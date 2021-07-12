УКР
Через махінації Кабміну та НКРЕКП на ринку електроенергії не вистачає коштів для виплат за "зелену" електроенергію, – Тинний

Через махінації Кабміну та НКРЕКП на ринку електроенергії не вистачає коштів для виплат за

Через дозволені Кабінетом Міністрів України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) схеми викачування коштів з ринку електроенергії через різних трейдерів-спекулянтів було виведено 1,5 мільярда доларів коштів державних підприємств та підприємств, що генерують "зелену" електроенергію в Україні.

Про це в інтерв’ю заявив співзасновник Асоціації відновлюваної енергетики України Ігор Тинний.

"Півтора мільярда доларів з ринку зникло за рік. Це абсолютний злочин на совісті Кабміну, який обрав одну монопольну біржу, розробив правила біржової торгівлі, які дозволили маніпуляції, не звільнив менеджмент "Енергоатому" та "Центренерго", який це продавав. Це все тотальний злочин на рівні Кабміну, НКРЕКП, на який закрили очі всі види правоохоронців", - сказав Тинний.

За його словами, з ринку вкрали півтора мільярда, з яких 800 млн дол. – це гроші відновлюваної енергетики, і 600 млн дол. – гроші державних енергокомпаній, збитки яких покриють з державного бюджету При цьому він розповів, як виводяться гроші з енергоринку на одному з останніх аукціонів з продажу електроенергії. Він повідомив, що компанія "Юнайтед Енерджі" викупила на 4 місяці вперед електроенергії Рівненської АЕС і отримала від цього надприбутки.

"За моїми розрахунками, маржа на цій угоді становила близько $220 млн. Коли нам кажуть, що у нас прибуткові інвестиції в "зелену" енергетику – це смішно. Наші станції далеко не окупилися і з таким підходом, може, і не окупляться ніколи. Зараз гарна інвестиція – торгувати повітрям", - зазначив співзасновник УАВЕ.

Він додав, що є беззаперечні факти – протягом багатьох років до приходу сьогоднішньої команди в електроенергетиці не було таких збитків, а зараз – це мільярди.

"Всі державні компанії, вугільні шахти, "Центренерго", якому дорікали крадіжками за минулої влади, "Енергоатом", "Укренерго" стали ще в 10 разів збитковими, ніж ті, яким вони дорікали", - сказав Тинний.

Нагадаємо, інвестори у відновлювану енергетику України, посольства іноземних держав неодноразово скаржилися на політку Кабміну та НКРЕКП щодо штучного боргового тиску на галузь, що негативно впливає на імідж країни на міжнародній арені та матиме негативний вплив на економічну ситуацію. Заборгованість перед підприємствами ВДЕ за 2020 рік становить 17,8 мільярда, у 2021 році держава продовжила накопичувати борги, не доплачуючи інвесторам сотні мільйонів гривень щомісяця. Окрім того, уряд ініціював податковий законопроєкт №5600, яким планується запровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з ВДЕ за ставкою 3,2%.

Хто взагалі придумав що за зелену електроенергію не просто треба переплачувати в декілька разів, а ще й робити це у обов'язковому порядку? При кому було прийнято відповідні законодавчі акти?
показати весь коментар
12.07.2021 15:18 Відповісти
А ну зєбіл, бігом біжи спамагать нарідному пріпіздєнту!

Из-за махинаций Кабмина и НКРЭКУ на рынке электроэнергии не хватает средств для выплат за "зеленую" электроэнергию, - Тынный - Цензор.НЕТ 190
показати весь коментар
12.07.2021 15:24 Відповісти
А заради розблокування ДОЗ-21 нічого не потрібно? Чи це не на часі? Оборонка почекає? Путін почекає поки ми реформи проведемо, не нападе? Якого народу ти слуга? Ватанів?
показати весь коментар
12.07.2021 20:37 Відповісти
сфотографуй та скинь своє УБД на фоні нашої переписки, потім я скину своє. а потім поговоримо ху їз ху . чекаю.
показати весь коментар
12.07.2021 20:45 Відповісти
Ахметка з петрусем.
показати весь коментар
12.07.2021 15:27 Відповісти
Ахметка з Петрусем? А чому тоді прем'єром у Зелі і Бені Шмигаль від Ахметки? І знову Медведчук і Петрусем, а чому тоді телеканал Бені і Зелі "1+1" фінансується разом з Медведчуком і під санкції Медведчука не потрапив?
показати весь коментар
12.07.2021 15:48 Відповісти
До чого тут тупа зелена шобла, якщо петрусь роз'вязав руки махінацій ахметки. І мабуть це він зробив безкоштовно, просто так подарував енергетику України ахметці?
показати весь коментар
12.07.2021 16:05 Відповісти
Тут в статье, намеренно смешали грешное с праведным.
1. Махинации на рынке есть и они осуществляются ручным премьером и ручным президентом в пользу Р. Л. А. и И.В.К соответственно.
2. Зеленые энергетикм работают по закону Клюева, которому Янукович утвердил монопольный закон по ставкам на "зеленую энергетику"
3. Имеем махинации как минимум по всему рынку.
4. Перетягивание каната при карманной власти может продолжатся бесконечно долго, в конечном итоге,заплатят зебилы, попадут вместе с зебилами и нормальные.
показати весь коментар
12.07.2021 15:29 Відповісти
При овоще приняли эти коррупционные "зеленые" тарифы. При пепе проблему усугубили, позволив альтернативщикам ввозить обрудование без уплаты налогов. При зеле немного снизили тариф, но недостаточно.
показати весь коментар
12.07.2021 15:32 Відповісти
Карабас і електричне шоу в країні дурнів
показати весь коментар
12.07.2021 15:20 Відповісти
Ваша зеленая энергия чистое беззаконие,впаривать потребителю товар по ценам выше рыночных,которые тоже завышены,это преступление,никакой закон не может узаконить грабеж.
показати весь коментар
12.07.2021 15:24 Відповісти
Reagan частично має рацию.
показати весь коментар
12.07.2021 15:27 Відповісти
я за зелену енергетику.
показати весь коментар
12.07.2021 15:27 Відповісти
Це зрозуміло, чому Ви "за", бо головні беніфеціанти від недолугого і злочинного закону про ФІКСОВАНІ (!!) тарифи на "зелену" енергію НА ФІКСОВАНИЙ (!!!) час це Ахмєтов і Порошенко. Протягнув цей злочинний закон теж Порошенко, зрозуміло, що на власну користь. Також цілком можливо, що якраз за вилучені "законним"шляхом з бюджету країни гроші фінансують і чисельні ботоферми Порошенка. Тож іще раз повторюю, я Вас цілком розумію, простецька особиста зацікавленість, менше грошей в бюджеті і у інших громадян - більше у Вашій особистій кишені. Онлі бізнес. Хоча, згодьтесь, це гидко.
показати весь коментар
12.07.2021 15:59 Відповісти
А тепер тобі поясню: 1.В мене 100% компенсація по комунальним платежам від держави. 2. Я витягнув 23 000 доларів, і в своїх батьків побудував сонячну станцію на 30 кВт. Які проблеми? Заробляй!
показати весь коментар
12.07.2021 16:07 Відповісти
Я ж кажу, брешете безперервно, це один з ваших колєг по ботству за Потроха у сусідній гілці питав "а де я брешу?" ))
показати весь коментар
12.07.2021 16:18 Відповісти
Підстави в тебе є це стверджувати? Давай якщо є. Немає- закрий свою пащеку смердючу і не бекай.
показати весь коментар
12.07.2021 16:46 Відповісти
Охохо, яка експрессія, бгггг
показати весь коментар
12.07.2021 17:05 Відповісти
Підітрись засранець. Від тебе смердить як і від твого пріпіздєнта наркомана серуна.
показати весь коментар
12.07.2021 17:06 Відповісти
І від ВАШОГО також, шановний сліпий боте Причому мене примусити голосувати за зесрань НЕМОЖЛИВО, а Вам достатньо ЗАПЛАТИТИ за це, і замість Потроха вже завтра почнете вилизувати дупу Зелені. P.S. Саме "ВАМ", бо ми з ВАМИ разом не бухали.
показати весь коментар
12.07.2021 17:15 Відповісти
Та я з тобою на одному полі і срать не сяду, зрозуміьо мене недолуге створіння? Решта що ти тут нашкрябало - фуфло, на більше ти не здатен.
показати весь коментар
12.07.2021 17:18 Відповісти
Плюс комсомольскими темпами знищують іншу енергетику. Так що при наступном, можливо нормальном президенті другої енергії вже не буде взагалі. Так що, якщо зараз не дати по ***** владі нас чекають захмарні тарифи і віялові відключення.
показати весь коментар
12.07.2021 15:32 Відповісти
Тинний має рацию!
показати весь коментар
12.07.2021 15:24 Відповісти
Раніше треба було одягати.

Из-за махинаций Кабмина и НКРЭКУ на рынке электроэнергии не хватает средств для выплат за "зеленую" электроэнергию, - Тынный - Цензор.НЕТ 5454
показати весь коментар
12.07.2021 15:27 Відповісти
ну от чому так? що в іншому світі є благо і вигідне і для держави і для виробника, у нас перетворюється на надприбутки для окремих осіб і майже банкрутство для держави???
хто ж такий хитрий і жадібний??? чому не враховується світовий і відпрацьований роками досвід ??? бідні бо дурні??? чи бідні бо хтось занадто хитроср*кий ????
показати весь коментар
12.07.2021 15:31 Відповісти
Бо ніде в світі не прописують в законі одночасно і жорстко ТАРИФИ на так звану "зелену енергію" і ЧАС ДІЇ ЗАКОНУ, що унеможливлює застосування приципу вільного ринку і конкурентних цін. P.S. "Зелень" робить те саме, що і Потрох, всі ці скандали, нажаль, лише для перерозподілу грошових потоків, а не для порятунку економіки. Такі самі нестримно жадібні шахраї.
показати весь коментар
12.07.2021 16:25 Відповісти
Жадные идиоты! Отдайте долю в бизнесе "новой команде" и начнут платить по долгам. За счёт населения, разумеется
показати весь коментар
12.07.2021 15:45 Відповісти
ну так сегодня ж уже была новость о новых тарифах. отдавать нам придется Ахметке
показати весь коментар
12.07.2021 16:39 Відповісти
здесь уже год требует от Шмыгаля назвать стоимость своих страданий от зелёной энергетики Иван Петрович Сидоров. Платит он за электроэнергию округленно 200*1,68 = 336 грн. Но сколько в 336 грн платы за зелёную энергетику ему не ведомо. А денежная неизвестность для Ивана Петровича Сидорова , счетовода -бухгалтера по призванию, хуже всего. Но Шмыгаль молчит.
показати весь коментар
12.07.2021 17:02 Відповісти
трепло тот Тынный, в первом полугодии было произыедено примерно 5 млр.кВт*час зеленой электроэнергии
800 млн.дол / 5 млр.кВт*час = 0,16 дол за кВт*час или 13,6 евроцента
получается по его словам что зелена я энергетика ни цента не получила
показати весь коментар
12.07.2021 17:02 Відповісти
Багто людей або заряджені придурки - тролі або просто нерозуміють суті проблеми... Спробую пояснити Тарф на зелену енергетику 3 грн з копійками за кВт іншої енергетики 1,68 для громадян Так от як я розумію аферу з зеленою енергетикою: Візмемо енергоатом і я не буду точний в цифрах але логіку помилки покажу так. Ми люди купляємо електроенергію і енергеотамто по 1,68 грн кВт а Енергоатом віддає баригам власникам зелених енергетичних станція 3,3 грн за кВт. я вже не кажу про чистий дохід Енергоатома яки становить всього десь 20 % від вартості електроенергії... Ну звісно с енергоатомом я некоконретно сказав, образно але гроші йдуть з державних підприємст енергетичної галузі це точно... Так як же вони будуть незбитковими коли різниця більше ніж в 2 рази по вартості за кВт. А знаєете в чому підвох то а в тому що при Яникі приПорошенко все було зроблено для того щоб бізне на зеленій енергетиці був можливий тільки великому капіталу а нам простим і грішним обм ежили як змогли. Не дали суки людям стати незалежними і злізти з голки обленерго і алігархічних вугольних і газових електроколонок для населення і бізнесу...і посадили на голку алігархіної зеленої енергетики..
Суки треба було людям дати дешеві кредити на встановлення у кожній оселі 10кВт сонячної станціїї і все булоб як Бог задумав... Так ні суки у владі всі Богові замисли пересирають на свою користь і на зло людям
показати весь коментар
12.07.2021 17:03 Відповісти
Зелена енергія по цінам братів клюєвих мала коштувати уряду 6.30)) а ти щось занизив до 3 з копійками...?))
показати весь коментар
12.07.2021 17:48 Відповісти
Цікаво що до "зеленої" енергетики вистачало і на махінації і ціна була адекватна для населення...)))
показати весь коментар
12.07.2021 17:43 Відповісти
 
 