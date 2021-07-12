Зеленський не обговорюватиме з Меркель компенсацію Україні за "Північний потік - 2", - речник президента Никифоров

Президент України Володимир Зеленський не планує в ході робочого візиту до Німеччини обговорювати з канцлеркою Ангелою Меркель грошове питання компенсацій Україні за реалізацію проєкту російського газопроводу "Північний потік - 2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

"Позиція Володимира Зеленського така, що "Північний потік - 2" - це вже давно не економічне питання, а питання безпеки. Тому, думаю, про будь-які економічні компенсації не йтиметься. Президент України намагається зупинити будівництво "Північного потоку - 2". Якщо не вдасться це зробити, то тоді ми говоримо про гарантії безпеки - повернення тимчасово окупованих територій, а не грошової компенсації", - зазначив прессекретар президента.

Нагадаємо, раніше глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що українська делегація в ході візиту в Німеччину спробує переконати Меркель і Альтмаєра, що "Північний потік-2" несе загрози не тільки Україні, але і Європі.

