 9 дорослих туди без багажника. Та й 3х у багажник досить важко.
То, що з розумовими здібностями дорослих - проблеми, і так понятно.
показати весь коментар
12.07.2021 15:33 Відповісти
Погибли в давке очевидно. Машина целая. Удара не видно. Но если 16 чел в ящике перевернуть на крышу, то обязателно кого-то задавят.
показати весь коментар
12.07.2021 14:24 Відповісти
или шею сломает (позвоночник).. задушат в тесноте, упав на одного
показати весь коментар
12.07.2021 14:40 Відповісти
кто залазит на колени абсолютно не думает о том что при переворачивании тушка снизу наваливается всем телом и ломает шею сидячему сверху, так получилось и в этот раз, я видел одно дтп, только там было 7 человек, были поломаны руки ключицы и как выяснилось позже у девченки сидящей сверху была поломана шея.
показати весь коментар
12.07.2021 15:44 Відповісти
Машинку жалко, не повезло їй з господарем,...((...
показати весь коментар
12.07.2021 14:25 Відповісти
Как ему еще права выдали...он же дурачок
показати весь коментар
12.07.2021 14:27 Відповісти
Значна частина бляхєрів посвідчень водія не мали, а ті котрі вже мають - купили його, в нас це без проблем отримати можна, головне заплатити за "послугу" і гайда на Нову Пошту отримувати посвідчення. Контролю чи то виявлення таких "ділків" майже немає, бо всі в долі.
показати весь коментар
12.07.2021 14:41 Відповісти
Апупєть! Як їх туди напхали?
показати весь коментар
12.07.2021 14:36 Відповісти
і війни не потрібно.......по дурості і нерозважливості гинуть люди! діточок шкода, а батьки.....
безвідповідальні!!!!
показати весь коментар
12.07.2021 14:37 Відповісти
Это скрытая реклама вместимости VW Golf. Только так можно объяснить эту новость. Трудно поверить, что в реальной жизни найдутся идиоты, которые по собственной воле упакуют 16 человек (из которых 7 детей) в эту жестянку.
показати весь коментар
12.07.2021 14:38 Відповісти
Тут коментатори не акцентують на типу кузова того Гольфа, а по фото видно що то універсал, значна частина дітей могла бути саме в "багажнику", решта на руках. Результат поїздки відомий, нажаль.
показати весь коментар
12.07.2021 14:43 Відповісти
За свои 30 с лишним лет за рулём мне не трудно поверить. Как-то видел 10! человек в 30-м Запорожце. А в Гольф универсал можно напихать больше...
показати весь коментар
12.07.2021 15:54 Відповісти
Дуже шкода дітей, в них не було вибору, а от всі дорослі в машині-це ВБИВЦІ, і їм з цим жити…
показати весь коментар
12.07.2021 14:38 Відповісти
К вечеру будет 20. Эти местные жители 100% купаться ездили на дамбу или на дачи. Очень часто с мангалами, кастрюлями громкой музыкой и крепким, громким матом. То сколько было в машине человек не имеет к аварии никакого отношения, причиной аварии 99% является состояние водителя, а он, скорее всего, ходить не мог, поэтому и за руль сел что дойти не мог...
показати весь коментар
12.07.2021 14:44 Відповісти
9 дебилов - это сила!
Убийственная сила.
показати весь коментар
12.07.2021 14:46 Відповісти
ЗБЛ БЛ
показати весь коментар
12.07.2021 14:48 Відповісти
Вранці була інформація -10 пасажирів в авто.Потім -12.О,в обід же 16!Лікбез ментам тре відкрити по арифметиці.
показати весь коментар
12.07.2021 14:48 Відповісти
Может 6, куда там 16 запихнуть можно
показати весь коментар
12.07.2021 14:49 Відповісти
в запор 13 влазять
показати весь коментар
12.07.2021 14:53 Відповісти
+ баян и гитара))
показати весь коментар
12.07.2021 15:48 Відповісти
И один ещё на баяне всю дорогу играет
показати весь коментар
12.07.2021 15:49 Відповісти
Судя по количеству в салоне было 16 детей
показати весь коментар
12.07.2021 14:50 Відповісти
... судя по умственному развитию.
показати весь коментар
13.07.2021 14:03 Відповісти
виборці зе-біла в книгу гіннеса потрапити хтіли?
показати весь коментар
12.07.2021 14:57 Відповісти
прикольних фанів Зєлі та його сватонутих кварталів видно здалеку
показати весь коментар
12.07.2021 14:57 Відповісти
Соевый должен радоваться, ведь кто теперь за зеленого проголосует. На трагедии решил поерничать, идиот?
показати весь коментар
12.07.2021 15:08 Відповісти
Как в автомобиле Vоlkswagen Golf, где 5 мест для сидения, могло разместиться 16 человек? Даже если 16 грудных детей и то, пардон, "штабелями" их надо уложить, чтобы перевозить.в такой коробке.
показати весь коментар
12.07.2021 15:03 Відповісти
Это еще не полный идиотизм. Я знаю одну дебильную семейку, которая ездит летом на море из Полтавы - в убитый и гнилой Шевролет Авео они запихивают 12 детей плюс беременная баба ( каждый год рожает - так и живут на пособиях) и папа-водила недоразвитый. Интересно, когда этот табор перевернется?
показати весь коментар
12.07.2021 15:04 Відповісти
Они выживут, а вот другие люди пострадают.
показати весь коментар
12.07.2021 15:23 Відповісти
при гайцах они бы не ездили.тогда такие фортели не проходили.
показати весь коментар
12.07.2021 19:54 Відповісти
У салоні автомобіля було 16 осіб, семеро з яких - діти: в поліції розповіли подробиці смертельної ДТП під Києвом - Цензор.НЕТ 6837
показати весь коментар
12.07.2021 15:12 Відповісти
Отвлекали водителя, дурачились скорее всего в машине .На секунду отвлёкся и всё..
показати весь коментар
12.07.2021 15:22 Відповісти
Цыгане ?
показати весь коментар
12.07.2021 15:29 Відповісти
Детей жалко...
показати весь коментар
12.07.2021 15:51 Відповісти
"Веселая компания из Беверли-Хиллз"
показати весь коментар
12.07.2021 16:14 Відповісти
Евобляхеры... "Паприкалывались"...
Особая категория дебилов!
показати весь коментар
13.07.2021 14:01 Відповісти
 
 