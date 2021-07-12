16 липня стартують іспити з української мови для отримання громадянства: Нацкомісія опублікувала поради з підготовки
Національна комісія зі стандартів державної мови опублікувала поради з підготовки до іспиту з державної мови для отримання громадянства України.
"16 липня 2021 року стартує іспит на рівень володіння державною мовою. Ми зібрали кілька порад, які допоможуть підготуватися до іспиту", - йдеться в повідомленні пресслужби Нацкомісії, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, у відомстві радять ознайомитися з програмою іспиту на рівень володіння державною мовою для осіб, які мають намір набути громадянства України, за посиланням, а також прочитати характеристику екзаменаційної роботи і подивитися зразки завдань.
"Зверніть увагу, що іспит на рівень володіння державною мовою для набуття громадянства України, – це можливість для іноземців та осіб без громадянства отримати юридичне підтвердження володіння українською мовою. Цей рівень володіння українською мовою передбачає, що претендент уміє розпізнавати і використовувати граматично правильні мовні форми для вираження власних намірів у межах щоденних комунікативних потреб", - йдеться в повідомленні.
У Комісії підкреслюють, що знання граматики претендент показує при виконанні письмових завдань і під час усної частини іспиту.
Так, іспит на рівень володіння державною мовою для отримання громадянства України має комплексний характер і складається з чотирьох частин: "Слухання", "Читання", "Письмо", "Мовлення".
Зазначається, що всі чотири частини іспиту рівноважні, результат за кожну становитиме 25 % від загальної кількості балів. Для того, щоб підтвердити рівень володіння державною мовою, необхідний для набуття громадянства України, потрібно отримати загальний результат 50 % +1 бал.
Блок "Слухання" містить 12 тестових завдань. Блок "Читання" містить 31 тестове завдання. Блок "Письмо" містить 2 завдання. Блок "Мовлення" містить 3 завдання.
Іноді не можливо ані читати, ані слухати.
Не знаєш української - не сором ся.
Может спросить чей Крым и достаточно?
ти б послухав прикордоння будь якоi краiни
1. Крим - це ...?
2. Між ким триває війна на сході України?
3. Путін - ...?