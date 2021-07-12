УКР
Єврокомісар Йохансон про міграційну кризу: Я готова вжити заходів щодо зупинки візового режиму для білорусів

Європейський Союз (ЄС) міг би розглянути можливість припинення видачі віз громадянам Білорусі через зростання нелегальної міграції з цієї країни.

Про це заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ільва Йохансон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона повідомила це в понеділок на позачерговому спільному засіданні комітетів Європарламенту із закордонних справ і громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ.

"Я відповідаю і за візову політику і можу сказати, що готова вжити заходів щодо зупинки візового режиму для білорусів в цій ситуації. Зрозуміло, ми повинні забезпечити підтримання контактів з рядовими білорусами, але це питання можна розглянути", - сказала Йохансон.

Вона також додала, що мігранти не повинні стати засобом, за допомогою якого домагаються політичних цілей, а Литва повинна отримувати достатньо підтримки від ЄС.

Також читайте: Литва просить подвоїти кількість прикордонників ЄС для охорони кордону з Білоруссю

В останні місяці Литва стикається з потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю, які виросли майже в двадцять разів

Загалом на кордоні з Білоруссю в цьому році литовські посадовці затримали 1 676 мігрантів. Більшість з них з країн Близького Сходу і Африки.

Автор: 

Білорусь (8030) Литва (2516) мігранти (1138) візовий режим (362) Євросоюз (14013)
Топ коментарі
+7
параноик лукашенко таки добился своего и создал из Беларуси бантустан по примеру Северной Кореи
показати весь коментар
12.07.2021 15:53 Відповісти
+6
Кстати, прекрасная мысль! Полная изоляция мордора и его метастаз от Людей!!!
показати весь коментар
12.07.2021 15:54 Відповісти
+4
Москалі завозять, іракці, сірійці та інший російський люд.
показати весь коментар
12.07.2021 16:52 Відповісти
У Тихановской можно же несколько человек подселить!
показати весь коментар
12.07.2021 15:52 Відповісти
Литве надо комплексно и оперативно помочь в борьбе с "гродненскими студентами" родом из Африки и прочими "путешественниками", полумерами здесь не обойтись
показати весь коментар
12.07.2021 15:52 Відповісти
параноик лукашенко таки добился своего и создал из Беларуси бантустан по примеру Северной Кореи
показати весь коментар
12.07.2021 15:53 Відповісти
Кстати, прекрасная мысль! Полная изоляция мордора и его метастаз от Людей!!!
показати весь коментар
12.07.2021 15:54 Відповісти
Отвратительная преступная идея еврокомиссара в юбке. Запереть десятки тысяч людей отдать их на сьедение звереющему Лукашенко. Похоже этой ийохансон нашептали эту идею благодетели из газпрома. При этом с дикарями из африки , комиссары продолжат носиться как с писаноой торбой. Судить надо эту тварь Йохансон.
показати весь коментар
12.07.2021 17:22 Відповісти
Спасти можно только того, кто хочет спастись. В Беларуси мы наблюдаем обратное. Даже недавние "протесты выходного дня" были организованы ФСБ с целью размягчить таракана...
показати весь коментар
12.07.2021 18:02 Відповісти
А може, у нас звереющий у кріслі президента, якщо вже бойових генералів заповзявся саджати, не кажучи вже про рядових патріотів.
показати весь коментар
13.07.2021 04:58 Відповісти
Тоді вже і самі біларуси ломануться в Європу.
показати весь коментар
12.07.2021 15:54 Відповісти
Только так: берут Беларусь под мышку, вспоминают, что они не беларусы, а Литвины, и воссоединяют своё государство!!!
показати весь коментар
12.07.2021 15:58 Відповісти
Білоруси не хочуть в Європу, у них вдома краще. Туди біжать лише зрадники.
показати весь коментар
13.07.2021 05:00 Відповісти
Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал https://t.me/boyars7/4004 "Минская Семибоярщина" опубликовал свою версию ЧП под Лидой, где в Немане утонули двое молодых парней 16 и 18 лет. Тело одного из них до сих пор не обнаружено.
- Отмазочно-буднично работает главный информационный рупор Лукашенко https://t.me/belta_telegramm/58195 БелТА . Нет человека - нет и проблемы. Утонули два простых лидских парня. Это непомерная трагедия для близких и друзей. А Белта сразу точки над "и" расставила. Причем окончательно, без суда и следствия. Мол, в неустановленном месте купались.
На самом деле парни приплыли туда, куда не следует. Увидели тех, кого видеть нельзя. Эти "нельзя" и сработали на ликвидацию. Однако по гражданскому долгу внимательно наблюдаем за "всеми телодвижениями" в Лидском районе Гродненской области.
"Подчерк" иранских "контрас" не требует дополнительных доказателств. Тем не менее весьма интересно, будут ли правозащитники рассматривать этот случай как политическое убийство? Если все же доказательства вдруг потребуются, мы незамедлительно представим. Родственникам искренние соболезнования. Извините нас за то, что Лукашенко еще есть.
Беларусь уже как минимум год - одна большая зона. А последнее время стали добавляться "супер запретные зоны" контрабандного трафика нелегалов, оршанские хабы наркотиков. Следом террор-группы по доставке "мирного" атома и иных эксклюзивов. Террорист №1 работает "по-взрослому".
Напомним, что по информации телеграм-канала, https://charter97.org/ru/news/2021/7/10/429051/ доставкой нелегалов в Беларусь занимается команда Шеймана . Источники телеграм-канала утверждают, что "проект" по нелегалам реализуется в плотном взаимодействии с министерством информации Ирана (разведка). "В Лиде на прошлой неделе расквартированы "прикомандированные" иранские спецы из главного управления операций и управления по европейским странам. На повестке дня организация потока афганских нелегалов", - утверждает "Минская Семибоярщина".
показати весь коментар
12.07.2021 15:55 Відповісти
Иранские спецы? Это типа Генерала СВР?
показати весь коментар
12.07.2021 16:53 Відповісти
Еврокомиссар Йохансон о миграционном кризисе: Я готова предпринять действия по остановке визового режима для белорусов - Цензор.НЕТ 5057
показати весь коментар
12.07.2021 15:56 Відповісти
Докерувався вусатий бульбафюрер, що всі з країни тікають як пацюки.
показати весь коментар
12.07.2021 16:23 Відповісти
Не хтять допомагати геї з Європи, допоможуть підари з московії.
показати весь коментар
12.07.2021 16:54 Відповісти
Надо срочно закрывать границу с РБ. Как только ЕС заблокирует литовско-белорусскую границу, все нелегалы ломанутся в Европу из Беларуси через Украину.
показати весь коментар
12.07.2021 16:36 Відповісти
Ага, как евреи в прошлом году в Умань пытались ломануться через Беларусь. Постояли 3 дня и поехали обратно. Тут никто им лагеря строить не будет, обратной тропкой и в синеокую по припятским болотам, кто не утонет тот дойдет, пираний нет.
показати весь коментар
12.07.2021 16:41 Відповісти
Нелегалы - не хасиды, они не идут через официальные пункты пропуска, а лезут как тараканы через все щели. Поэтому закрыть границу значит прикрыть все возможные щели.
показати весь коментар
12.07.2021 16:49 Відповісти
Вони не зможуть закрити кордон з ЄС. На кожного прикордонника буде 100 мігрантів. Фізично не зможуть це зробити.
показати весь коментар
12.07.2021 16:52 Відповісти
А як вони збираються захищати країну від збройного нападу? Заяви про неможливість вирішити міграційну проблему це повна маячня.
показати весь коментар
12.07.2021 16:58 Відповісти
Від збройного нападу вони будуть стріляти. А мігранти це "незбройний напад". Кордон Греція-Турція теж не спромоглись контролювати поки Турція не навела лад.
показати весь коментар
13.07.2021 13:19 Відповісти
Что-то неделю читаю за этих иммигрантов из Беларуси, все равно нихрена не понял, откуда они взялись и куда они бегут? Там расстрелы уже начались? Лука епнулся.
показати весь коментар
12.07.2021 16:47 Відповісти
Москалі завозять, іракці, сірійці та інший російський люд.
показати весь коментар
12.07.2021 16:52 Відповісти
Скоро з республіки Чад рвонуть, бо там росіяни вбивають і г'валтують (чи навпаки), опозицію до проросійської влади...
показати весь коментар
13.07.2021 05:09 Відповісти
Нелегалы в основном из Ирана, Ирака, Сирии. В Минск их подвозят разные авиакомпании, напр. Turkish.
показати весь коментар
12.07.2021 16:55 Відповісти
Tut i ponimajet nenado idut priamije reisi MInsk Bagdad,a potom oni pojevliajetsia Litve.Pocti kazdi den letajet reisi ottuda i Turciji takze s sirijcami ili poxozymi.Nekotoryjx sto pojmali xoroso govoriat po ruski takze,ciornyje govoriat ucilis Grodno ili MInske a potom ix vygnali
показати весь коментар
12.07.2021 18:32 Відповісти
U nas govoriat sto tolko sirijcev budet trudno vyslat obratno s drugim problem nedolzno bit.Tut poka sirijcov ne tak i mnogo,no eto poka
показати весь коментар
12.07.2021 18:33 Відповісти
Кажуть, в святому писанні є таке, що третя світова війна і армагедон почнеться з дуже маленької країни, -- видно, Латвія вже готова до цього...
показати весь коментар
13.07.2021 05:15 Відповісти
Oksana vi geografiju skole ucilis?Ja vizu sto net
показати весь коментар
13.07.2021 06:38 Відповісти
Вообще не понимаю проблемы с незаконными мигрантами. Ну самое простое - натасканные рвать собаки, глухие фильтрационные помещения без воды, конце концов снять ответственность с граждан в решении миграционной проблемы. Всё.
показати весь коментар
12.07.2021 16:55 Відповісти
Здрисні, міазм.
показати весь коментар
12.07.2021 16:59 Відповісти
Тут ещё надо разобраться кто здесь рогуль, тот кто предлагает решение проблемы, или тот, вроде тебя, кто прогибается перед черномазыми пришедших трахать ваших дочерей. Пшел нахрен короче.
показати весь коментар
12.07.2021 17:02 Відповісти
Тем я и отличаюсь от тебя, рагуля, что хочу и плюю. Тьфу тебе в рожу, утрись, я разрешаю.
показати весь коментар
12.07.2021 17:11 Відповісти
Да так и делаю, я же свободный гражданин в свободной стране, в отличии от тебя, чудь ты болотная.
показати весь коментар
12.07.2021 17:20 Відповісти
Ты сосем рейками поехал? Я потому и свободен что вашего ху.ла презираю как и всю вашу сраную монголию.
показати весь коментар
12.07.2021 17:28 Відповісти
А ну расскажи нам, лишнехромосомный сиделец на бутылке, про европейские ценности
показати весь коментар
12.07.2021 17:15 Відповісти
Кстати - вы говорите про Литву, а в это время в Киеве уже достаточно черноты, шагу не ступишь, обязательно какого нибудь араба встретишь в сопровождении выводка с мешками на голове.
показати весь коментар
12.07.2021 17:05 Відповісти
Странно наказывать белорусский народ который они спасают от тирана. Но наверно уже все привыкли к политическому детскому саду.
показати весь коментар
12.07.2021 17:06 Відповісти
Белорусский народ нуждается в наказании, правильное осознание бытия доходит только через задницу.
показати весь коментар
12.07.2021 17:13 Відповісти
100% може лише так до білорасєян щось дійде...))
показати весь коментар
12.07.2021 17:18 Відповісти
А Европа вообще что-нибудь умеет делать не через задницу?
показати весь коментар
12.07.2021 17:19 Відповісти
Може не у тих відсотках що малює бєлтв але калхозенфюрер обирався більшістю білорасєян, принаймні мені майже не зустрічалися білорасєяни які були проти нього, для цього народа він ідеальний президент, хочеться нам того або ні...))
показати весь коментар
12.07.2021 17:39 Відповісти
Странно коли народ вже майже тридцять років обирає одного і того ж президента, і не странно що такі телепні дитячим розумом як ти цього не розуміють...
показати весь коментар
12.07.2021 17:17 Відповісти
Так они все-таки выбрали Лукашенко? А говорили что все это неправда.
показати весь коментар
12.07.2021 17:23 Відповісти
выбрали выбрали, пусть теперь с этим живут.
показати весь коментар
12.07.2021 17:50 Відповісти
Дивно, що тирани є повсюди. Колись в Австрії народ вибрав президентом кандидата від правої партії, але європарламент не дозволив, бо там не ******* націоналістів...
показати весь коментар
13.07.2021 05:27 Відповісти
Nado grazdanam rosiji nedavat vizy pervuju ocered i cinovnikam s Belorus kto poderzyvajet samozvanca takze
показати весь коментар
12.07.2021 18:26 Відповісти
 
 