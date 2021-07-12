Білорусь відкриє авіасполучення з окупованим Кримом, якщо це буде вигідно, - Макей

Пряме авіасполучення між Білоруссю і Кримом буде відкрито, якщо це буде економічно вигідно, необхідно також враховувати можливість запровадження санкцій проти Мінська.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, таку думку висловив міністр закордонних справ республіки Володимир Макей.

"Мушу сказати, що треба дивитися на економіку. Якщо це буде вигідно, скажімо так, для суспільства, для країни, для держави, то, я думаю, рішення відповідне буде ухвалено. Але в цій ситуації ми маємо враховувати і деякі інші аспекти, пов'язані з можливими санкціями, які можуть бути запроваджені щодо Білорусі", - заявив Макей в інтерв'ю телеканалу RT.

На початку червня "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Мінськ і Москва опрацюють питання про відкриття авіарейсів до Криму.

"Україна закрила для нас небо. У нас є свій санаторій у Криму, у Місхорі, куди люди завжди їздили, літали. Щоб не загострювати відносини, ми через Україну, хто поїздом, хто автомобілем, хто літаком. Зараз закрили небо. Я Путіну сказав: "Ти подумай, як нам потрапити в Крим. Не через Польщу ж ми полетимо: туди теж не пускають", - сказав Лукашенко на нараді з держапаратом 1 червня.

