УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4999 відвідувачів онлайн
Новини
8 671 22

"Мусора бьют!": у пітерських "Крестах" відбулася масова акція протесту арештантів проти свавілля наглядачів. ВIДЕО

У ніч з неділі на понеділок, 12 липня 2021 року в пітерських "Крестах" (СІЗО-1) пройшла наймасовіша за всю історію нових хрестів акція протесту проти свавілля з боку співробітників УФСВП. Протест арештантів намагалися замаскувати під бурхливе святкування фіналу Євро-2020.

Про це повідомляє видання Gulagu.net, передає Цензор.НЕТ.

"Ув'язнені кричать "Мусора бьют арестантов", "нас бьют". Це відео спростовує брехливу версію співробітників УФСВП СПб, вкидання журналістам Baza версію про нібито надмірну емоційність ув’язнених з нагоди фіналу Євро-2020. Це відео - лише додаткове підтвердження, що навіть у найдорожчому і сучасному СІЗО Росії, в рідному для Путіна місті, співробітники ФСВП продовжують застосовувати гулагівські нелюдські методи і жорстокість", - зазначає видання.

"Шановні журналісти, Ви чим слухали записи від паркану "Крестов", коли писали про "галасливо відзначили фінал Євро-2020"??! Люди в десятках камер СІЗО-1 кричали у вікна "Бьют арестантов!", "Нас бьют!", "Мусора бьют!", з вікон викидали підпалений папір з метою привернення уваги людей з волі, сотні ув'язнених стукали по ґратах мисками для шуму, тому що в ряд камер СІЗО зайшли співробітники УФСВП з нічними обшуками і почали застосовувати фіз.силу, собак і спецзасоби. При чому тут футбол? Ні, безумовно, у ФСВП талановиті піарники. ... Але попри те, що ФСВП вкидає брехливу версію з метою обману ЗМІ і суспільства і приховування факту масового порушення прав слідчо-заарештованих, журналістам потрібно було хоча б прослухати і подивитися відео. Будь ласка, внесіть доповнення в ці статті і приберіть із заголовків брехню про "обурення підсумком фіналу" чемпіонату, футбол у Європі не має ніякого стосунку до тортур і ГУЛАГу 21 століття в Росії, як не крути", - розповідає засновник gulagu.net Володимир Осєчкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В українських СІЗО та в'язницях перебуває 310 громадян РФ, - Кримінально-виконавча служба

Зазначимо, що жителів прилеглих до СІЗО районів налякав учора ввечері крик арештантів. Однак УФСВП пояснив це переглядом фіналу Євро-2020. Цю версію поширили ключові ЗМІ РФ.

Мусора бьют!: у пітерських Крестах відбулася масова акція протесту арештантів проти свавілля наглядачів 01
Мусора бьют!: у пітерських Крестах відбулася масова акція протесту арештантів проти свавілля наглядачів 02
Мусора бьют!: у пітерських Крестах відбулася масова акція протесту арештантів проти свавілля наглядачів 03
Мусора бьют!: у пітерських Крестах відбулася масова акція протесту арештантів проти свавілля наглядачів 04
Мусора бьют!: у пітерських Крестах відбулася масова акція протесту арештантів проти свавілля наглядачів 05
Мусора бьют!: у пітерських Крестах відбулася масова акція протесту арештантів проти свавілля наглядачів 06
Мусора бьют!: у пітерських Крестах відбулася масова акція протесту арештантів проти свавілля наглядачів 07

Автор: 

катування (626) росія (67283) в’язні (339)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Есть более правдоподобная версия - арестанты протестовали против вырубки девственных лесов в не менее девственном бассейне реки Амазонка.
показати весь коментар
12.07.2021 16:30 Відповісти
+11
И зачем мне эта новость????
показати весь коментар
12.07.2021 16:34 Відповісти
+4
У "Торнадо" можна поцікавитись як б'ють в ізоляторах України.
У Лілії Сулейманової на фейсбуку факти.
показати весь коментар
12.07.2021 16:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Есть более правдоподобная версия - арестанты протестовали против вырубки девственных лесов в не менее девственном бассейне реки Амазонка.
показати весь коментар
12.07.2021 16:30 Відповісти
Я так розумію, що їх вирубують виключно незаймані дівчата?
показати весь коментар
12.07.2021 16:38 Відповісти
Виключно у міні-спідницях, вершки на бульдозерах фірми John Deere
показати весь коментар
12.07.2021 16:58 Відповісти
А що, бульдозери фірми Zeppelin або New Holland їх вже не влаштовують?? Ох ці дівчата, вередливі...
показати весь коментар
12.07.2021 19:58 Відповісти
И зачем мне эта новость????
показати весь коментар
12.07.2021 16:34 Відповісти
У "Торнадо" можна поцікавитись як б'ють в ізоляторах України.
У Лілії Сулейманової на фейсбуку факти.
показати весь коментар
12.07.2021 16:34 Відповісти
Ну хоч якісь добрі новини.

"Мусора бьют!": в питерских "Крестах" прошла массовая акция протеста арестантов против произвола надзирателей - Цензор.НЕТ 2859
показати весь коментар
12.07.2021 16:36 Відповісти
Там же блогер Хованский вроде сидит...
показати весь коментар
12.07.2021 16:42 Відповісти
Как мне теперь с этим жить?
показати весь коментар
12.07.2021 16:44 Відповісти
Говорят, что они радовались победе Италии и им дали немного пошуметь и эмоции выразить. Они просто смотрели футбол, всё нормально там.
показати весь коментар
12.07.2021 16:47 Відповісти
Нихрена не патриоты, празднуют победу Италии, при совке вон князь Милославский любил Родину.
показати весь коментар
12.07.2021 17:19 Відповісти
Паханы наверное завидуют украинским, которые будут жить в платных камерах.
показати весь коментар
12.07.2021 17:05 Відповісти
ихние паханы сидят в Кремле и жрут черную икру с лососиной, а в тюрьмах воспитывают обыдляченных одичалых - все равно у них Америка во всём виновата будет и продавшиеся пиндосам хохлы
показати весь коментар
12.07.2021 17:28 Відповісти
У твоего пахана в Геленджике дворец больше, чем весь Геленджик
показати весь коментар
12.07.2021 17:55 Відповісти
Надо быть дебилом, чтобы хотеть там жить.
показати весь коментар
12.07.2021 17:25 Відповісти
Мало б"ють, треба посильніше! Щоби розуміли,що живуть у найдемократичнішій паРаеській Резервації!
показати весь коментар
12.07.2021 17:25 Відповісти
Может у них соревнования с Минским СИЗО?
показати весь коментар
12.07.2021 17:28 Відповісти
Если кацапы оккупируют Украину, эта участь ждет многих наших сограждан. Иначе подавить антирашистское население нельзя.
показати весь коментар
12.07.2021 17:42 Відповісти
да в ********* крестах пусть даже перетрахают друг друга... БУТУСОВ, поцыло... зачем эта новость... хочешь проклена?
показати весь коментар
12.07.2021 18:43 Відповісти
Какая мерзкая страна Россия. Смелость высказать свое мнение имеют только уголовники, и то анонимно и из камеры.
показати весь коментар
13.07.2021 03:49 Відповісти
 
 