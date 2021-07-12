УКР
Новини
Разумков про плани на літо: На відпочинок за кордон їхати не планую

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не планує влітку на відпочинок виїжджати за межі України.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про літній відпочинок - планую працювати, якщо буде трохи вільного часу, то куди-небудь виїду, але точно в Україні. Нікуди за кордон виїжджати із сім'єю не планую так, щоб десь відпочивати", - сказав Разумков.

При цьому він зазначив, що поки не знає, скільки для відпочинку буде вільного часу.

Також читайте: Разумков - нардепам: Наближаються відпустки - кожен має думати, щоб потім не червоніла вся Верховна Рада

відпочинок (232) Разумков Дмитро (1528)
Топ коментарі
+6
И кого это волнует? Лучше б вы все уехали за границу и не вернулись оттуда
12.07.2021 14:36 Відповісти
+5
Та нам якось до спини і ти і твій відпочинок.
12.07.2021 14:39 Відповісти
+5
А шо так? Арахламидия не поделился секретом, где за 80 евро можно приобрести недельный тур на Мальдивы?
12.07.2021 14:40 Відповісти
И кого это волнует? Лучше б вы все уехали за границу и не вернулись оттуда
12.07.2021 14:36 Відповісти
Ростов не резиновый...
12.07.2021 14:41 Відповісти
ну да - как то насрать и на Разумкова, и на то, как он своей жирной тушкой распоряжается...
12.07.2021 15:38 Відповісти
Ну что вы! Ещё ж немножко доворовать осталось...
12.07.2021 16:14 Відповісти
Буде відтягуватись на Бірючому разом з Бубочкою?
12.07.2021 14:39 Відповісти
Потому чьто ані простьіє парні.))
12.07.2021 14:46 Відповісти
Та нам якось до спини і ти і твій відпочинок.
12.07.2021 14:39 Відповісти
Нижче спини
12.07.2021 14:40 Відповісти
А шо так? Арахламидия не поделился секретом, где за 80 евро можно приобрести недельный тур на Мальдивы?
12.07.2021 14:40 Відповісти
Ну да, в Одессе гораздо дешевле.
12.07.2021 14:41 Відповісти
за границу ехать не планирую/ успокоило встревоженный электорат первое лицо с выпученными от вранья глазами. В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков.
12.07.2021 14:42 Відповісти
На дачу поедет. Картошку копать будет. С тещей. Сегодня день святых Петра и Павла, можно и чеснок выкопать уже. Колодец почистит, забор подшаманит и будку собаке новую сбацает из развалившегося шкафа. Все как у людей, ага. Ну а шо, слуга ведь, народа...
12.07.2021 14:44 Відповісти
Герой, мля! Поедет инспектировать свои ломбарды, барыга
12.07.2021 14:45 Відповісти
Щось підозріло багато цього Разумкова, мені, наприклад, до спини що планує на літо цей чорт.
12.07.2021 14:45 Відповісти
кому-то это интересно???
две недели как простой люд отдыхните - и пахать как все!
инвалиды бл... с летними каникулами, укороченной рабочей неделей и огромными льготами...
450 захребетников с кучей холуев-помошников... и всем в отпуск на 1,5-2 месяца летом...
зашибиь как им хорошо живется....
12.07.2021 14:46 Відповісти
Та так просто покататься на трёхпалубном баркасе в каком -то манако. Разве это отдых?!
12.07.2021 14:46 Відповісти
Как то наср..ть где ты будеш и что делать .
12.07.2021 14:47 Відповісти
Конкурент ЗЕли на следующих выборах....
12.07.2021 14:47 Відповісти
Обое рябое
13.07.2021 00:28 Відповісти
А в окопы на Донбасс, слабо? А по факту какой может быть отпуск, если страна в состоянии войны. Или нет?
12.07.2021 14:48 Відповісти
война кончилась 21 апреля 2019 года.
12.07.2021 14:58 Відповісти
Да, а почему тогда военный налог не убрали 21 апреля 2019 года?
12.07.2021 16:45 Відповісти
действительно! какого чёрта летом ехать, если все ездят зимой?
12.07.2021 14:56 Відповісти
В Украине что, победили бедность ?
Или торжествует закон ?
Какой ещё "отдых" ?
12.07.2021 15:01 Відповісти
Напрасно. Я бы посоветовал Разумкову купить билеты на рейс "авиакомпании" SkyUp и узнать все "прелести" полетов: ему предложат несоблюдение расписания； опаздывание рейсов на 4-6-9 часов, причем, без предупреждения. Госрегулятор бездействует, смениося взяточник Криклий, новый министр продолжает покрывать жуликов.
Сейчас второй день, когда больше половины рейсов выполняются кое-как, вне расписания, глобальный сбой графика полетов. Его даже не отображают на сайте SkyUp в табло полетов. Будь Украина государством, где работают законы, SkyUp после выплаты компенсаций пассажирам за опоздания уже давно была бы банкротом.
Впрочем, она уже и так банкрот.
Лихорадочные действия по спасению компании ни к чему не приведут. Даже выполняя рейсы с максимальной загрузкой, при минимальном необходимом времени для заправки самолета, там - банкротство. Абсолютное. И причина - не пандемия. Менеджеры прохвосты и воры.
Банкротство. Абсолютное. Просто вопрос времени.
12.07.2021 15:07 Відповісти
Эта ватная харя-разумков не дождётся, когда же бэня назначит его "новым лицом". Зеля сдох, а бэня только в Украине схорониться может. Кивы не канают, потому что конченые дэбилы. А этот ватник разумков хотя бы читать и писать умеет. Ну-ну, валерьич, убирай сдохшего клоуна и назначай любимую жену!)))
12.07.2021 16:04 Відповісти
Треба всім депудятлам заборонити відпочинок за кордоном на час їх каденції у верхоній зраді. Може тоді бажаючих за бабло давити потрібні кнопки поменшає...
12.07.2021 16:48 Відповісти
Скупщик краденого (Разумков) в отпуске будет заниматься своим любимым делом-подсчетом краденого.
12.07.2021 20:01 Відповісти
лифшиц планирует свою казнь через подвешивание за одно яичко... стыдно ему стало за работу... вот и будет тренироваться подвешиваться....
12.07.2021 21:03 Відповісти
Який відпочинок, вас гнати в шию ублю
дків.
12.07.2021 22:17 Відповісти
 
 