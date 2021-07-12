УКР
Зеленський обговорив зі Штайнмаєром "прогрес у реалізації реформ в Україні"

Перебуваючи з робочим візитом у Німеччині, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром обговорив питання реалізації реформ в Україні, а також готовність нашої країни до вступу в Європейський Союз і НАТО.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

Співрозмовники приділили увагу безпековій ситуації на сході України. Володимир Зеленський зазначив, що наша країна робить усе можливе для мирного врегулювання на Донбасі.

Також президенти говорили про прагнення України стати членом Європейського Союзу й НАТО та про шлях реалізації цієї мети. Прогрес України у здійсненні реформ та здобутки в захисті спільних європейських цінностей засвідчують готовність нашої держави до повноправного приєднання до європейської та євроатлантичної спільнот.

Сторони обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства та боротьби з корупцією.

Читайте також: Зустріч Зеленського і Штайнмаєра розпочалася в Берліні. ФОТО

Окремо Глава держави розповів Федеральному президенту Німеччини про антиолігархічний законопроект, запропонований Володимиром Зеленським. Було зазначено, що реалізація положень цього акта разом з іншими законодавчими новаціями забезпечить розділення великого бізнесу та політики в Україні.

Зі свого боку Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що цей закон має забезпечити більше прозорості та покращить бізнес-клімат в Україні, і німецькі підприємці будуть більш зацікавлені інвестувати в Україну.

Зеленський поінформував німецького колегу про поточну ситуацію з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні. Він наголосив на важливості подальшої практичної підтримки з боку Європейського Союзу, зокрема Німеччини, у забезпеченні вакцинами населення України.

Під час зустрічі також було наголошено на важливості питання збереження історичної пам'яті та відновлення історичної справедливості, чим активно займаються в обох країнах.

Німеччина (7667) Зеленський Володимир (25227) Штайнмаєр Франк-Вальтер (347)
+15
Зеленский обсудил со Штайнмайером "прогресс в реализации реформ в Украине" - Цензор.НЕТ 6356
12.07.2021 18:12 Відповісти
+10
Это.

Зеленский обсудил со Штайнмайером "прогресс в реализации реформ в Украине" - Цензор.НЕТ 5416
12.07.2021 18:15 Відповісти
+10
Две кремлевские шлюхи обсудили кто из них больше любит русских...
12.07.2021 18:17 Відповісти
Обсудив що????
12.07.2021 18:12 Відповісти
Зеленский обсудил со Штайнмайером "прогресс в реализации реформ в Украине" - Цензор.НЕТ 6356
12.07.2021 18:12 Відповісти
Цирк має гастролювати!
12.07.2021 18:17 Відповісти
Хоча це не цирк, а пересувний бордель.
12.07.2021 18:17 Відповісти
а шо переводчик захотел то они и обсудили )))))
12.07.2021 18:13 Відповісти
Разговаривали без переводчика. За время беседы, Штайнмайер два раза поднимал руки вверх и три раза показывал документы.
12.07.2021 18:16 Відповісти
І кричав :"Гітлер капут!"
12.07.2021 18:22 Відповісти
Это.

Зеленский обсудил со Штайнмайером "прогресс в реализации реформ в Украине" - Цензор.НЕТ 5416
12.07.2021 18:15 Відповісти
А що дід Штанмаєр, ще довбиться?
12.07.2021 18:19 Відповісти
Торгует планом
12.07.2021 18:21 Відповісти
Чув про "план Штанмаєра".
12.07.2021 18:24 Відповісти
ПОСМОТРИТЕ внимательно на фото ! Зеленого осла,как пацанчика -двоечника,посадили на краю стола(напротив переводчицы),а штаймастер ,как босс ,сидит во главе стола.При встречах и переговорах,на высших уровнях,переговорщики сидят напротив друг-друга.ОКУРКУ показали его место !
12.07.2021 19:04 Відповісти
Моносбродом СН принято стотыщ бумажек, которыми теперь можно подтираться так же, как ЗЕ регулярно подтирается Конституцией.

Вот и все реформы. Делов то...
12.07.2021 18:14 Відповісти
Розкажи йому про мільярд дерев які ти висаджуєш і він буде ошелешений.
12.07.2021 18:14 Відповісти
Про лярд дерев, ще саудити рапортували у 2020 році.
В них сп..див?
12.07.2021 18:17 Відповісти
Враги Украины что один,что второй. Штангенциркуль ещё и меньшее зло. Какая ирония. Мизробилицеразом,блеать. Тьфу.
12.07.2021 18:17 Відповісти
Две кремлевские шлюхи обсудили кто из них больше любит русских...
12.07.2021 18:17 Відповісти
перед Зелькой две папки . синяя и красная . очевидно с разными вопросами и ответами

Зеленский обсудил со Штайнмайером "прогресс в реализации реформ в Украине" - Цензор.НЕТ 6789
12.07.2021 18:17 Відповісти
КОМУСь ще смішно?
12.07.2021 18:19 Відповісти
что обсудили?
12.07.2021 18:22 Відповісти
Реформи
12.07.2021 18:25 Відповісти
О влиянии почвенных вод на половую жизнь полевых мышей.
12.07.2021 18:30 Відповісти
Повну капітуляцію України!
13.07.2021 03:46 Відповісти
О Зе пишут только одно был там то и " обсудил" или поговорил о". А где договорился?! Позорище наши деньги ворует и транжирет. Зеленский ты позорище Украины которые войдёт в историю и потомки будут терпеть стыд за такое недоразумение.
12.07.2021 18:26 Відповісти
Зе - наше усе, від чого треба позбутися!
12.07.2021 18:30 Відповісти
Второстепенная встреча. През Германии только как моральный авторитет, но зная штангенциркуля моральность Германии невысокая - Меркель показала.
12.07.2021 18:29 Відповісти
штангенциркуль и микрометр померялись писюнами...
12.07.2021 18:46 Відповісти
Мікрометр це Макрон, а ЗЄ музикант
12.07.2021 18:59 Відповісти
Какие у них могут быть общие темы ?
"Ну что, вкусный кофе ?"
"Угу, как вам футбол ?"
12.07.2021 18:54 Відповісти
Кербиту пообещали долю в Газпрома? Зелёная шалава
12.07.2021 18:56 Відповісти
Шедрий ляпас) ЗЕлупу посилають вже відкритим текстом)

Зельонському відмовили у зустрічі із Міністром оборони !

P.S. Офіс ***********, щоб замазати цей ляпас, не вигадав нічого краще, ніж заявити, що «..а ніякої зустрічі з міністром оборони і не планувалося, то все вигадки»)))
Угу, читаємо заяву НІМЕЦЬКОЇ СТРОНИ:
"Зустріч була частиною великої програми візиту в уряді ФРН. Були перестановки, і зустріч з міністром оборони не відбулася, або не відбудеться.
Але додаткової інформації для вас у мене немає,"- сказав представник німецького міністерства на брифінгу.
Про скасування зустрічі йдеться і в прес-релізі міноборони Німеччини.
12.07.2021 19:05 Відповісти
бла-бла-бла-бла (с очень умным видом)
12.07.2021 21:13 Відповісти
Два ******** зустрілись...
12.07.2021 23:42 Відповісти
Це не смішно, вони обговорювали повну капітуляцію України, тому й нічого було говорити з міністром оборони Німеччини. Меркель і Штайнмаєр втілюють антиукраїнські плани, а Зюзя радо їм допомагає, щоб угодити Путлеру -- для того арештував бойового генерала, здав вагнерівців, планує провести новий закон про мову, тощо.
13.07.2021 03:42 Відповісти
 
 