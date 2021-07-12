Єврокомісар Йохансон про міграційну кризу: Я готова вжити заходів щодо зупинки візового режиму для білорусів

Європейський Союз (ЄС) міг би розглянути можливість припинення видачі віз громадянам Білорусі через зростання нелегальної міграції з цієї країни.

Про це заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ільва Йохансон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона повідомила це в понеділок на позачерговому спільному засіданні комітетів Європарламенту із закордонних справ і громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ.

"Я відповідаю і за візову політику і можу сказати, що готова вжити заходів щодо зупинки візового режиму для білорусів в цій ситуації. Зрозуміло, ми повинні забезпечити підтримання контактів з рядовими білорусами, але це питання можна розглянути", - сказала Йохансон.

Вона також додала, що мігранти не повинні стати засобом, за допомогою якого домагаються політичних цілей, а Литва повинна отримувати достатньо підтримки від ЄС.

В останні місяці Литва стикається з потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю, які виросли майже в двадцять разів

Загалом на кордоні з Білоруссю в цьому році литовські посадовці затримали 1 676 мігрантів. Більшість з них з країн Близького Сходу і Африки.