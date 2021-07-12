Так званий "міністр культури ДНР" постане перед судом. Йому загрожує до 10 років в'язниці за посягання на територіальну цілісність України, - прокуратура
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно псевдопосадовця окупаційної адміністрації РФ, який обвинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької обласної прокуратури.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2015 року чоловік, перебуваючи на посаді "міністра культури ДНР", забезпечує проведення заходів, спрямованих на інтеграцію тимчасово окупованих регіонів Донеччини з РФ та фактичну заборону української культури, мистецтва і кінематографії", - йдеться в повідомленні.
наголошується, що, зокрема, за його вказівками під виглядом боротьби з екстремізмом, з бібліотечного фонду вилучаються твори українських авторів, публікації проукраїнські налаштованих громадян, а культурна спадщина Донеччини позиціонується як частина історії РФ.
"Крім того, через підконтрольні "міністерству" установи зловмисник сприяє формуванню у місцевих мешканців думки про легітимність окупаційної влади та проводить політику злочинної героїзації представників не передбачених законом України збройних формувань", - зазначають у прокуратурі.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а обвинувальний акт скеровано до Селидівського міського суду Донецької області для розгляду по суті.
Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
Хоча б одного ворога Венедиктови-Вовки посадили в реалі?
Даю гарантію, що отримає покарання умовно. Тому держава не буде побудована до того часу, поки аналогічні злочини не будуть давати довічне ув'язнення без права амністії.
-*********!! Министерство культуры ДНР!