"Мусора бьют!": у пітерських "Крестах" відбулася масова акція протесту арештантів проти свавілля наглядачів. ВIДЕО

У ніч з неділі на понеділок, 12 липня 2021 року в пітерських "Крестах" (СІЗО-1) пройшла наймасовіша за всю історію нових хрестів акція протесту проти свавілля з боку співробітників УФСВП. Протест арештантів намагалися замаскувати під бурхливе святкування фіналу Євро-2020.

Про це повідомляє видання Gulagu.net, передає Цензор.НЕТ.

"Ув'язнені кричать "Мусора бьют арестантов", "нас бьют". Це відео спростовує брехливу версію співробітників УФСВП СПб, вкидання журналістам Baza версію про нібито надмірну емоційність ув’язнених з нагоди фіналу Євро-2020. Це відео - лише додаткове підтвердження, що навіть у найдорожчому і сучасному СІЗО Росії, в рідному для Путіна місті, співробітники ФСВП продовжують застосовувати гулагівські нелюдські методи і жорстокість", - зазначає видання.

"Шановні журналісти, Ви чим слухали записи від паркану "Крестов", коли писали про "галасливо відзначили фінал Євро-2020"??! Люди в десятках камер СІЗО-1 кричали у вікна "Бьют арестантов!", "Нас бьют!", "Мусора бьют!", з вікон викидали підпалений папір з метою привернення уваги людей з волі, сотні ув'язнених стукали по ґратах мисками для шуму, тому що в ряд камер СІЗО зайшли співробітники УФСВП з нічними обшуками і почали застосовувати фіз.силу, собак і спецзасоби. При чому тут футбол? Ні, безумовно, у ФСВП талановиті піарники. ... Але попри те, що ФСВП вкидає брехливу версію з метою обману ЗМІ і суспільства і приховування факту масового порушення прав слідчо-заарештованих, журналістам потрібно було хоча б прослухати і подивитися відео. Будь ласка, внесіть доповнення в ці статті і приберіть із заголовків брехню про "обурення підсумком фіналу" чемпіонату, футбол у Європі не має ніякого стосунку до тортур і ГУЛАГу 21 століття в Росії, як не крути", - розповідає засновник gulagu.net Володимир Осєчкін.

Зазначимо, що жителів прилеглих до СІЗО районів налякав учора ввечері крик арештантів. Однак УФСВП пояснив це переглядом фіналу Євро-2020. Цю версію поширили ключові ЗМІ РФ.













