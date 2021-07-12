Зі 134 громадян України, які перебувають під санкціями США, 100 є в нашому санкційному списку, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявляє, що зі 134 громадян України, які перебувають у санкційному списку США, 100 є в українському санкційному списку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Те, що стосується 134 громадян України, які перебувають під санкціями США, 100 із них є в нашому санкційному списку, 4 особи йдуть окремо у нас, нещодавно завершився великий обсяг роботи з нашими партнерами з цього приводу. Ми отримали достатній обсяг для ухвалення подальших рішень щодо тих чи інших людей, які можуть потрапити під санкції України", - зазначив секретар РНБО.
При цьому він підкреслив, що Україна співпрацює з цього питання не тільки з партнерами США, а й партнерами з Європи.
"Дуже багато працюють сьогодні наші силові органи, допомагають апарату РНБО саме в цьому питанні", - додав Данілов.
(звездочка вроде и не нужна...но какое-то двузначное слово )))) как застрах*йте))))... ))))
Прізвищ ми не знаємо, тому і спростувати його слова не маємо змоги.
Коли Беню в список включите ? Краде бакси в українців мов навіжений.
https://twitter.com/25_andriy
andrii vn
@25_andriy
Найкращий спосіб виміряти розум правителя - поглянути на людей, якими він себе оточує (Нікола Мікіавелі).