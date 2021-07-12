Путін вирішив, що "Києву Донбас просто не потрібен" і звинуватив Україну в "кривавих провокаціях"
Президент РФ Володимир Путін вважає, що Україні нібито не потрібен Донбас.
Про це він написав у своїй статті "Про історичну єдність росіян і українців", яка опублікована на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
"Судячи з усього, і дедалі більше переконуюся в цьому: Києву Донбас просто не потрібен. Чому? Тому що, по-перше, жителі цих регіонів ніколи не приймуть ті порядки, які їм намагалися і намагаються нав'язати силою, блокадою, погрозами. І по-друге, підсумки і Мінська-1, і Мінська-2, що дають реальний шанс мирно відновити територіальну цілісність України, безпосередньо домовившись з "ДНР" і "ЛНР" за посередництва Росії, Німеччини і Франції, суперечать всій логіці проєкту "анти-Росія". А він може триматися лише на постійному культивуванні образу внутрішнього і зовнішнього ворога. І додам - під протекторатом, контролем з боку західних держав", - запевняє Путін.
Крім цього Путін зазначив, що в даний момент не існує альтернативи мінським домовленостями.
"Переконаний, що вони як і раніше не мають альтернативи. У всякому разі, ніхто не відкликав свої підписи ні під мінським "Комплексом заходів", ні під відповідними заявами лідерів країн "нормандського формату". Ніхто не ініціював перегляд Резолюції Ради Безпеки ООН від 17 лютого 2015 року", - зазначив він.
При цьому Путін у властивій РФ манері звинуватив Україну в тому, що досягнуті домовленості не виконуються належним чином.
"Під час офіційних переговорів, особливо після "окрику" з боку західних партнерів, представники України періодично заявляють про "повну прихильність" мінським угодами, насправді ж керуються позицією про їх "неприйнятність". Не мають наміру всерйоз обговорювати ні особливий статус Донбасу, ні гарантії для людей, які живуть тут. Воліють експлуатувати образ "жертви зовнішньої агресії" і торгувати русофобією", - стверджує президент Росії.
Він ані словом не обмовився про те, що підтримувані РФ бойовики практично щодня порушують ці домовленості, обстрілюючи позиції українських воїнів з важкого і забороненого озброєння.
Більш того, Путін ще й звинуватив Україну в тому, що вона нібито "влаштовує криваві провокації на Донбасі".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
поддержать Путина, если придется нести гроб?
Запись в медицинской карточке - психических заболеваний нет, просто дурак!!!
ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду; ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный: за то Бог сокрушит тебя вконец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища [твоего] и корень твой из земли живых.
Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним [и скажут]: вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем".
Псалом №51
Каждому прочитать и в уме держать образ путина.Это будет коллективное лроклятие на смерть.
Только на расее еще не решили, что написать на мавзолее. Я предлагаю репоедам 2
варианта :
1. Членин и Куйло. или
2. Членин Куйло.
Дякую!!!
Всякая вещь или есть или https://citaty.info/topic/net нет .
А мёд... я никак не пойму в чём секрет?!
Мёд если есть, то его сразу нет!" ЭТО точно про Донбасс который сейчас рузьке только вместо слова "мед" подставьте "Донбасс"