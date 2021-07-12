Затримано експрокурора ГПУ Матюшка, який пів року переховувався від виконання вироку - 2 роки в'язниці за хабар, - САП

12 липня 2021 року детективи НАБУ затримали колишнього прокурора Генеральної прокуратури України Олександра Матюшка, який із січня 2021 року переховувався від виконання вироку - два роки позбавлення волі за пропозицію 10 тис. доларів неправомірної вигоди членам конкурсної комісії Національного антикорупційного бюро України за позитивне вирішення питання щодо працевлаштування на посаду керівника / заступника керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро.

Зараз затриманий перебуває в СІЗО і в подальшому буде доставлений до виправної колонії для відбування призначеного йому покарання.

Нагадаємо, 25 вересня 2020 року Колегія суддів ВАКС визнала експрокурора винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція посадовій особі надати неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, дій з використанням службового становища) і призначила покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

11 січня 2021 року Апеляційна палата ВАКС відмовила в задоволенні апеляційної скарги стороні захисту і залишила вказаний вирок без змін.

7 липня 2021 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду ухвалив залишити вказаний вирок ВАКС без змін.