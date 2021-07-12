Зеленський про ідею Меркель і Макрона запросити Путіна на саміт ЄС: "Це несправедливо стосовно України"
Президент Володимир Зеленський прокоментував бажання канцлера Німеччини Ангели Меркель і голови Франції Емманюеля Макрона зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Що стосується запрошення Європейського союзу президенту Росії, я вважаю, що це несправедливо щодо України в тій ситуації, в якій ми знаходимося, у тому військовому конфлікті. Я не хочу сказати, що це зрада, тому що Євросоюз прийняв рішення - ця зустріч не відбудеться", - зазначив Зеленський в інтерв'ю литовському виданню LRT.
На його думку, таке бажання означає, що ціна будь-якої війни становить сім років.
"Я вважаю, що це несправедливо, я повторюся. Тому що це означає, що ціна будь-якої війни, будь-якого військового конфлікту становить сім років. Тому що через сім років можна знову сісти за спільний стіл і продовжувати жити як і раніше", - сказав президент України.
Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.
Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.
Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.
МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.
Пізніше стало відомо, що лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним.
