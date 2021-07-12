УКР
Затримано експрокурора ГПУ Матюшка, який пів року переховувався від виконання вироку - 2 роки в'язниці за хабар, - САП

Затримано експрокурора ГПУ Матюшка, який пів року переховувався від виконання вироку - 2 роки в'язниці за хабар, - САП

12 липня 2021 року детективи НАБУ затримали колишнього прокурора Генеральної прокуратури України Олександра Матюшка, який із січня 2021 року переховувався від виконання вироку - два роки позбавлення волі за пропозицію 10 тис. доларів неправомірної вигоди членам конкурсної комісії Національного антикорупційного бюро України за позитивне вирішення питання щодо працевлаштування на посаду керівника / заступника керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро.

Зараз затриманий перебуває в СІЗО і в подальшому буде доставлений до виправної колонії для відбування призначеного йому покарання.

Нагадаємо, 25 вересня 2020 року Колегія суддів ВАКС визнала експрокурора винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція посадовій особі надати неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, дій з використанням службового становища) і призначила покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

11 січня 2021 року Апеляційна палата ВАКС відмовила в задоволенні апеляційної скарги стороні захисту і залишила вказаний вирок без змін.

7 липня 2021 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду ухвалив залишити вказаний вирок ВАКС без змін.

Топ коментарі
+9
Какая гуманная статья - никакой конфискации! Годик отожрётся и опять кровь сосать будет
12.07.2021 17:17 Відповісти
+8
Прокурору? 2 роки? За хабар? )))))))))))))
Країна чудес!
12.07.2021 17:54 Відповісти
+4
Что то мало дали, за мешок картошки дали бы 5 лет.
12.07.2021 17:05 Відповісти
Что значит скрывался,его после суда не взяли под стражу?
12.07.2021 16:58 Відповісти
значить не взяли, але це ж як він собі життя спаплюжив, іншим урок.
12.07.2021 21:32 Відповісти
Что то мало дали, за мешок картошки дали бы 5 лет.
12.07.2021 17:05 Відповісти
Так мало дали потому, что он свой...
12.07.2021 19:30 Відповісти
Какая гуманная статья - никакой конфискации! Годик отожрётся и опять кровь сосать будет
12.07.2021 17:17 Відповісти
Это взятка контролёру в трамвае - 2 года.
12.07.2021 17:46 Відповісти
Прокурору? 2 роки? За хабар? )))))))))))))
Країна чудес!
12.07.2021 17:54 Відповісти
Мало того)) переховування прокурора в Україні по печерському праву зараховується у термін...)))
показати весь коментар
Дураков....."каламбур»
Та не волнуйтесь, раз взяли значит договорился, по сроку давности и белым лебедем на хлебную должность.
12.07.2021 19:09 Відповісти
Это зеркало. Зеркало всей нынешней правоохранительной, да и государственной системы. У этого существа - прокурора (даже не крыжопольской районной) а целой Генеральной прокуратуры, не хватило смальца на большее, чем занести десятку за новую хлебную должность. Наверное, кроме смены президентов и парламентов нам придется ждать еще и смены нескольких поколений граждан.
12.07.2021 19:17 Відповісти
а шо там про "діамантових прокурорів" чутно? певно бідують, потрапивши під жорна репресивної машини...
