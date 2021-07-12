Через махінації Кабміну та НКРЕКП на ринку електроенергії не вистачає коштів для виплат за "зелену" електроенергію, – Тинний

Через дозволені Кабінетом Міністрів України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) схеми викачування коштів з ринку електроенергії через різних трейдерів-спекулянтів було виведено 1,5 мільярда доларів коштів державних підприємств та підприємств, що генерують "зелену" електроенергію в Україні.

Про це в інтерв’ю заявив співзасновник Асоціації відновлюваної енергетики України Ігор Тинний.

"Півтора мільярда доларів з ринку зникло за рік. Це абсолютний злочин на совісті Кабміну, який обрав одну монопольну біржу, розробив правила біржової торгівлі, які дозволили маніпуляції, не звільнив менеджмент "Енергоатому" та "Центренерго", який це продавав. Це все тотальний злочин на рівні Кабміну, НКРЕКП, на який закрили очі всі види правоохоронців", - сказав Тинний.

За його словами, з ринку вкрали півтора мільярда, з яких 800 млн дол. – це гроші відновлюваної енергетики, і 600 млн дол. – гроші державних енергокомпаній, збитки яких покриють з державного бюджету При цьому він розповів, як виводяться гроші з енергоринку на одному з останніх аукціонів з продажу електроенергії. Він повідомив, що компанія "Юнайтед Енерджі" викупила на 4 місяці вперед електроенергії Рівненської АЕС і отримала від цього надприбутки.

"За моїми розрахунками, маржа на цій угоді становила близько $220 млн. Коли нам кажуть, що у нас прибуткові інвестиції в "зелену" енергетику – це смішно. Наші станції далеко не окупилися і з таким підходом, може, і не окупляться ніколи. Зараз гарна інвестиція – торгувати повітрям", - зазначив співзасновник УАВЕ.

Він додав, що є беззаперечні факти – протягом багатьох років до приходу сьогоднішньої команди в електроенергетиці не було таких збитків, а зараз – це мільярди.

"Всі державні компанії, вугільні шахти, "Центренерго", якому дорікали крадіжками за минулої влади, "Енергоатом", "Укренерго" стали ще в 10 разів збитковими, ніж ті, яким вони дорікали", - сказав Тинний.

Нагадаємо, інвестори у відновлювану енергетику України, посольства іноземних держав неодноразово скаржилися на політку Кабміну та НКРЕКП щодо штучного боргового тиску на галузь, що негативно впливає на імідж країни на міжнародній арені та матиме негативний вплив на економічну ситуацію. Заборгованість перед підприємствами ВДЕ за 2020 рік становить 17,8 мільярда, у 2021 році держава продовжила накопичувати борги, не доплачуючи інвесторам сотні мільйонів гривень щомісяця. Окрім того, уряд ініціював податковий законопроєкт №5600, яким планується запровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з ВДЕ за ставкою 3,2%.