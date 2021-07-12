УКР
Естонського посла не пустили на борт літака у Варшаві через відмову надіти маску

Посол Еcтонії в Казахстані Хейті Мяемеес у ніч на понеділок не зміг сісти на літак, що прямує в Нур-Султан, у варшавському аеропорту імені Шопена через відмову надіти маску.

Працівники хендлінгової компанії, які контролювали посадку на літак, не допустили дипломата на посадку через його небажання надягти медичну маску, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За інформацією RMF24, дипломат поводився агресивно, тому була викликана охорона аеродрому, яка вивела його із зони паспортного контролю і передала поліції. Згодом він надів маску, представив поліції дипломатичний паспорт і залишив приміщення аеропорту, так і не вилетівши в Казахстан.

Мяемеес є послом Естонії в Казахстані, за сумісництвом в Киргизстані, Таджикистані та Туркменістані з 2017 року. До цього він працював на дипломатичних посадах в Польщі, при НАТО, в Україні (1999-2002 роки).

Казахстан (886) карантин (18172) маска (157) Польща (8758) літак (3005) Естонія (1686) Варшава (192) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+5
гарячий парень... а чего в аэропорт приходил?
12.07.2021 14:42 Відповісти
+5
Насточертело наверное чуваку уже все...
Послом в Казахстане, по совместительству в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане ...это как в ссылке.😀
12.07.2021 14:43 Відповісти
+4
Просто отмазка не поехать послом в Казахстан, по совместительству в Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан ... Сейчас там станет ЖАРКО, в прямом и переносном смыслах.
https://censor.net/ru/comments/locate/3276538/0192143e-b75c-71d6-83f3-bf369a2ed30c
12.07.2021 15:12 Відповісти
Посла послали...
12.07.2021 14:39 Відповісти
Свидетельсто того, что 95% популяции идиоты. И посол не исключение!
12.07.2021 14:41 Відповісти
Вероятность, что вы идиот, 95%, согласно же вашей статистике.
12.07.2021 15:19 Відповісти
Но... Я не посол!!!
12.07.2021 15:25 Відповісти
Точнее, не такой посол, который плюет на безопасность окружающих.
12.07.2021 15:30 Відповісти
Світ зійшов з глузду....
12.07.2021 14:49 Відповісти
За 400 штук зелени можно спокойно на чартере долететь без маски.
12.07.2021 15:04 Відповісти
"Только научные иследования и факты,их нет "

Вообще-то - они есть. Еще год назад проводились по этому поводу исследования, в тч - в Японии. Результаты общедоступны. Так что поздравляю вас, соврамши.
12.07.2021 15:27 Відповісти
Вообще-то были именно исследования. Но противники ношения масок - та же вата - любые доказательства, которые им не нравятся - "ви фсе врети!"
12.07.2021 16:57 Відповісти
Интересно, а в Узбекистане отдельный посол Эстонии?
12.07.2021 15:13 Відповісти
Думаю ему уже и лететь не придется.
12.07.2021 15:15 Відповісти
а у нас депутатам можно из за селфи задержать самолет и без маски, обдолбленному, за рулем, нападать на свидетелей и пох...й законы и указ. и в наказание, обращение к нему. а не соизволите ли сложить мандат депутата? ответ: а не пошли бы вы все нах...й? вот и все. ДЕМОКРАТИЯ, твою мать....
12.07.2021 15:48 Відповісти
Эсты вроде как законопослушные. Годы пребывания в Средней Азии сказались.
12.07.2021 16:21 Відповісти
Больные на голову бывают везде, к сожалению.
13.07.2021 12:33 Відповісти
Это да. Но не везде же таких больных назначают послом, да еще сразу в несколько стран.
13.07.2021 12:36 Відповісти
ХЗ. Раньше он выделялся только в положительном ключе, неизвестно, от чего он так буянить начал. Уже отозван с поста, будет расследование.
13.07.2021 15:58 Відповісти
Я выше предложил гипотезу: сказались годы пребывания в Средней Азии.
13.07.2021 16:11 Відповісти
Кстати, я служил в Таллине в 1983-85 г. (Советская армия, военно-строительная часть).
13.07.2021 16:12 Відповісти
правильно. закон для всех.
13.07.2021 03:52 Відповісти
 
 