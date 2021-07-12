УКР
Зеленський сьогодні зателефонує президентці Молдови Санду, наші країни можуть допомагати одна одній на шляху до Європи, - Никифоров

Президент Володимир Зеленський сьогодні проведе телефонну розмову з президенткою Молдови Майєю Санду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

"Зараз має розпочатися, принаймні, очікуємо ми на телефонну розмову Президента України та Президента Молдови Маї Санду. Сьогодні зранку Володимир Зеленський був одним із перших, а, можливо, і найпершим, хто привітав її через Твіттер, а зараз матиме можливість сказати усе особисто", - зазначив він.

Никифоров зауважив, що перемога проєвропейських сил на дострокових парламентських виборах у Молдові відкриває "широкі двері для реформ, які запланувала Мая Санду".

"Говоритимуть (глави держав - ред.) про це і говоритимуть про те, що наші країни можуть допомагати одна одній на шляху до Європи, європейської, євроатлантичної інтеграції, зокрема і в рамках так званого Асоційованого тріо", - додав прессекретар Зеленського.

Зеленський Володимир (25217) Молдова (2118) Мая Санду (267) Сергій Никифоров (163)
+19
Так вышло, понимаете? Как-то так сложилось. И я пошёл по ссылке на сайт минэкономики, и открыл файлик с отчётом за 2020 год. И знаете, что там написано? Там написано: чистый убыток 51 288 337 000 гривень. Я при#уел немного, конечно, аж нолики пересчитал на пальцах - 51 миллиард убытков.
Полистал там по сайту, нашёл такой же отчёт за 2018 год. И знаете, что там написано? Чистая прибыль 31 235 619 000 гривень. То есть за два года куда-то подевалось 82 523 956 000 гривень.


ВОСЕМЬДЕСЯТ ДВА МИЛЛИАРДА, РЕБЯТА. Вот эти вот реформаторы с жыжытализацией в сраке всрали восемьдесят два миллиарда гривень за год. Вот эти молодые новые лица, которые стремительно перестали вмещаться в телеэкран, даже в широкоэкранные с пропорциями 16:9. Восемьдесят два миллиарда. За год.
ХОРОШО, ЧТО БАРЫГУ СКИНУЛИ, А?
https://www.facebook.com/100001666389777/posts/4398189610246542/ Станислав Смаглюк

Помогатор сраный. Украине ЗЕ уже помог, ублюдок ватный.
12.07.2021 17:19 Відповісти
+17
12.07.2021 17:18 Відповісти
+11
Майя, не бери трубу - будет звонит полный ********.
12.07.2021 17:23 Відповісти
12.07.2021 17:18 Відповісти
"Майя,асісяй!!"!!!))))
12.07.2021 17:20 Відповісти
"Майя,асісяй! Чаус, Чаус! Ніх ферштейн! Завертай, Завертай!
12.07.2021 17:23 Відповісти
Кому этот бидося не звонил. Может у крохотной Молдовы хоть что-нибудь выклянчит. Готов принять от кого угодно, сколько угодно и с любой стороны.
12.07.2021 18:35 Відповісти
У зеленского есть только одна дорога - на х*й.
12.07.2021 17:18 Відповісти
Какая важная новость!!!
12.07.2021 17:19 Відповісти
А У вас мания величия?, только с пуйлом можно говорить? Все остальные не доросли до 95 квартала?
12.07.2021 17:35 Відповісти
Помогатор сраный. Украине ЗЕ уже помог, ублюдок ватный.
12.07.2021 17:19 Відповісти
И вот его понесло .... приднестровье объединяет ?
12.07.2021 17:20 Відповісти
Даёшь гастроли 95 квартала. Хуже не будет!
12.07.2021 17:20 Відповісти
12.07.2021 17:55 Відповісти
Зеля, спитай де Чауса сховали, партнери з Молдови. Чи може то єрмачок твій постарався на території суверенної Країни ?
12.07.2021 17:20 Відповісти
правильно делает . поддерживает контакты . до Ростова далеко . да и фронт там . можно не проскочить а до Молдовы . да на Аваковском вертолете . час лету
12.07.2021 17:21 Відповісти
точно не в китай..
12.07.2021 17:22 Відповісти
Майя, не бери трубу - будет звонит полный ********.
12.07.2021 17:23 Відповісти
12.07.2021 17:24 Відповісти
Санду, это Вовик, перезвони а то деньги на телефоне кончились, МВФ бабло не даёт!
12.07.2021 17:25 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3633083.html
12.07.2021 17:26 Відповісти
Взагалі, чого це нещастя туди поперлось?
12.07.2021 17:36 Відповісти
тема Чауса буде підніматись. Навіть Майї ніхто не дасть можливості її замовчати.
Завтро подивимось по інфам з адміністрації президента Молдови.
12.07.2021 17:30 Відповісти
Ви краще вирішіть питання щоб кацапи не шарились в так зване придністров'я, не проводилась ротація, не літали кацапсячі літаки в Тираспіль через Молдову. От що треба вирішувати.
12.07.2021 17:35 Відповісти
На вашому шляху в Європу лежить болото пимири.
12.07.2021 17:38 Відповісти
Уряяя
12.07.2021 17:41 Відповісти
та нахер ти їй нужен, придурок ватний?
12.07.2021 18:03 Відповісти
Надія на те, що до влади у Молдові прийде проросійський парламент і Санду забуде про Чауса, воюючи з ним, "накрилась мідним тазом"! "Блазень" відчув, що "пахне смаленим" і буде пробувать "зам"ять для ясності" "Чаус-гейт" Однак сумніваюсь, що щось вийде - надто він "пришелепкуватий"! Коротше кажучи - "Клован" "попав"!!!
12.07.2021 18:08 Відповісти
майя батьківна санду: "алло слухаю. о, зелененька пліснявка, так шо там з викраденням людей з території моєї країни??"
12.07.2021 18:20 Відповісти
Вот что за новость? "Зеленский созвонится"... Это совсем не то, что " Зеленский созвонился...". Вот когда созвонится, тогда это будет факт и новость, а пока это его намерение.
12.07.2021 19:18 Відповісти
"Не плюй в криницю, бо схочеш водиці".

(народна мудрість)
12.07.2021 22:12 Відповісти
 
 