Разумков про плани на літо: На відпочинок за кордон їхати не планую
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не планує влітку на відпочинок виїжджати за межі України.
Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо говорити про літній відпочинок - планую працювати, якщо буде трохи вільного часу, то куди-небудь виїду, але точно в Україні. Нікуди за кордон виїжджати із сім'єю не планую так, щоб десь відпочивати", - сказав Разумков.
При цьому він зазначив, що поки не знає, скільки для відпочинку буде вільного часу.
две недели как простой люд отдыхните - и пахать как все!
инвалиды бл... с летними каникулами, укороченной рабочей неделей и огромными льготами...
450 захребетников с кучей холуев-помошников... и всем в отпуск на 1,5-2 месяца летом...
зашибиь как им хорошо живется....
Или торжествует закон ?
Какой ещё "отдых" ?
Сейчас второй день, когда больше половины рейсов выполняются кое-как, вне расписания, глобальный сбой графика полетов. Его даже не отображают на сайте SkyUp в табло полетов. Будь Украина государством, где работают законы, SkyUp после выплаты компенсаций пассажирам за опоздания уже давно была бы банкротом.
Впрочем, она уже и так банкрот.
Лихорадочные действия по спасению компании ни к чему не приведут. Даже выполняя рейсы с максимальной загрузкой, при минимальном необходимом времени для заправки самолета, там - банкротство. Абсолютное. И причина - не пандемия. Менеджеры прохвосты и воры.
Банкротство. Абсолютное. Просто вопрос времени.
