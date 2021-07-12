УКР
Новини Агресія Росії проти України
Путін вирішив, що "Києву Донбас просто не потрібен" і звинуватив Україну в "кривавих провокаціях"

Путін вирішив, що

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Україні нібито не потрібен Донбас.

Про це він написав у своїй статті "Про історичну єдність росіян і українців", яка опублікована на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

"Судячи з усього, і дедалі більше переконуюся в цьому: Києву Донбас просто не потрібен. Чому? Тому що, по-перше, жителі цих регіонів ніколи не приймуть ті порядки, які їм намагалися і намагаються нав'язати силою, блокадою, погрозами. І по-друге, підсумки і Мінська-1, і Мінська-2, що дають реальний шанс мирно відновити територіальну цілісність України, безпосередньо домовившись з "ДНР" і "ЛНР" за посередництва Росії, Німеччини і Франції, суперечать всій логіці проєкту "анти-Росія". А він може триматися лише на постійному культивуванні образу внутрішнього і зовнішнього ворога. І додам - ​​під протекторатом, контролем з боку західних держав", - запевняє Путін.

Крім цього Путін зазначив, що в даний момент не існує альтернативи мінським домовленостями.

Читайте також: Путін поскаржився Макрону на "деструктивні дії" України

"Переконаний, що вони як і раніше не мають альтернативи. У всякому разі, ніхто не відкликав свої підписи ні під мінським "Комплексом заходів", ні під відповідними заявами лідерів країн "нормандського формату". Ніхто не ініціював перегляд Резолюції Ради Безпеки ООН від 17 лютого 2015 року", - зазначив він.

При цьому Путін у властивій РФ манері звинуватив Україну в тому, що досягнуті домовленості не виконуються належним чином.

"Під час офіційних переговорів, особливо після "окрику" з боку західних партнерів, представники України періодично заявляють про "повну прихильність" мінським угодами, насправді ж керуються позицією про їх "неприйнятність". Не мають наміру всерйоз обговорювати ні особливий статус Донбасу, ні гарантії для людей, які живуть тут. Воліють експлуатувати образ "жертви зовнішньої агресії" і торгувати русофобією", - стверджує президент Росії.

Він ані словом не обмовився про те, що підтримувані РФ бойовики практично щодня порушують ці домовленості, обстрілюючи позиції українських воїнів з важкого і забороненого озброєння.

Більш того, Путін ще й звинуватив Україну в тому, що вона нібито "влаштовує криваві провокації на Донбасі".

бойовик (3414) путін володимир (24655) тероризм (2869) Донбас (22362) мінські угоди (2231)
+50
Донбас з кацапами нам точно непотрібний.
12.07.2021 17:46 Відповісти
+36
какое же оно мразь ... но, каким нужно быть животным, что бы поклоняться этому ничтожеству и поддакивать этому мразотному вранью.
Проблема не пуЙло, проблема десятки миллионов гнид, которые его поддерживают и боготворят.
12.07.2021 17:58 Відповісти
+29
Настоящее козломордое х...ло.
12.07.2021 17:46 Відповісти
Шоб ты сдох, Х*йло
12.07.2021 19:19 Відповісти
Амінь.
13.07.2021 16:28 Відповісти
Эти вопли и стоны будут продолжаться на протяжении всей истории. Империя всегда будет нуждаться в населении. Как и в территории. Украинцы не лишние на бесконечной войне. При правильной селекции, к этому времени, можно было уже достичь стопроцентного результата. 73% избирают клоуна президентом. Не плохо. Результат 350 летней, "мышебратьиной" возни, как врага, на нашей территории. Российская империя доживает уже практически без населения. Это побочный результат кровожадности любых империй. Но, если англичане расселялись, колонизуя обширные территории, давали им новый уровень жизни. То монголы, другой полюс, истребляли себя в бесконечных войнах. Как, собственно, и ментальный обломок их империи - Улус Джучи
12.07.2021 19:22 Відповісти
Российский донбасс ( а он по сути таким уже является после 7 лет оккупации), он же "троянский конь" уничтожения украинского государства Украине точно не нужен. Либо деоккупация по стандартам 1945 ( если не СССР то стран Европы, например Франции, Югославии, Чехословакии), либо полная блокада и прекращение всяческих поставок ( включая воду и эл. энергию), любого вида сообщения, любых видов выплат " для пенсионных и прочих туристов" ( оккупированные территории должны полностью содержаться за счет оккупанта, ну или если так угодно " независимых вновь образовавшихся псевдореспублик половцев и печенегов".
12.07.2021 19:26 Відповісти
Лугандонцы до умопомрачения орали "Путин прийди", а в итоге они ему и на хрен не нужны.
12.07.2021 19:45 Відповісти
расскажи чечне про порядки навязанные силой
12.07.2021 20:17 Відповісти
Ну,що вирішило хпуйло-то його діло.Головне-що вирішимо ми і ********* до того-зась!
12.07.2021 20:17 Відповісти
Знаете ли вы, что любой порядочный человек готов
поддержать Путина, если придется нести гроб?
12.07.2021 20:24 Відповісти
Україні потрібен Донбас,але їй не потрібні завезенні туди кацапи.
12.07.2021 20:31 Відповісти
заявило ху*ло про "криваві провокації" постачаючи новітьню, вбивчу зброю рашотерористам-іхтамнєтах та відстрілюючи українців із своїх снайперських гвинтівок...
12.07.2021 20:43 Відповісти
Разве Х#йло могло сказать что то другое это означает что паспорта РФ которые выданы Кремлем жителям Украины на Донбасе нечто иное как фуфел.А жители Крыма только наблюдали как умолешенный Путин захватывал территорию Украины...
12.07.2021 20:46 Відповісти
старик просто сошел с ума... нет.. не с ума... он безвозвратно ******** головой об асфальт... ну что, ***** и есть *****...
12.07.2021 20:51 Відповісти
Примитивен и скучен... Ничего нового... Одним словом - ху...ло!
12.07.2021 20:59 Відповісти
Интересно, блин, где-же ихние херои прошлого, которые шли против царя - емелька пугачов, стенька разин, где они - с отрубленными головами? Почему с ними царь не договаривался? А это пуйло нам втюхать хочет всяких пушковых и тд ! Или история не для него ?
Запись в медицинской карточке - психических заболеваний нет, просто дурак!!!
12.07.2021 21:07 Відповісти
Что хвалишься злодейством, сильный? милость Божия всегда со мною; гибель вымышляет язык твой; как изощренная бритва, он у тебя, коварный!
ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду; ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный: за то Бог сокрушит тебя вконец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища [твоего] и корень твой из земли живых.
Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним [и скажут]: вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем".
Псалом №51
Каждому прочитать и в уме держать образ путина.Это будет коллективное лроклятие на смерть.
12.07.2021 21:13 Відповісти
ботаксный Педофильный Шнырь и макрушник, больной шизофренией и этот Цирк не спроста, малоПИД,,роский, бенин, нарко-Дегенерат полностью под его контролем- слитые судебные иски на 12 млрд., отвод войск, срыв закупок оборонпрома, возврат недобитых рЫгов, кгбэшный агент ермак в оп, суды над патриотами, слив вагнеровцев и т.д, благодаря ЗЕбилам Украина имеет Предателя и кремлевского Халуя чистой воды....
12.07.2021 21:29 Відповісти
Очередные бредни старого маразматика.
12.07.2021 21:34 Відповісти
Дуроч
12.07.2021 21:54 Відповісти
Падлюка брехлива! Геббельс від заздрощів в могилі перевертається...
12.07.2021 22:13 Відповісти
Сдохни, *****!
12.07.2021 22:18 Відповісти
12.07.2021 22:19 Відповісти
АМИНЬ !!!
13.07.2021 00:56 Відповісти
просто кацапам донбас не потрібен, тому вони і використовують його для кривавих провокацій проти України
12.07.2021 23:59 Відповісти
А наш квартальный коЗЕл язык в Ж..ПУ затянул,молчит как преЗЕрватив натянутый наХ..Й.
13.07.2021 00:50 Відповісти
Без пяти минут покойник(муйлуша), развернулся на 180* и най щастить тебе в твоих дремучих епенях там и рассказывай своим ааленям какой ты узурпатор, чтобы твои лапти никогда не принимали таои порядки... Которые им уже осточертели... Украина возвратит тобою отжатые территории. Никогда не смыть кацапам ганьбу за убийства украинцев на украинской земле.
13.07.2021 01:05 Відповісти
ГААГА-ХУТИН - слова-синонимы.
13.07.2021 01:06 Відповісти
13.07.2021 01:20 Відповісти
ну кому еще, кто при памяти, интересно мнение конченого ху.ла?
13.07.2021 03:30 Відповісти
13.07.2021 06:51 Відповісти
Куйло только и мечтает, что его положат с Члениным. В обнимку.
Только на расее еще не решили, что написать на мавзолее. Я предлагаю репоедам 2
варианта :
1. Членин и Куйло. или
2. Членин Куйло.

13.07.2021 10:44 Відповісти
Ахахахаха
Дякую!!!
13.07.2021 16:33 Відповісти
Неприкрытые геополитические угрозы современной Украине.
13.07.2021 07:10 Відповісти
Ну выс.ало оно словесный понос и хрен писькова с ним.
13.07.2021 09:08 Відповісти
В Немытой нет порядочных людей-одно только быдло, Хорошикийй русский-дохлый русский
13.07.2021 09:16 Відповісти
Пусть этот Решала решает у себя в России и не сует свой длинный нос в чужие дела.
13.07.2021 09:22 Відповісти
Пусть возвращает Донбасс на условиях Украины, а на условиях России, Украине не нужен Донбасс!
13.07.2021 10:41 Відповісти
***** смердюче, пішов ти у дупу під три чорти!
13.07.2021 11:49 Відповісти
Кто бы говорил про "постоянное культивирование образа внут­рен­него и внешнего врага".
13.07.2021 12:54 Відповісти
Зачем Московии часть угольного бассейна, когда у себя на Ростове давно позакрывали свои шахты? И это происходит в годы войны кода Московия захватила украинский Крым, большое водное пространство Азовского и Чёрного морей, а также захватила часть угольного бассейна Донецкой области
13.07.2021 13:26 Відповісти
Зрозумій ХЛО...А Україні і не потрібен такий Донбас яким ти його зробив.. Хай він тобі.. він з тебе ще багатенько крові попьє....а коли він тобі всі мізки виість ти сам його віддаси... Т ак що ідити ти на х зі своїм Донбасом, а наш Донбас ти сам віддаси і ще проплатишся щоб ми його взяли ... І на прикинці самі росіяни отдручат твій труп і твоїх прихлібателів і ваших діточок ... Бо така натура у россіян спершу бояться а потім мордують своїх царів.. Готуйся хло ..
13.07.2021 15:14 Відповісти
"Но мёд - это очень уж хитрый предмет!
Всякая вещь или есть или https://citaty.info/topic/net нет .
А мёд... я никак не пойму в чём секрет?!
Мёд если есть, то его сразу нет!" ЭТО точно про Донбасс который сейчас рузьке только вместо слова "мед" подставьте "Донбасс"
13.07.2021 17:26 Відповісти
