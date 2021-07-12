16 липня стартують іспити з української мови для отримання громадянства: Нацкомісія опублікувала поради з підготовки

Національна комісія зі стандартів державної мови опублікувала поради з підготовки до іспиту з державної мови для отримання громадянства України.

"16 липня 2021 року стартує іспит на рівень володіння державною мовою. Ми зібрали кілька порад, які допоможуть підготуватися до іспиту", - йдеться в повідомленні пресслужби Нацкомісії, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у відомстві радять ознайомитися з програмою іспиту на рівень володіння державною мовою для осіб, які мають намір набути громадянства України, за посиланням, а також прочитати характеристику екзаменаційної роботи і подивитися зразки завдань.

"Зверніть увагу, що іспит на рівень володіння державною мовою для набуття громадянства України, – це можливість для іноземців та осіб без громадянства отримати юридичне підтвердження володіння українською мовою. Цей рівень володіння українською мовою передбачає, що претендент уміє розпізнавати і використовувати граматично правильні мовні форми для вираження власних намірів у межах щоденних комунікативних потреб", - йдеться в повідомленні.

У Комісії підкреслюють, що знання граматики претендент показує при виконанні письмових завдань і під час усної частини іспиту.

Так, іспит на рівень володіння державною мовою для отримання громадянства України має комплексний характер і складається з чотирьох частин: "Слухання", "Читання", "Письмо", "Мовлення".

Зазначається, що всі чотири частини іспиту рівноважні, результат за кожну становитиме 25 % від загальної кількості балів. Для того, щоб підтвердити рівень володіння державною мовою, необхідний для набуття громадянства України, потрібно отримати загальний результат 50 % +1 бал.

Блок "Слухання" містить 12 тестових завдань. Блок "Читання" містить 31 тестове завдання. Блок "Письмо" містить 2 завдання. Блок "Мовлення" містить 3 завдання.