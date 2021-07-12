УКР
Білорусь відкриє авіасполучення з окупованим Кримом, якщо це буде вигідно, - Макей

Білорусь відкриє авіасполучення з окупованим Кримом, якщо це буде вигідно, - Макей

Пряме авіасполучення між Білоруссю і Кримом буде відкрито, якщо це буде економічно вигідно, необхідно також враховувати можливість запровадження санкцій проти Мінська.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, таку думку висловив міністр закордонних справ республіки Володимир Макей.

"Мушу сказати, що треба дивитися на економіку. Якщо це буде вигідно, скажімо так, для суспільства, для країни, для держави, то, я думаю, рішення відповідне буде ухвалено. Але в цій ситуації ми маємо враховувати і деякі інші аспекти, пов'язані з можливими санкціями, які можуть бути запроваджені щодо Білорусі", - заявив Макей в інтерв'ю телеканалу RT.

На початку червня "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Мінськ і Москва опрацюють питання про відкриття авіарейсів до Криму.

"Україна закрила для нас небо. У нас є свій санаторій у Криму, у Місхорі, куди люди завжди їздили, літали. Щоб не загострювати відносини, ми через Україну, хто поїздом, хто автомобілем, хто літаком. Зараз закрили небо. Я Путіну сказав: "Ти подумай, як нам потрапити в Крим. Не через Польщу ж ми полетимо: туди теж не пускають", - сказав Лукашенко на нараді з держапаратом 1 червня.

Будет оч выгодно, для Белавиа после этого закроется уже не только Европа с США но и все оставшиеся цивилизованные страны
12.07.2021 15:04 Відповісти
Сразу в Алеппо. И загар и заграница.
12.07.2021 15:06 Відповісти
Летать-то можно, только на Ту-154...
12.07.2021 15:02 Відповісти
Летать-то можно, только на Ту-154...
12.07.2021 15:02 Відповісти
Мне больше интересно, через какое воздушное пространство они будут летать?!
Через Румынию или крюк через Рашку? Поскольку если через Украину, то это будет полет в одну сторону и на обратном пути, Украина будет иметь все основания, силой посадить такой самолет
12.07.2021 15:12 Відповісти
ага зе обосрется самолет посадить лукашенковский
12.07.2021 15:23 Відповісти
А в Румынию они как попадут?? Только один путь...через паРашу...
12.07.2021 15:24 Відповісти
Через рашку хотели крюк делать.
В гражданской авиации без согласования нельзя взять и полететь через Украину. Маршрут не согласован - никто не летит. И никого садить не надо.
12.07.2021 19:17 Відповісти
Будет оч выгодно, для Белавиа после этого закроется уже не только Европа с США но и все оставшиеся цивилизованные страны
12.07.2021 15:04 Відповісти
будут летать..как фанера над парижем..
12.07.2021 15:05 Відповісти
Можно будет летать только на самолетах,произведенных в Белоруссии. Начинайте переделывать из трактаров
12.07.2021 15:05 Відповісти
Лётайце.

12.07.2021 15:05 Відповісти
О! Да! Если нужно похоронить авиакомпанию - отправьте её в оккупированный Крым
12.07.2021 15:05 Відповісти
Сразу в Алеппо. И загар и заграница.
12.07.2021 15:06 Відповісти
А вам и не Невдомек , что путин сделал все , что бы вы туда не попали , имею ввиду не власть а простых Белорусов . А лукашенко и путин Один народ.
12.07.2021 15:07 Відповісти
Почему Маккейн умер,а макей бздит ртом? Где справедливость?
12.07.2021 15:26 Відповісти
Подобные высеры подтверждают еще раз факт, что Беларусь во главе с бульбофюрером - враг для Украины.
12.07.2021 15:34 Відповісти
"свой" санаторий, у тебя в Улан-Уде.... картохафюрер.....
12.07.2021 15:36 Відповісти
Свиньи, бараны должны сидеть в хлеву и стойле...
12.07.2021 15:46 Відповісти
А Зеля в них купує електроенергію, дорожний бітум, автомобілі, автобуси, трактори і продукти, зливає "вагнерівців". А вине в усьому звісно Порошенко.
12.07.2021 16:00 Відповісти
Если Беларусь будет летать в Крым, то Украина должна будет закрыть полностью импорт товаров из Беларуси! Дулю получат, а не деньги!
12.07.2021 16:08 Відповісти
С РФ вон вообще война но про запрет импорта речи нет.
12.07.2021 16:24 Відповісти
Лукашенко сказав: "Если будет вьігодно..." Він мав на увазі, що Україна одумається і перестане блокувати небо, та вороже ставитися до Білорусі. А якщо ні -- то вибирайте шредера і меркель ...
12.07.2021 19:54 Відповісти
Да,, путь стал в два раза длинее и керосина больше надо, и даунецкие могут по пьяне сбить - доигрался самоназначенный
12.07.2021 16:12 Відповісти
и через шо ж они будут так выгодно летать? еропа не пустит мы тоже прийдётся через ростов
12.07.2021 16:28 Відповісти
Вот же ш плахие демократические страны, запрэщают белорусам общатся с миром. Вот лукашило маладец - непричом.
12.07.2021 17:32 Відповісти
 
 