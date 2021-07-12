УКР
Зеленський не обговорюватиме з Меркель компенсацію Україні за "Північний потік - 2", - речник президента Никифоров

Зеленський не обговорюватиме з Меркель компенсацію Україні за

Президент України Володимир Зеленський не планує в ході робочого візиту до Німеччини обговорювати з канцлеркою Ангелою Меркель грошове питання компенсацій Україні за реалізацію проєкту російського газопроводу "Північний потік - 2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

"Позиція Володимира Зеленського така, що "Північний потік - 2" - це вже давно не економічне питання, а питання безпеки. Тому, думаю, про будь-які економічні компенсації не йтиметься. Президент України намагається зупинити будівництво "Північного потоку - 2". Якщо не вдасться це зробити, то тоді ми говоримо про гарантії безпеки - повернення тимчасово окупованих територій, а не грошової компенсації", - зазначив прессекретар президента.

Нагадаємо, раніше глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що українська делегація в ході візиту в Німеччину спробує переконати Меркель і Альтмаєра, що "Північний потік-2" несе загрози не тільки Україні, але і Європі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" - політичний проєкт. Потрібно добре обміркувати, чи варто його запускати, - Разумков. ВIДЕО

Німеччина (7663) Меркель Ангела (1140) Північний потік (2476) Сергій Никифоров (163)
Топ коментарі
+22
може це Меркель не буде це обговорювати із Зеленським?
показати весь коментар
12.07.2021 16:41 Відповісти
+21
100%. Ишак предчувствует, что опять пошлют НАХ. Только ленивый над этим дебилом еще не надругался. Позор страны.
показати весь коментар
12.07.2021 17:29 Відповісти
+17
че вообще ездил ?
показати весь коментар
12.07.2021 16:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
може це Меркель не буде це обговорювати із Зеленським?
показати весь коментар
12.07.2021 16:41 Відповісти
100%. Ишак предчувствует, что опять пошлют НАХ. Только ленивый над этим дебилом еще не надругался. Позор страны.
показати весь коментар
12.07.2021 17:29 Відповісти
Он был согласен принять сколько угодно от любого с любой стороны, а на него не обратили внимание.
показати весь коментар
12.07.2021 18:25 Відповісти
глядя на фото и харю,зеленого осла,видно,что он еле сдерживает смех,ОНО не только стебается с украинцев,но и с фрау меркель
показати весь коментар
12.07.2021 17:31 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2021 17:43 Відповісти
Зеленський буде читати з папірця те,що йому напишуть.Він як пізній Брєжнєв-навіть не розуміє того,що йому кажуть.
показати весь коментар
12.07.2021 21:50 Відповісти
видать отказался сыграть на рояле...
показати весь коментар
12.07.2021 16:43 Відповісти
Жарти жартами,але він так охоче їздить за кордон що можливо дійсно підробляє грою на піяніно...В дуже вузькому вибраному колі,за дуже велике бабло...
показати весь коментар
12.07.2021 17:24 Відповісти
...піндаль зломалась
показати весь коментар
12.07.2021 17:26 Відповісти
че вообще ездил ?
показати весь коментар
12.07.2021 16:45 Відповісти
А это не важно. С таким же успехом можно было отправить вместо него пианину.
показати весь коментар
12.07.2021 16:48 Відповісти
не скажи . пианино еще носить нужно а это чучело самоходное
показати весь коментар
12.07.2021 17:09 Відповісти
Попрошайничать ездил,но Меркель решила наркоману деньги не давать,да и зачто?за то что кто-то работал?а этот ноет,жалуется и клянчит
показати весь коментар
12.07.2021 17:26 Відповісти
ленке у KaDeWe скупиться приспичило на шару....
показати весь коментар
12.07.2021 19:15 Відповісти
Ну и зачем до этого на расстоянии столько пантов от зеленых было? ясно же что иерархически Украина много ниже Германии в вопросах влияния в мире и ответ Меркель перед Зеленским не нести
показати весь коментар
12.07.2021 16:46 Відповісти
Да это скорее она не будет с ним обсуждать. Не с кем!
показати весь коментар
12.07.2021 16:46 Відповісти
естественно нет. никто с ним ничего обсуждать не будет. ему просто расскажут, что и как. без обсуждений.
показати весь коментар
12.07.2021 16:49 Відповісти
воно тепер з катайцями проти ЄС дружить

Зеленский не будет обсуждать с Меркель компенсацию Украине за "Северный поток - 2", - пресс-секретарь президента Никифоров - Цензор.НЕТ 6258
показати весь коментар
12.07.2021 17:10 Відповісти
Интересно, а с попередником обсуждала? И какой итог? Размер не имеет значения. Ладно, Меркель пошлет мелкого, юного. Но она то фактически послала и крупного, зрелого, седовласого, с дессертиками (СП2 - начало строительства 2016 г). За этого должно быть "совсем обидно, да (фраза с кавказским акцентом )
показати весь коментар
12.07.2021 18:28 Відповісти
Для понимания ситуация, немцы отправляют в Россию на хранение радиоактивный хлам. Поток был изначально неизбежен, иначе все это пришлось бы хранить в Берлине, а не где-нибудь в Красноярском крае. Вопрос в том, что ЗЕмоську будут склонять во всех позах и падежах, принуждая залезть в штаны путина в поисках средней линии. Это называется формула Мааса - Дмитриева в исполнении Макрона, Меркель и Штайнмайера. Порох на это не пошел и не пошел бы. ЗЕмоська завтра объявит о великой победе и достижении мира, а отбросы вроде моторолы будут сидеть в Раде(это одно из требований этой формулы). Потому расслабься и получай наслаждение, тебя уже никто ни о чем спрашивать не будет. Точнее, твоего юного, 42-х летнего моську с приставкой ЗЕ.
ПЫСЫ: мир не ограничивается потоками.
показати весь коментар
12.07.2021 18:52 Відповісти
это все думают что радиоктивный хлам, кацапы новый реактор енисей запустили он жрет все подряд ,в том числе этот хлам, чистого урана осталось лет на 50, скоро за этот хлам драться будут
показати весь коментар
12.07.2021 22:28 Відповісти
не исключено. но для немцев - это громадная проблема, и что важено - уже сейчас. потому при любых вариантах они будут пытаться договориться с русскими.
показати весь коментар
12.07.2021 22:33 Відповісти
Шо ты трешь фуфло))))) Енисей)))) Эксперименты реакторов на быстрых нейтронах идут уже 50 лет и не только на засрашке. Цена реактора в 4 раза выше обычного. Если они что то и сделают, то не при твоей жизни.
показати весь коментар
12.07.2021 23:23 Відповісти
я ошибся прошу прощения реактор брест называется, енисей это ракета, его кстати уже строят вспомогательные сооружения уже 2 года как, а саму установку только начали, думаю даже если задержут сдачу я таки доживу, да он дороже, но все современное дороже предыдущих образцов, посмотрите например на самолеты на один самолет 5 поколения, можно купить с десяток 4 поколения, но он себя оправдает. В реактор загружаются отходы ,он дает кучу энергии , еще и на выходе дает чистейший плутоний , цена которого огого, и который может использоваться в других реакторах или для оружия.
показати весь коментар
14.07.2021 15:46 Відповісти
совок нe можe про такe говорити у гостях цe як кусати руку що кормe
показати весь коментар
12.07.2021 16:49 Відповісти
Кто бы мог подумать что всего за два года вырастет такой политик из простого парня? Видно что очень старается но все просто физически не успеет время не хватит.Чтобы добиться поставленных целей нужен еще как минимум один президентский срок.Все в него верят.
показати весь коментар
12.07.2021 16:50 Відповісти
Мы обязательно выберем его на второй срок
показати весь коментар
12.07.2021 16:51 Відповісти
В Белоруси. Пущай там местные забилы, насосавшись у бульбофюрера, теперь полижут зеленую задницу.
показати весь коментар
12.07.2021 17:01 Відповісти
А у Вас без сосать да лизать никак не получается....Это Вы личные советы бывалого и опытного раздаёте?!Все лаптеногие одинаково ущербны...
показати весь коментар
12.07.2021 17:09 Відповісти
Так ти ж не зєбіл, непотрібно вам ображатись. Ви ж бачите відношення до наших зє наркоманів.
показати весь коментар
12.07.2021 17:12 Відповісти
Неужели простая ирония должна вызывать такой гнев.....а видишь Ж Х и рот-точно рашаПОЦриот.
показати весь коментар
12.07.2021 17:23 Відповісти
Ось бачиш, і таке буває....
показати весь коментар
12.07.2021 17:33 Відповісти
Здесь (на этом форуме) в основном собираются члены (коллективного разума), где индивидуальное мышление не приветствуется и в момент, когда наступает осознание своей ограниченности в ход идут названия частей тела, направления, в котором Вы должны двигаться и т.д. Так что не удивляйтесь. И не расстраивайтесь - таких упоротых не мого. Им самим хочется казаться массой, поэтому они свою ограниченность компенсирую словами, разными словами.
показати весь коментар
12.07.2021 18:35 Відповісти
Не дай бог!
показати весь коментар
12.07.2021 17:27 Відповісти
Поплюйте
показати весь коментар
12.07.2021 16:56 Відповісти
Добра,жорстка!) После приговора и залога в 475 млн.гривен боевому генералу....слюны уже не хватит.Литовский праздник пистаускас....звиняюсь за жорсткость.
показати весь коментар
12.07.2021 17:16 Відповісти
Для мене ні разу не дивина.
Зеленський то ваш молодий Лука.
показати весь коментар
12.07.2021 17:30 Відповісти
Правильно зачем херней загружать,расскажи,про реформы.
показати весь коментар
12.07.2021 16:51 Відповісти
а лучше покажи...на пальцах... как бы и рояле ))))
показати весь коментар
12.07.2021 17:09 Відповісти
Зеленский не планирует обсуждать с Меркель денежный вопрос / Какие могут быть денежные вопросы между сослуживцами.То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Никогда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014./ Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г.
показати весь коментар
12.07.2021 16:51 Відповісти
Єта пабеда!
показати весь коментар
12.07.2021 16:55 Відповісти
две пабеды ! ))))
показати весь коментар
12.07.2021 17:10 Відповісти
Нахер ты туда поехал? пожрать? ОСЕЛ.
показати весь коментар
12.07.2021 16:56 Відповісти
А для чего оно лижет фрау ?
показати весь коментар
12.07.2021 16:58 Відповісти
А якби на його місці був якийсь дурачок?
показати весь коментар
12.07.2021 17:00 Відповісти
И это хорошо. Этот дибил не может произнести правильное предложение с подлежашим и сказуемым.
показати весь коментар
12.07.2021 17:01 Відповісти
Самая бесполезная тварь на свете.
показати весь коментар
12.07.2021 17:09 Відповісти
Нечего найвеличайшему лидеру современности о пустяках говорить,да и с кем...
показати весь коментар
12.07.2021 17:10 Відповісти
хто бачив картинку наживо?
Рінахова уркаїна та пінкучмове іств "розпитували"...
показати весь коментар
12.07.2021 17:14 Відповісти
малоПИД,,,роское, бенино, нарко-Ничтожество!!! кто с тобой вообще будет что либо обсуждать, ты гнилой придаток главного афериста бени и ручная Шалашовка кремля и так называемых "олигархов"....
показати весь коментар
12.07.2021 17:14 Відповісти
оплати поїздку з власної кишені - турист політичний!
показати весь коментар
12.07.2021 17:15 Відповісти
А чего там осуждать Запад Украине ни чего не должен, вот и Зеленский это подтвердил у нас же коррупция, потому это Украина должна МВФ, Мировому банку и другим кредиторм , и еще Землю продать и приватизацию слелать для их и олигархов, кажись себя они не обделили, ну и славненько, вкусно пообедали.
показати весь коментар
12.07.2021 17:16 Відповісти
Геронтофил...однако....
показати весь коментар
12.07.2021 17:20 Відповісти
Вже плюгава мавпа з кремлесараю ндряпало опус про адін нарот ,а харчок зелений готовиться лакати очело гамадрила з мацкви під камлання про істочнік аднаго нароту
Кацапи свинячі ненавиджу не тільки ваше руссійскоє надання а й самих насітєлєй тварини ублюдські
показати весь коментар
12.07.2021 17:24 Відповісти
Чуваче, повір, тобі потрібно якусь нову тему запустити - оце що ти написав "харчок зелений готовиться лакати очело гамадрила з мацквитвої" твої однодумці вже наїлися. Вигадай щось нове, більш яскраве, щоб у всіх аж затремтіло. Реально, вже застаріле.
показати весь коментар
12.07.2021 18:01 Відповісти
Шо зебіл смішний, ще не нажерся покращення від зе-дегенерата? Ще умнічаєш? Ще харахорися? Ще на щось сподіваєшся? ну скажи як ти хочеш посадити Порошенка. а ми паржом з тебе, дебл..
показати весь коментар
12.07.2021 18:55 Відповісти
С этим всё ясно, шо там с НАТОй?
показати весь коментар
12.07.2021 17:27 Відповісти
Президент Украины пытается остановить строительство "Северного потока - 2"

С пианиной наперерез трубе...
показати весь коментар
12.07.2021 17:32 Відповісти
А предыдущий 3 года ничего не делал чтоб из Липецка по ней жидкий шоколад в Европу транспортировать (вдруг у коллеги с газом не получится)?
показати весь коментар
12.07.2021 17:45 Відповісти
Не, с ведром шоколадок, как строить СП2 начали в 2016 так с этим ведром до 2019 и простоял. Размахивал этим ведром, пугал всех, але мабуть щось пішло не так, не вийшло, обіср...ся.
показати весь коментар
12.07.2021 17:55 Відповісти
Ну хоть у одного реальные стальные "шары" нашлись не унижаться перед ссуч...ся Меркель и Германией вместе с ней!
показати весь коментар
12.07.2021 17:42 Відповісти
Зачем ВОНО вообще ездит по закордонам? Даже самый конченый ЗЕ-фан, скривив морду соглашается, что за 2 года царювання ОЦЕ не решило ни одного вопроса, стоящего перед Украиной. Не понимает, что в мире большой политики ЭТОГО как-бы видят, но дипломатично игнорируют.
показати весь коментар
12.07.2021 17:43 Відповісти
Потому шо предыдущее ВОНО ничего не сделало, чтобы это строительство остановить. Может хоть этому удастся публично показать реальное лицо немецкой подруги пуйла. Потому шо предыдущее ВОНО в этом смысле просто обоср...сь.
показати весь коментар
12.07.2021 17:49 Відповісти
Вот тут не соглашусь. Немцам абсолютно пох на проблемы Украины - у них многомиллиардный бизнес с РФ, чуть ли не на порядок больше ВВП Украины, а разговоры про компенсации пока только бла-бла. А предыдущее ВОНО не надо сюда приплетать - он не собирался заглянуть в очко Путину и тупых обещаний не давал. Да, были неудачи, но не сплошной провал, как с нынишним ВОНО.
показати весь коментар
12.07.2021 18:01 Відповісти
И я соглашусь - немцам абсолютно п.... У них свои интересы. Но при этом вслух декларируют европейские ценности. Нет, ну я понимаю, что заглядывать в очко пуйлу сейчас это не тоже самое, что заглядывать три года в очко немецкой фрау - и не остановить этот СП2, когда он только начинался, т.е. в зародыше. Поэтому поведение теперешнего ВОНО - резкое и напористое, которому приходится решать такой стратегический вопрос, который явно был не в приоритете у предыдущего ВОНО, выглядит гараздо привлекательней, чем целование в немецкую, хоть и женскую "ж" предыдущим. Могу быть не прав, это мое собственное менение.
показати весь коментар
12.07.2021 18:20 Відповісти
Верная позиция! Богатые всегда откупаются от слабых. Сделают какую-то пакость и попытаются откупится - для приличия, и еще в церковь сходят и постоят со свечой. Как это по христиански. В средние века ходили в Рим, у Ватикан к папе, индульгенцию покупали... Украина уже имеет опыт обещанных компенсаций. "Северный поток - 2" - это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. Потому, думаю, про какие-либо экономические компенсации речи не будет идти. Президент Украины пытается остановить строительство "Северного потока - 2". Если не удастся это сделать, то тогда мы говорим о гарантиях безопасности - возвращении временно оккупированных территорий, а не денежной компенсации",
показати весь коментар
12.07.2021 17:57 Відповісти
Навіщо це чмо туди взагалі їздило? Хоча, це питання риторичне...
показати весь коментар
12.07.2021 18:00 Відповісти
Почитай що тут люди пишуть, може зрозумієш "навіщо"!
показати весь коментар
12.07.2021 18:02 Відповісти
Как там у Ильфа и Петрова в "Золотом теленке",дословно не помню,но что-то вроде:-Ни кроватей вам,ни умывальников!
показати весь коментар
12.07.2021 18:53 Відповісти
А наполнять трубу своим газом слабо?
показати весь коментар
12.07.2021 19:17 Відповісти
P.S. Ведь Украина обеспечивала газом себя,мокшандию и страны прибалтики вплоть до начала 60-тых.А теперь нам блеют что газа Нема...
показати весь коментар
12.07.2021 19:20 Відповісти
Зелёная ссцыкливая шмаркля...подонок ...
показати весь коментар
12.07.2021 20:08 Відповісти
Ну я б його не обзивав... але гидкий якийсь він точно... на цьому фото... та й на багатьох інших... Як він своїм виборцям подобається?.. якісь вони збоченці..
показати весь коментар
12.07.2021 20:26 Відповісти
та це ж дрібні брехуни. та хто повірить, що гнусавий поц із своїм павліном "протестують" проти СП, тобто йдуть проти волі "господаря" Кремля. Ха-ха-ха. Їм ввижається, що вони гравці на газовому ринку а прикладом в них є Трамп - взірець для павліна. Їх Байден послав до Меркель, щоб та стала гарантом. Всі ходи направлені на одне, як "спрашивал" у свій час "великий киянин" якому поставили памятник на Прорізній і предтеча поца Паніковський - Остап Ібрагимович, когда ми будем делить деньги. Наши деньги. А їм у відповідь - тут ваших грошей немає, домовляйтесь з Вольдемаром. А від Вольдемара вже "получили". І Байден туди ж - Ви великі комбінатори ! Ось так то. Ніякої геополітики
показати весь коментар
12.07.2021 21:39 Відповісти
 
 