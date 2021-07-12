Інформація про підготовку РНБО реєстру заборонених ЗМІ не відповідає дійсності, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов спростував інформацію про те, що РНБО має намір створити санкційний реєстр ЗМІ.

Водночас розробляється методологія забезпечення заборони трансляції в Україні тих ЗМІ і соцмереж, які раніше потрапили під санкції. Про це повідомив Данілов журналістам у понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання про те, скільки сайтів планується заблокувати у межах кампанії з інформаційної безпеки, і чи буде створено орган, який контролюватиме питання щодо врегулювання питань безпеки в інформаційному просторі, Данілов сказав: "Ви пам'ятаєте, що один молодий чоловік, який на прохання своєї організації включений до робочої групи, заявив про те, що нібито апарат РНБО має створити якийсь санкційний реєстр із забороною ЗМІ - це абсолютно не відповідає дійсності... Ми цим питанням не опікуємося".

Водночас Данілов наголосив, що РНБО наразі приводить у відповідність список ЗМІ, які вже не перший рік перебувають під санкціями.

"Але нормативно-правовий інструмент, у який спосіб до них мають бути застосовані ці санкції, не розроблений", - сказав він.

За його словами, йдеться про технічне і технологічне забезпечення цього процесу.

"Це не про свободу слова, це не якісь обмеження, це ті (ЗМІ - ред.), щодо яких (санкції - ред.) вже запроваджено. Провайдери мають усе це опрацювати для того, щоб ми були впевнені, що вони не працюють на нашій території", - сказав Данілов.

Водночас він нагадав, що йдеться про великий перелік, серед яких телеканали NewsOne і ZIK, а також соціальні мережі.

