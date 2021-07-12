Зеленський сьогодні зателефонує президентці Молдови Санду, наші країни можуть допомагати одна одній на шляху до Європи, - Никифоров
Президент Володимир Зеленський сьогодні проведе телефонну розмову з президенткою Молдови Майєю Санду.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.
"Зараз має розпочатися, принаймні, очікуємо ми на телефонну розмову Президента України та Президента Молдови Маї Санду. Сьогодні зранку Володимир Зеленський був одним із перших, а, можливо, і найпершим, хто привітав її через Твіттер, а зараз матиме можливість сказати усе особисто", - зазначив він.
Никифоров зауважив, що перемога проєвропейських сил на дострокових парламентських виборах у Молдові відкриває "широкі двері для реформ, які запланувала Мая Санду".
"Говоритимуть (глави держав - ред.) про це і говоритимуть про те, що наші країни можуть допомагати одна одній на шляху до Європи, європейської, євроатлантичної інтеграції, зокрема і в рамках так званого Асоційованого тріо", - додав прессекретар Зеленського.
