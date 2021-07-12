Естонського посла не пустили на борт літака у Варшаві через відмову надіти маску

Посол Еcтонії в Казахстані Хейті Мяемеес у ніч на понеділок не зміг сісти на літак, що прямує в Нур-Султан, у варшавському аеропорту імені Шопена через відмову надіти маску.

Працівники хендлінгової компанії, які контролювали посадку на літак, не допустили дипломата на посадку через його небажання надягти медичну маску, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За інформацією RMF24, дипломат поводився агресивно, тому була викликана охорона аеродрому, яка вивела його із зони паспортного контролю і передала поліції. Згодом він надів маску, представив поліції дипломатичний паспорт і залишив приміщення аеропорту, так і не вилетівши в Казахстан.

Мяемеес є послом Естонії в Казахстані, за сумісництвом в Киргизстані, Таджикистані та Туркменістані з 2017 року. До цього він працював на дипломатичних посадах в Польщі, при НАТО, в Україні (1999-2002 роки).

