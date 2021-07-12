УКР
Так званий "міністр культури ДНР" постане перед судом. Йому загрожує до 10 років в'язниці за посягання на територіальну цілісність України, - прокуратура

Так званий

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно псевдопосадовця окупаційної адміністрації РФ, який обвинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької обласної прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2015 року чоловік, перебуваючи на посаді "міністра культури ДНР", забезпечує проведення заходів, спрямованих на інтеграцію тимчасово окупованих регіонів Донеччини з РФ та фактичну заборону української культури, мистецтва і кінематографії", - йдеться в повідомленні.

наголошується, що, зокрема, за його вказівками під виглядом боротьби з екстремізмом, з бібліотечного фонду вилучаються твори українських авторів, публікації проукраїнські налаштованих громадян, а культурна спадщина Донеччини позиціонується як частина історії РФ.

"Крім того, через підконтрольні "міністерству" установи зловмисник сприяє формуванню у місцевих мешканців думки про легітимність окупаційної влади та проводить політику злочинної героїзації представників не передбачених законом України збройних формувань", - зазначають у прокуратурі.

Також читайте: Суд обрав щодо Штепи запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Наступне засідання - 13 липня

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а обвинувальний акт скеровано до Селидівського міського суду Донецької області для розгляду по суті.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Автор: 

бойовик (3414) прокуратура (3733) сепаратизм (757) суд (11818) тероризм (2869)
Топ коментарі
+3
"...Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой..."

Даю гарантію, що отримає покарання умовно. Тому держава не буде побудована до того часу, поки аналогічні злочини не будуть давати довічне ув'язнення без права амністії.
12.07.2021 15:40 Відповісти
+2
Знову заочно?
Хоча б одного ворога Венедиктови-Вовки посадили в реалі?
12.07.2021 15:28 Відповісти
+2
Заочно?
12.07.2021 15:30 Відповісти
Беспощадная борьба с "министрами культуры" Донбабве конечно замечательна, но как там обстановка на фронте с контрабандой, тайными экономическими связями и войны со спецслужбами Лугандона всея Руси?
12.07.2021 15:30 Відповісти
Сколько грозит неинтересно, вот сколько дадут
12.07.2021 15:34 Відповісти
Так это "министр" еще и трансвестюга, оказывается:
Так званий "міністр культури ДНР" постане перед судом. Йому загрожує до 10 років в'язниці за посягання на територіальну цілісність України, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6213
12.07.2021 16:43 Відповісти
то луганск
12.07.2021 20:12 Відповісти
Один хй
13.07.2021 21:31 Відповісти
-Алло, прачечная?
-*********!! Министерство культуры ДНР!
12.07.2021 17:25 Відповісти
Да какой суд для таких козлов, тут как в своё время Степан Андреевич с подобным министром, и не только с этим
12.07.2021 17:32 Відповісти
 
 