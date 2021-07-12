Зі 134 громадян України, які перебувають під санкціями США, 100 є в нашому санкційному списку, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявляє, що зі 134 громадян України, які перебувають у санкційному списку США, 100 є в українському санкційному списку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Те, що стосується 134 громадян України, які перебувають під санкціями США, 100 із них є в нашому санкційному списку, 4 особи йдуть окремо у нас, нещодавно завершився великий обсяг роботи з нашими партнерами з цього приводу. Ми отримали достатній обсяг для ухвалення подальших рішень щодо тих чи інших людей, які можуть потрапити під санкції України", - зазначив секретар РНБО.

При цьому він підкреслив, що Україна співпрацює з цього питання не тільки з партнерами США, а й партнерами з Європи.

"Дуже багато працюють сьогодні наші силові органи, допомагають апарату РНБО саме в цьому питанні", - додав Данілов.