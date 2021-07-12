Зеленський обговорив зі Штайнмаєром "прогрес у реалізації реформ в Україні"

Перебуваючи з робочим візитом у Німеччині, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром обговорив питання реалізації реформ в Україні, а також готовність нашої країни до вступу в Європейський Союз і НАТО.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

Співрозмовники приділили увагу безпековій ситуації на сході України. Володимир Зеленський зазначив, що наша країна робить усе можливе для мирного врегулювання на Донбасі.

Також президенти говорили про прагнення України стати членом Європейського Союзу й НАТО та про шлях реалізації цієї мети. Прогрес України у здійсненні реформ та здобутки в захисті спільних європейських цінностей засвідчують готовність нашої держави до повноправного приєднання до європейської та євроатлантичної спільнот.

Сторони обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства та боротьби з корупцією.

Читайте також: Зустріч Зеленського і Штайнмаєра розпочалася в Берліні. ФОТО

Окремо Глава держави розповів Федеральному президенту Німеччини про антиолігархічний законопроект, запропонований Володимиром Зеленським. Було зазначено, що реалізація положень цього акта разом з іншими законодавчими новаціями забезпечить розділення великого бізнесу та політики в Україні.

Зі свого боку Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що цей закон має забезпечити більше прозорості та покращить бізнес-клімат в Україні, і німецькі підприємці будуть більш зацікавлені інвестувати в Україну.

Зеленський поінформував німецького колегу про поточну ситуацію з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні. Він наголосив на важливості подальшої практичної підтримки з боку Європейського Союзу, зокрема Німеччини, у забезпеченні вакцинами населення України.

Під час зустрічі також було наголошено на важливості питання збереження історичної пам'яті та відновлення історичної справедливості, чим активно займаються в обох країнах.