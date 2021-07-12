УКР
Зі 134 громадян України, які перебувають під санкціями США, 100 є в нашому санкційному списку, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявляє, що зі 134 громадян України, які перебувають у санкційному списку США, 100 є в українському санкційному списку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Те, що стосується 134 громадян України, які перебувають під санкціями США, 100 із них є в нашому санкційному списку, 4 особи йдуть окремо у нас, нещодавно завершився великий обсяг роботи з нашими партнерами з цього приводу. Ми отримали достатній обсяг для ухвалення подальших рішень щодо тих чи інших людей, які можуть потрапити під санкції України", - зазначив секретар РНБО.

При цьому він підкреслив, що Україна співпрацює з цього питання не тільки з партнерами США, а й партнерами з Європи.

Читайте також: У п'ятницю РНБО запровадить нові санкції, списки формуються, - Данілов

"Дуже багато працюють сьогодні наші силові органи, допомагають апарату РНБО саме в цьому питанні", - додав Данілов.

+14
Думаю Данілов безсовісно нам бреше.
Прізвищ ми не знаємо, тому і спростувати його слова не маємо змоги.
Коли Беню в список включите ? Краде бакси в українців мов навіжений.
12.07.2021 17:07 Відповісти
12.07.2021 17:07 Відповісти
+10
а Сракомойский когда под спнкции попадет?!
12.07.2021 17:06 Відповісти
12.07.2021 17:06 Відповісти
+6
Дайте догадаюсь с одной попытки кого там точно нет!
12.07.2021 17:07 Відповісти
12.07.2021 17:07 Відповісти
а Сракомойский когда под спнкции попадет?!
12.07.2021 17:06 Відповісти
12.07.2021 17:06 Відповісти
Он же памятник . Кто ж его посадит !
12.07.2021 17:10 Відповісти
12.07.2021 17:10 Відповісти
не бохох*льствуйте ))))
(звездочка вроде и не нужна...но какое-то двузначное слово )))) как застрах*йте))))... ))))
12.07.2021 17:14 Відповісти
12.07.2021 17:14 Відповісти
Думаю Данілов безсовісно нам бреше.
Прізвищ ми не знаємо, тому і спростувати його слова не маємо змоги.
Коли Беню в список включите ? Краде бакси в українців мов навіжений.
12.07.2021 17:07 Відповісти
12.07.2021 17:07 Відповісти
Это его работа . Ничего не сказать , но выглядеть героем .
12.07.2021 17:12 Відповісти
12.07.2021 17:12 Відповісти
Это как с "ворами в законе",их столько в мире нет.
12.07.2021 17:18 Відповісти
12.07.2021 17:18 Відповісти
Дайте догадаюсь с одной попытки кого там точно нет!
12.07.2021 17:07 Відповісти
12.07.2021 17:07 Відповісти
Не чіпайте бєню, це святе.
12.07.2021 17:09 Відповісти
12.07.2021 17:09 Відповісти
https://twitter.com/25_andriy
https://twitter.com/25_andriy
https://twitter.com/25_andriy


https://twitter.com/25_andriy
https://twitter.com/25_andriy
https://twitter.com/25_andriy
andrii vn

@25_andriy


Найкращий спосіб виміряти розум правителя - поглянути на людей, якими він себе оточує (Нікола Мікіавелі).
12.07.2021 17:09 Відповісти
12.07.2021 17:09 Відповісти
а самого невидимого и неуловимого Джо ))) - точно нет ! ))))
12.07.2021 17:12 Відповісти
12.07.2021 17:12 Відповісти
Им от НАШИХ санкций,не холодно не жарко.Уголовные дела-где?
12.07.2021 17:16 Відповісти
12.07.2021 17:16 Відповісти
Вот если бы среди этих других 134 была бы хоть чуть-чуть созвучная фамилия с Порошенко-это же другое дело было бы,а так кто такой чья фамилия на Ко начинается и на Ломойский заканчивается,кого имели в виду США,СНБО понятия не имеет.
12.07.2021 17:17 Відповісти
12.07.2021 17:17 Відповісти
от США ,нам никаких бумаг относительно украинских корупционеров не поступало.а когда поступят.тогда мы их рассмотрим
12.07.2021 17:34 Відповісти
12.07.2021 17:34 Відповісти
Санкції потрібно вводити проти громадян інших країн.Для громадян України існує КПК.Санкції-тупа відмазка щоб не саджати своїх майбутніх співкамерників.
12.07.2021 19:12 Відповісти
12.07.2021 19:12 Відповісти
Зелені гандони голову ламають над тим, як в санкційному списку прізвище Коломойський змінити на Порошенко так, щоб ніхто "не помітив" підміни)
12.07.2021 21:26 Відповісти
12.07.2021 21:26 Відповісти
134 это больше чем на россии.
13.07.2021 07:00 Відповісти
13.07.2021 07:00 Відповісти
 
 