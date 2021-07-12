Єврокомісар Йохансон про міграційну кризу: Я готова вжити заходів щодо зупинки візового режиму для білорусів
Європейський Союз (ЄС) міг би розглянути можливість припинення видачі віз громадянам Білорусі через зростання нелегальної міграції з цієї країни.
Про це заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ільва Йохансон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Вона повідомила це в понеділок на позачерговому спільному засіданні комітетів Європарламенту із закордонних справ і громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ.
"Я відповідаю і за візову політику і можу сказати, що готова вжити заходів щодо зупинки візового режиму для білорусів в цій ситуації. Зрозуміло, ми повинні забезпечити підтримання контактів з рядовими білорусами, але це питання можна розглянути", - сказала Йохансон.
Вона також додала, що мігранти не повинні стати засобом, за допомогою якого домагаються політичних цілей, а Литва повинна отримувати достатньо підтримки від ЄС.
В останні місяці Литва стикається з потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю, які виросли майже в двадцять разів
Загалом на кордоні з Білоруссю в цьому році литовські посадовці затримали 1 676 мігрантів. Більшість з них з країн Близького Сходу і Африки.
- Отмазочно-буднично работает главный информационный рупор Лукашенко https://t.me/belta_telegramm/58195 БелТА . Нет человека - нет и проблемы. Утонули два простых лидских парня. Это непомерная трагедия для близких и друзей. А Белта сразу точки над "и" расставила. Причем окончательно, без суда и следствия. Мол, в неустановленном месте купались.
На самом деле парни приплыли туда, куда не следует. Увидели тех, кого видеть нельзя. Эти "нельзя" и сработали на ликвидацию. Однако по гражданскому долгу внимательно наблюдаем за "всеми телодвижениями" в Лидском районе Гродненской области.
"Подчерк" иранских "контрас" не требует дополнительных доказателств. Тем не менее весьма интересно, будут ли правозащитники рассматривать этот случай как политическое убийство? Если все же доказательства вдруг потребуются, мы незамедлительно представим. Родственникам искренние соболезнования. Извините нас за то, что Лукашенко еще есть.
Беларусь уже как минимум год - одна большая зона. А последнее время стали добавляться "супер запретные зоны" контрабандного трафика нелегалов, оршанские хабы наркотиков. Следом террор-группы по доставке "мирного" атома и иных эксклюзивов. Террорист №1 работает "по-взрослому".
Напомним, что по информации телеграм-канала, https://charter97.org/ru/news/2021/7/10/429051/ доставкой нелегалов в Беларусь занимается команда Шеймана . Источники телеграм-канала утверждают, что "проект" по нелегалам реализуется в плотном взаимодействии с министерством информации Ирана (разведка). "В Лиде на прошлой неделе расквартированы "прикомандированные" иранские спецы из главного управления операций и управления по европейским странам. На повестке дня организация потока афганских нелегалов", - утверждает "Минская Семибоярщина".