До Києва не надійшло жодної дози Pfizer для щеплення охочих, - координатор кампанії Животенюк

У Києві є 28 тисяч доз вакцини Pfizer для першого щеплення та 97 тисяч доз для щеплення тих, хто вже отримав першу дозу. Для вакцинації всіх охочих не надійшло жодної дози.

Про це повідомив hromadske координатор вакцинації в Києві Василь Жівотенюк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Pfizer продовжать вакцинувати людей, старших за 60 років, колективи компаній, педагогів, соціальних і медичних працівників, а також чиновників.

Животенюк зазначив, що Міністерство охорони здоров'я хоч і намагається поширити вакцинацію на якомога більше українців, але достатньої кількості препаратів для цього не виділяє.

Зокрема, коли уряд розпочав щеплення препаратом Pfizer колективів компаній, необхідних доз для цього не виділив. Тому це довелося робити вакцинами, які були призначені для другого щеплення людей із попередніх етапів, оскільки частину з них не використали. Він зазначив, що зараз у Києві є 28 тисяч доз вакцини Pfizer для першого щеплення та 97 тисяч доз для щеплення тих, хто вже отримав першу дозу.

За словами Животенюка, у МОЗ пропонують використати наявні залишки для вакцинації охочих, а для вакцинації другою дозою тих, хто вже отримав щеплення, пропонують використати партію, яка має прилетіти в Україні у липні. Однак чи точно відбудеться така поставка, посадовець не знає.

Він розповів, що досі немає також рішення про вакцинацію всіх охочих і з боку київської влади. Чи ухвалить вона використовувати залишки вакцин на щеплення всіх вікових груп, Животенюк сподівається отримати відповідь до кінця 12 липня.

Нагадаємо, 12 липня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що американська вакцина проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech тепер доступна для всіх охочих в українських центрах масових щеплень.