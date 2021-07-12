УКР
Мовне питання
3 234 11

16 липня стартують іспити з української мови для отримання громадянства: Нацкомісія опублікувала поради з підготовки

Національна комісія зі стандартів державної мови опублікувала поради з підготовки до іспиту з державної мови для отримання громадянства України.

"16 липня 2021 року стартує іспит на рівень володіння державною мовою. Ми зібрали кілька порад, які допоможуть підготуватися до іспиту", - йдеться в повідомленні пресслужби Нацкомісії, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у відомстві радять ознайомитися з програмою іспиту на рівень володіння державною мовою для осіб, які мають намір набути громадянства України, за посиланням, а також прочитати характеристику екзаменаційної роботи і подивитися зразки завдань.

"Зверніть увагу, що іспит на рівень володіння державною мовою для набуття громадянства України, – це можливість для іноземців та осіб без громадянства отримати юридичне підтвердження володіння українською мовою. Цей рівень володіння українською мовою передбачає, що претендент уміє розпізнавати і використовувати граматично правильні мовні форми для вираження власних намірів у межах щоденних комунікативних потреб", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень до старту іспитів з української мови для чиновників Кабмін вирішив скоротити до 23 осіб штат органу, відповідального за його проведення, - заява Нацкомісії

У Комісії підкреслюють, що знання граматики претендент показує при виконанні письмових завдань і під час усної частини іспиту.

Так, іспит на рівень володіння державною мовою для отримання громадянства України має комплексний характер і складається з чотирьох частин: "Слухання", "Читання", "Письмо", "Мовлення".

Зазначається, що всі чотири частини іспиту рівноважні, результат за кожну становитиме 25 % від загальної кількості балів. Для того, щоб підтвердити рівень володіння державною мовою, необхідний для набуття громадянства України, потрібно отримати загальний результат 50 % +1 бал.

Блок "Слухання" містить 12 тестових завдань. Блок "Читання" містить 31 тестове завдання. Блок "Письмо" містить 2 завдання. Блок "Мовлення" містить 3 завдання.

 

громадянство (1093) українська мова (845) іспити (121) мова (750)
Топ коментарі
+4
ЗЕбанатам поперек горла стоїть наша мова

показати весь коментар
12.07.2021 15:15 Відповісти
+2
Знання мови, то э важлива частина для набуття громадянства, але де питання:
1. Крим - це ...?
2. Між ким триває війна на сході України?
3. Путін - ...?
показати весь коментар
12.07.2021 15:15 Відповісти
+2
так нe слухай
ти б послухав прикордоння будь якоi краiни
показати весь коментар
12.07.2021 15:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
У нац комиссии Урожайное время.
показати весь коментар
12.07.2021 15:09 Відповісти
Я би ще запропонував лишати громадянства усіх, хто паплюжить солов'їну суржиком.
Іноді не можливо ані читати, ані слухати.
Не знаєш української - не сором ся.
показати весь коментар
12.07.2021 15:11 Відповісти
Правда..., как быть с теми, кто не знает ни одной, ни другой?
Может спросить чей Крым и достаточно?
показати весь коментар
12.07.2021 15:13 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2021 15:15 Відповісти
Слухай кацапськи1.
показати весь коментар
12.07.2021 15:17 Відповісти
"Лишати" - в даному випадку неправильно, правильно - "позбавляти". Покладіть паспорт на стіл)
показати весь коментар
12.07.2021 15:29 Відповісти
Всё правильно. Читай 11-ти томник 1970-1980 года издания.
показати весь коментар
12.07.2021 15:32 Відповісти
ЗЕбанатам поперек горла стоїть наша мова

показати весь коментар
12.07.2021 15:15 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2021 15:15 Відповісти
А шо там буба найвелічніший?!) Чи зможе воно хочаб за 5-й клас диктанту написати?!) Воно ж дебільне. Ще й наркоман надодачу!)))
показати весь коментар
12.07.2021 15:19 Відповісти
Хачей прибудет сполна .бабки свое сделают
показати весь коментар
12.07.2021 15:36 Відповісти
 
 