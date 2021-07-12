Україна не проти допомоги Угорщини Закарпаттю, але її потрібно узгоджувати, - заступник голови МЗС Боднар

Україна не заперечує проти реалізації Угорщиною програм підтримки національної меншини на Закарпатті, однак вимагає при цьому дотримання вимог чинного законодавства і повної прозорості щодо походження грантових коштів, процедур їх отримання та цілей використання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

За його словами, в Україні вибудувана певна система взаємодії з країнами щодо отримання допомоги на розвиток і технічної допомоги, і українська сторона абсолютно не проти того, щоб вони надавали допомогу в тому числі національним меншинам, які проживають на території України.

Водночас дипломат зауважив, що така допомога має надаватися на основі чинного законодавства, погоджуватися з українською стороною, а процедура її передачі повинна бути прозорою для органів влади України.

Читайте також: Угорський уряд через мільярдні гранти роками нарощує вплив на Закарпатті, - розслідування "Схем". ВIДЕО

"Щодо угорської грантової допомоги, то це питанння не нове - воно перебуває на порядку денному досить тривалий час. Торік на засіданні міжурядової комісії з питань економічного співробітництва ми домовилися з угорською стороною і зафіксували це у протоколі, що партнери надаватимуть нам повну інформацію про всі програми і проєкти, які вони реалізують в Україні. Частину інформації ми отримали, але вона неповна. Тому й виникають інформаційні приводи для досліджень, які глибше і ширше розкривають питання здійнення угорських програм на території України", - сказав заступник міністра закордонних справ.

Бондар додав, що українська сторона свого часу визначилася з чіткими критеріями, за якими має надаватися інформація щодо грантових коштів, щоб "усе було прозоро і ніхто не піддавав сумніву легальність процедур їх отримання та походження".

На запитання, чи фіксує українська сторона зростання угорського впливу на Закарпатті, Боднар зазначив, що це "комплексне питання".

"Однак Україна має вживати всіх заходів, щоб ці можливі впливи не перетворювалися на елемент загрози національній безпеці. Я думаю, що у цьому сенсі органи державної влади, суспільство, громадськість діють спільно, звертаючи увагу на, можливо, дещо перебільшену увагу і фінансові ресурси, які використовує Угорщина чи інша держава на нашій території без нашого відома. Це є певним запобіжником для виникнення можливих загроз. Я не кажу, що вони є, але на це треба звертати увагу, і кожного разу, маючи певний кейс, з ним працювати, розбираючи всі нюанси. Але, наголошую, тут жодним чином не йдеться про обмеження чи створення певних перепон для розвитку національних меншин. Навпаки, це треба вводити у законні рамки і будувати на основі таких програм мости дружби, а не знаходити підстави для сварок", - підсумував він.