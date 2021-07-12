Путін вирішив, що "Києву Донбас просто не потрібен" і звинуватив Україну в "кривавих провокаціях"

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Україні нібито не потрібен Донбас.

Про це він написав у своїй статті "Про історичну єдність росіян і українців", яка опублікована на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

"Судячи з усього, і дедалі більше переконуюся в цьому: Києву Донбас просто не потрібен. Чому? Тому що, по-перше, жителі цих регіонів ніколи не приймуть ті порядки, які їм намагалися і намагаються нав'язати силою, блокадою, погрозами. І по-друге, підсумки і Мінська-1, і Мінська-2, що дають реальний шанс мирно відновити територіальну цілісність України, безпосередньо домовившись з "ДНР" і "ЛНР" за посередництва Росії, Німеччини і Франції, суперечать всій логіці проєкту "анти-Росія". А він може триматися лише на постійному культивуванні образу внутрішнього і зовнішнього ворога. І додам - ​​під протекторатом, контролем з боку західних держав", - запевняє Путін.

Крім цього Путін зазначив, що в даний момент не існує альтернативи мінським домовленостями.

"Переконаний, що вони як і раніше не мають альтернативи. У всякому разі, ніхто не відкликав свої підписи ні під мінським "Комплексом заходів", ні під відповідними заявами лідерів країн "нормандського формату". Ніхто не ініціював перегляд Резолюції Ради Безпеки ООН від 17 лютого 2015 року", - зазначив він.

При цьому Путін у властивій РФ манері звинуватив Україну в тому, що досягнуті домовленості не виконуються належним чином.

"Під час офіційних переговорів, особливо після "окрику" з боку західних партнерів, представники України періодично заявляють про "повну прихильність" мінським угодами, насправді ж керуються позицією про їх "неприйнятність". Не мають наміру всерйоз обговорювати ні особливий статус Донбасу, ні гарантії для людей, які живуть тут. Воліють експлуатувати образ "жертви зовнішньої агресії" і торгувати русофобією", - стверджує президент Росії.

Він ані словом не обмовився про те, що підтримувані РФ бойовики практично щодня порушують ці домовленості, обстрілюючи позиції українських воїнів з важкого і забороненого озброєння.

Більш того, Путін ще й звинуватив Україну в тому, що вона нібито "влаштовує криваві провокації на Донбасі".