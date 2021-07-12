УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8222 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 847 10

До Києва не надійшло жодної дози Pfizer для щеплення охочих, - координатор кампанії Животенюк

До Києва не надійшло жодної дози Pfizer для щеплення охочих, - координатор кампанії Животенюк

У Києві є 28 тисяч доз вакцини Pfizer для першого щеплення та 97 тисяч доз для щеплення тих, хто вже отримав першу дозу. Для вакцинації всіх охочих не надійшло жодної дози.

Про це повідомив hromadske координатор вакцинації в Києві Василь Жівотенюк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Pfizer продовжать вакцинувати людей, старших за 60 років, колективи компаній, педагогів, соціальних і медичних працівників, а також чиновників.

Животенюк зазначив, що Міністерство охорони здоров'я хоч і намагається поширити вакцинацію на якомога більше українців, але достатньої кількості препаратів для цього не виділяє.

Зокрема, коли уряд розпочав щеплення препаратом Pfizer колективів компаній, необхідних доз для цього не виділив. Тому це довелося робити вакцинами, які були призначені для другого щеплення людей із попередніх етапів, оскільки частину з них не використали. Він зазначив, що зараз у Києві є 28 тисяч доз вакцини Pfizer для першого щеплення та 97 тисяч доз для щеплення тих, хто вже отримав першу дозу.

Читайте також: Pfizer незабаром оголосить про необхідність третьої дози вакцини для більш стійкого імунітету, - Washington Post

За словами Животенюка, у МОЗ пропонують використати наявні залишки для вакцинації охочих, а для вакцинації другою дозою тих, хто вже отримав щеплення, пропонують використати партію, яка має прилетіти в Україні у липні. Однак чи точно відбудеться така поставка, посадовець не знає.

Він розповів, що досі немає також рішення про вакцинацію всіх охочих і з боку київської влади. Чи ухвалить вона використовувати залишки вакцин на щеплення всіх вікових груп, Животенюк сподівається отримати відповідь до кінця 12 липня.

Нагадаємо, 12 липня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що американська вакцина проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech тепер доступна для всіх охочих в українських центрах масових щеплень.

Автор: 

карантин (18172) Київ (20047) COVID-19 (19767) коронавірус (19923) Pfizer (202)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
ЗЕбидло чекає виконання ЗЕ передвиборчих обіцянок...

В Киев не поступило ни одной дозы Pfizer для прививки желающих, - координатор кампании Животенюк - Цензор.НЕТ 4489
показати весь коментар
12.07.2021 18:03 Відповісти
+2
А шо - педалик уже возглавил МОЗ?
показати весь коментар
12.07.2021 18:19 Відповісти
+1
Еще две недели назад было известно, что с Файзером в Киеве будет напряг. А эти тока проснулись.
показати весь коментар
12.07.2021 18:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗЕбидло чекає виконання ЗЕ передвиборчих обіцянок...

В Киев не поступило ни одной дозы Pfizer для прививки желающих, - координатор кампании Животенюк - Цензор.НЕТ 4489
показати весь коментар
12.07.2021 18:03 Відповісти
Еще две недели назад было известно, что с Файзером в Киеве будет напряг. А эти тока проснулись.
показати весь коментар
12.07.2021 18:04 Відповісти
Слава пєдаліку!
показати весь коментар
12.07.2021 18:13 Відповісти
А шо - педалик уже возглавил МОЗ?
показати весь коментар
12.07.2021 18:19 Відповісти
Зато в Ирпене за 500 грвн полно....
показати весь коментар
12.07.2021 18:47 Відповісти
пнх со своей дурью бестолковой
показати весь коментар
12.07.2021 19:17 Відповісти
Ваша дурь - спутник-вектор, кацапчик
показати весь коментар
12.07.2021 20:07 Відповісти
Институт биологических исследований в Израиле и международная фармацевтическая компания NRx Pharmaceuticals подписали соглашение о сотрудничестве по завершению клинических испытаний и выпуске на рынок израильской вакцины от коронавируса «BriLife», разработанной институтом. Согласно соглашению, дальнейшие клинические испытания пройдут в Украине, Грузии и Израиле. NRx проведет испытания на десятках тысяч добровольцев.
показати весь коментар
12.07.2021 19:43 Відповісти
Как неожиданно! А быдлу втирали по всем СМИ, что шмаркля договорился о поставке летом 20 млн. доз Пфайзера.
показати весь коментар
12.07.2021 19:44 Відповісти
Шо в Кривой Рог повезли)))
показати весь коментар
13.07.2021 08:43 Відповісти
 
 