Інформація про підготовку РНБО реєстру заборонених ЗМІ не відповідає дійсності, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов спростував інформацію про те, що РНБО має намір створити санкційний реєстр ЗМІ.
Водночас розробляється методологія забезпечення заборони трансляції в Україні тих ЗМІ і соцмереж, які раніше потрапили під санкції. Про це повідомив Данілов журналістам у понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідаючи на запитання про те, скільки сайтів планується заблокувати у межах кампанії з інформаційної безпеки, і чи буде створено орган, який контролюватиме питання щодо врегулювання питань безпеки в інформаційному просторі, Данілов сказав: "Ви пам'ятаєте, що один молодий чоловік, який на прохання своєї організації включений до робочої групи, заявив про те, що нібито апарат РНБО має створити якийсь санкційний реєстр із забороною ЗМІ - це абсолютно не відповідає дійсності... Ми цим питанням не опікуємося".
Водночас Данілов наголосив, що РНБО наразі приводить у відповідність список ЗМІ, які вже не перший рік перебувають під санкціями.
"Але нормативно-правовий інструмент, у який спосіб до них мають бути застосовані ці санкції, не розроблений", - сказав він.
За його словами, йдеться про технічне і технологічне забезпечення цього процесу.
"Це не про свободу слова, це не якісь обмеження, це ті (ЗМІ - ред.), щодо яких (санкції - ред.) вже запроваджено. Провайдери мають усе це опрацювати для того, щоб ми були впевнені, що вони не працюють на нашій території", - сказав Данілов.
Водночас він нагадав, що йдеться про великий перелік, серед яких телеканали NewsOne і ZIK, а також соціальні мережі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA
Arthur Kharytonov
@ArthurKei_UA
Комуністична партія Китаю вводить нові правила.
Віднині заборонені всі «нездорові» пісні у караоке, а також відеоігри після 22:00 для осіб до 18 років. Питанням пісень буде займатися Мінкультури, що створить комісію для виявлення треків, які порушують комуністичні цінності.
До «нездорових» пісень потраплять усі, що ображають партію, пропагують насилля, алкоголь, наркотики, хтивість та розпусту. Також йдеться про пісні, які закликають до «сепаратизму» або до боротьби за свободу. Тобто пісні з Гонконгу, Тайваню, про Тибет та всі протестні пісні.