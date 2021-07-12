УКР
Новини
Україна не проти допомоги Угорщини Закарпаттю, але її потрібно узгоджувати, - заступник голови МЗС Боднар

Україна не заперечує проти реалізації Угорщиною програм підтримки національної меншини на Закарпатті, однак вимагає при цьому дотримання вимог чинного законодавства і повної прозорості щодо походження грантових коштів, процедур їх отримання та цілей використання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

За його словами, в Україні вибудувана певна система взаємодії з країнами щодо отримання допомоги на розвиток і технічної допомоги, і українська сторона абсолютно не проти того, щоб вони надавали допомогу в тому числі національним меншинам, які проживають на території України.

Водночас дипломат зауважив, що така допомога має надаватися на основі чинного законодавства, погоджуватися з українською стороною, а процедура її передачі повинна бути прозорою для органів влади України.

Читайте також: Угорський уряд через мільярдні гранти роками нарощує вплив на Закарпатті, - розслідування "Схем". ВIДЕО

"Щодо угорської грантової допомоги, то це питанння не нове - воно перебуває на порядку денному досить тривалий час. Торік на засіданні міжурядової комісії з питань економічного співробітництва ми домовилися з угорською стороною і зафіксували це у протоколі, що партнери надаватимуть нам повну інформацію про всі програми і проєкти, які вони реалізують в Україні. Частину інформації ми отримали, але вона неповна. Тому й виникають інформаційні приводи для досліджень, які глибше і ширше розкривають питання здійнення угорських програм на території України", - сказав заступник міністра закордонних справ.

Бондар додав, що українська сторона свого часу визначилася з чіткими критеріями, за якими має надаватися інформація щодо грантових коштів, щоб "усе було прозоро і ніхто не піддавав сумніву легальність процедур їх отримання та походження".

На запитання, чи фіксує українська сторона зростання угорського впливу на Закарпатті, Боднар зазначив, що це "комплексне питання".

"Однак Україна має вживати всіх заходів, щоб ці можливі впливи не перетворювалися на елемент загрози національній безпеці. Я думаю, що у цьому сенсі органи державної влади, суспільство, громадськість діють спільно, звертаючи увагу на, можливо, дещо перебільшену увагу і фінансові ресурси, які використовує Угорщина чи інша держава на нашій території без нашого відома. Це є певним запобіжником для виникнення можливих загроз. Я не кажу, що вони є, але на це треба звертати увагу, і кожного разу, маючи певний кейс, з ним працювати, розбираючи всі нюанси. Але, наголошую, тут жодним чином не йдеться про обмеження чи створення певних перепон для розвитку національних меншин. Навпаки, це треба вводити у законні рамки і будувати на основі таких програм мости дружби, а не знаходити підстави для сварок", - підсумував він.

Топ коментарі
+2
Я про тех, с кем ничего не надо согласовывать. И не согласовывают уже ничего, а просто ставят перед фактами. И про зебилье, приведшее их к власти. Но по большей части я про первых.
12.07.2021 16:17 Відповісти
+2
Між іншим.
На підтримку Павловського.
Україна не проти допомоги Угорщини Закарпаттю, але її потрібно узгоджувати, - заступник голови МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 4613
12.07.2021 16:48 Відповісти
+1
зачем? кто вы такие, чтобы с вами что-то согласовывать?
12.07.2021 16:09 Відповісти
зачем? кто вы такие, чтобы с вами что-то согласовывать?
12.07.2021 16:09 Відповісти
Лапоть, це ти про кого? Про мадьяр?
12.07.2021 16:14 Відповісти
Я про тех, с кем ничего не надо согласовывать. И не согласовывают уже ничего, а просто ставят перед фактами. И про зебилье, приведшее их к власти. Но по большей части я про первых.
12.07.2021 16:17 Відповісти
ляпотун нe вкурсi що такe "провокацiйнe питання"
12.07.2021 16:53 Відповісти
Між іншим.
На підтримку Павловського.
Україна не проти допомоги Угорщини Закарпаттю, але її потрібно узгоджувати, - заступник голови МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 4613
12.07.2021 16:48 Відповісти
цe стиль комунiкацii "провокацiйнe питання"
12.07.2021 16:52 Відповісти
Венгры с местной мафией всё согласовали
12.07.2021 16:12 Відповісти
В остатанній пленарний тиждень ВРУ перед канікулами і вступом в дію нових статей закону про мову, Слуги Кремля знову будуть намагатись його змінити. Хочуть правками, хитро захованими в бюджетному законі, відтермінувати і навіть прибрати кілька статей мовного закону в цей четвер.

Украина не против помощи Венгрии Закарпатью, но ее нужно согласовывать, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 652

Украина не против помощи Венгрии Закарпатью, но ее нужно согласовывать, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 6276
12.07.2021 16:15 Відповісти
Вот так прикормят и бац! Закарпатье все под венграми. потом будут ныть про зраду. Сама власть все просирает. Никакой национальной гордости. Несчастный народ.
12.07.2021 16:25 Відповісти
АТО може не почнеться, але якщо мадярота і далі продовжить ділити закарпатців на своїх і чужих, може бути щось схоже на бувшу югославію яка теж нібито була Європою, якщо ти, умніца, звичайно у курсі...
12.07.2021 17:26 Відповісти
Всі умніци в курсі))). Але Югославія то країна була, а Закарпаття то маленький регіон в країні. Тобто, конфлікт не глобальний, а локальний
12.07.2021 18:57 Відповісти
Сподіваюся ти хоч себе розумієш?))) дитино)) Югославія складалася з маленьких регіонів як і Україна, який це глобальний а не локальний?)) нестача йоду у Закарпатті ось це глобальна проблема для IQ закарпатців...
12.07.2021 20:24 Відповісти
Ну, якщо вже на ти і дитино), то так, помітив ,що в тебе поки що невелика нестача йоду))
Порівнюючи Україну і Югославію, то конфлікт розпалюється давно між східними регіонами і західними - це глобально (але куди ж тобі з нестачею йоду), а конфлікт з половинки району з Україною - локально.
Гарного вечора.
12.07.2021 20:56 Відповісти
Ну, добре що тобі, дитино вистачило йоду не продовжувати)) Порівнюючи Югославію з Україною, там конфлікт тлів давно між всіма регіонами і вибух стримував диктатор Тіто, ось якраз у цьому тобі, як закарпатцю) і не вистачило того самого йоду...)))
12.07.2021 21:32 Відповісти
Никогда Закарпатье ВСЁ под венгров не пойдёт) . Есть ещё румыны, украинцы, остатки русских(заселенных после 44-го). Да, и каждый район - это как бы отдельная страна со своими традициями, менталитетом. Венгры максимум часть Береговского района рискнут хапануть (туда и вкладывают и своих людей во власть пропихивают), и то сомнительно, они сами по себе трусливые. Будут делать, чтоб местные сами просились и требовали референдум, а Венгрия типа не при делах (сценарий карлика)
12.07.2021 17:23 Відповісти
Расєян "освободітєлей" у Закарпатті не багато, локація Ужгород і мукачевє, відсоток мізерний і нічого не вартий, а ось то що велика кількість населення за власний кошт вчить мадярську за ради мадярського паспорту, от се проблема, тому я би не писав таких заяв "никогда Закарпатье ВСЁ под венгров не пойдёт"...
12.07.2021 17:33 Відповісти
В мене теж є кілька знайомих з паспортом, але жити туди не їдуть і не хочуть. Паспорт для різних плюшок - машинку пригнати, полікуватись, на відпочинок
12.07.2021 18:51 Відповісти
Нельзя разрешать прикармливать своих собак, можешь остаться без охраны.
12.07.2021 16:36 Відповісти
Это если собак содержат в нормальных условиях и кормят, а не забирают у них и издеваются то холодом (отопление) то голодом (цены на продукты).
12.07.2021 20:35 Відповісти
Мадяри - це русскіє з-за Урала...
12.07.2021 18:12 Відповісти
Венгерская помощь населению Закарпатья теперь будет предоставляться не на прямую. А согласовываться с украинской стороной. То есть через взятки украинским чиновникам.

Очень хорошо, как и ожидалось.
12.07.2021 18:55 Відповісти
 
 