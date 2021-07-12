УКР
Литва просить подвоїти кількість прикордонників ЄС для охорони кордону з Білоруссю

Литва просить подвоїти кількість прикордонників ЄС для охорони кордону з Білоруссю

Служба охорони держкордону Литви (СОДКЛ) просить Європейське агентство охорони кордонів і берегових ліній Frontex збільшити свій персонал удвічі проти початкової потреби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

СОДКЛ в понеділок повідомляє, що замість запитаних раніше 30 груп працівників Frontex на кордон Литви і Білорусі направлено запит на 60 патрулів для здійснення спостереження і охорони кордону. Також запитані 30 автомобілів, два вертольоти і устаткування - термовізори.

Литовським прикордонникам допомагатимуть і спеціальні команди з перекладачами. Вони збиратимуть інформацію про нелегальних мігрантів, цілі та обставин їхньої поїздки, а також допомагати в ідентифікації затриманих осіб.

Читайте також: Литва запропонує ЄС запровадити нові санкції проти Білорусі через нелегальних мігрантів: "Це гібридна атака Лукашенка за посередництва Кремля"

Виконавчий директор Frontex Фабріса Лежер заявив про готовність агентства направити в Литву більше працівників і техніки з постійного корпусу Frontex. "Це буде зроблено в терміновому порядку, швидше, ніж планувалася, а сили будуть більш численними. При співпраці з відповідальними литовськими відомствами буде активований механізм термінової прикордонної допомоги (Rapid Border Intervention)", - цитуються в пресрелізі СОДКЛ слова Лежер.

Точна кількість скерованого в Литву персоналу і засобів Frontex буде озвучена після узгодження логістичних та інших питань операції щодо посилення охорони кордону.

Глава СОДКЛ Рустамас Любаєвас підкреслив, що "у зв'язку з мінливою ситуацією на литовсько-білоруському кордоні і спробами мігрантів знайти нові шляхи, ми переглядаємо наші колишні потреби". "Прийнято рішення запросити більше патрулів і техніки для зміцнення охорони східного кордону. Frontex відреагувало оперативно і вирішило активувати механізм надання термінової прикордонної допомоги", - зазначив він.

"Це перший випадок за всю історію агентства, коли механізм RBI застосовується не біля південних кордонів Євросоюзу, а на східному кордоні блоку", - підкреслив Любаєвас.

В останні місяці Литва стикається зі збільшеними майже в двадцять разів потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю. В основному це мігранти з Близького Сходу і Африки, багато без документів.

