Законопроєкт про кримінальну відповідальність за контрабанду в нинішньому вигляді приймати не можна, - заява профільних бізнес-асоціацій

Цього тижня Верховна Рада планує розглянути в першому читанні проєкт закону № 5420 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів і підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів".

Бізнес-спільнота (Асоціація платників податків, Федерація роботодавців Украіни, Асоціація професійних митних посередників) та профільна громадськість — Громадська Рада при Державній митній службі Украіни, Громадська Рада при Міністерстві фінансів Украіни стурбовані новиною щодо можливого розгляду зазначеного законопроекту без врахування зауважень та пропозицій профільних асоціацій, експертів та науковців.

ВГО "Асоціація платників податків України" підтримує наміри влади боротися зі схемами при ввезенні та митному оформленні підакцизних товарів. Так, наприклад, запровадження кримінальної відповідальності за незаконне переміщення тютюнових виробів через митний кордон України є одним з основних напрямів реалізації Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 570-р від 23 серпня 2017 року. Крім того, пунктом 3 Плану заходів з реалізації Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України №128-р від 29 січня 2020 року, передбачено розробку законопроєкту про криміналізацію відповідальності за переміщення через митний кордон України тютюнових виробів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Разом з тим, законопроєкт № 5420 спрямований на встановлення кримінальної відповідальності не лише за незаконне переміщення підакцизних товарів, а також передбачає встановлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування товарів, що призвело або могло призвести до неправомірного зменшення чи звільнення від сплати митних платежів. Запропонована в законопроекті редакція статті 2014 КК Украіни щодо встановлення кримінальної відповідальності за внесення до митної декларації недостовірних відомостей або ненадання при митному оформленні за встановленою формою точних і достовірних відомостей про товари та/або транспортні засоби комерційного призначення, які підлягають обов’язковому декларуванню і випускаються у вільний обіг, допускає можливість притягнення до кримінальної відповідальності суб’єктів господарювання навіть за неумисні помилки в митних деклараціях. Це може викривити саму суть митного контролю, оскільки посадові особи митного органу будуть займатися не митним оформленням товарів та перевіркою правильності зазначених у митній декларації відомостей, а пошуком формальних причин відмови в митному оформленні задля убезпечення себе від можливих звинувачень у сприянні в недостовірному декларуванні, за що пропонується покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 11 років.

Крім того, на відміну від суміжного складу злочину, передбаченого ст. 212 КК України, який передбачає відповідальність лише за "Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)", ЗП № 5420 не встановлена обов’язкова форма вини у вигляді умислу за недостовірне декларування товарів.

Таке ігнорування особливостей форми вини містить у собі небезпеку порушення прав і свобод людини та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Зокрема, на таку небезпеку прямо вказується у практиці Європейського суду з прав людини. Так, у рішенні (SALABIAKU v. FRANCE, no. 10519/83, 7 October 1988) розглядаючи питання відповідальності за контрабанду, яка ґрунтується лише на факті наявності певних товарів ЄСПЛ зазначив, що "Стаття 6-2 Конвенції небайдуже ставиться до презумпцій факту або права. Це вимагає від держав обмежувати її у розумних межах, які враховують важливість того, про що йдеться, та підтримують права на захист" (п. 28). У якості таких меж, які мають бути передбачені у кримінальному законодавстві, ЄСПЛ наводить "форс-мажор" (п. 29) або "помилку, якої неможливо було уникнути".

Також запропонована в законопроекті норма ст. 2014 передбачає можливість притягнення до кримінальної відповідальності за відсутності шкоди для держави, оскільки містить формулювання щодо дій, які "могли призвести до неправомірного зменшення чи звільнення від сплати митних платежів у значних розмірах".

Зазначене не узгоджується з зобов’язанням взятими на себе нашою державою відповідно до Угоди про спрощення процедур торгівлі СОТ, за якою передбачена можливість остаточного визначення розміру мит та податків вже після випуску товарів.

Недосконалість конструкцій законопроекту обговорювалась в ході круглого столу "Криміналізація контрабанди: за та проти", що відбувся 27.05.2021 року в Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради України, участь в якому взяли більше 80 організацій та експертів: ЄБА, Американська торгова палата, СУП, Українська Рада бізнесу, Асоціація професійних митних посередників, Асоціація платників податків, Громадська рада при ДМСУ, профільні експерти, експерти з кримінального права, експерти з питань митної справи, профільні бізнес-асоціації, доброчесні підприємці, науковці.

Зокрема, йдеться про:

-необґрунтовано низький пороговий рівень вартості предметів, що є об’єктами правопорушення, за яким настає кримінальна відповідальність;

— необґрунтовано високі та непропорційні розміри штрафу як кримінального покарання при незаконному переміщенні товарів, що є об’єктами кримінального правопорушення;

— усічений склад злочину, що формально наділяє правоохоронні органі правом проводити слідчі дії відносно дуже широкого кола осіб без факту переміщення товарів через митний кордон;

— наявність широкої дискреції у визначенні того, що є подією кримінального правопорушення, як наслідок зловживання правами з боку контролюючих органів та корупційна складова.

Недоліки правових конструкцій, запропонованих законопроектом норм, також детально описані у висновку Головного науково-експертного управління від 11.05.2021р.

На переконання бізнесу, прийняття проекту закону No 5420, та відповідно, статті 2014 в запропонованій редакції, замість реальної боротьби з контрабандою та схемами при митному оформленні зроблять фактичними заручниками можливого свавілля органів державної влади всіх декларантів та суб’єктів ЗЕД, позиція яких щодо митної вартості товарів, кодів товарів, країни походження товарів, преференцій можуть бути кардинального відмінними від позиції митних та правоохоронних органів, що неодмінно призводить до здійснення митним органами коригувань та інших дій, спрямованих на зміну формальних ознак товарів, що мають прямий вплив на сплату митних платежів, та відповідно і можливості формально класифікувати дії декларантів як недостовірне декларування та відповідно, — кримінальне правопорушення.

Прийняття законопроєкту №5420 без його доопрацювання та без врахування висловлених бізнесом та експертами зауважень, а також без врахування пропозицій, викладених у висновку Комітету з питань фінансів, податковоі та митноі політики від 09 червня 2021 року (протокол N 70) є неприпустимим. Тож бізнес звертається до народних депутатів із закликом доопрацювати проект закону № 5420 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів", з урахуванням вказаних зауважень та пропозицій та направити його з цією метою на повторне перше читання.