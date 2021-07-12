УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11376 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 452 29

Зеленський про ідею Меркель і Макрона запросити Путіна на саміт ЄС: "Це несправедливо стосовно України"

Зеленський про ідею Меркель і Макрона запросити Путіна на саміт ЄС:

Президент Володимир Зеленський прокоментував бажання канцлера Німеччини Ангели Меркель і голови Франції Емманюеля Макрона зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується запрошення Європейського союзу президенту Росії, я вважаю, що це несправедливо щодо України в тій ситуації, в якій ми знаходимося, у тому військовому конфлікті. Я не хочу сказати, що це зрада, тому що Євросоюз прийняв рішення - ця зустріч не відбудеться", - зазначив Зеленський в інтерв'ю литовському виданню LRT.

На його думку, таке бажання означає, що ціна будь-якої війни становить сім років.

Читайте також: Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним, - Bloomberg

"Я вважаю, що це несправедливо, я повторюся. Тому що це означає, що ціна будь-якої війни, будь-якого військового конфлікту становить сім років. Тому що через сім років можна знову сісти за спільний стіл і продовжувати жити як і раніше", - сказав президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС має шукати прямий контакт з Росією і Путіним, - Меркель

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило із посиланням на джерело, що Меркель хоче запросити Путіна на саміт ЄС, а Макрон її підтримав. Пізніше Меркель заявила, що Євросоюз має шукати прямий контакт із Росією і Путіним. А Макрон сказав, що ЄС потрібен діалог з Росією.

Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі ініціативу оцінили позитивно.

Проти запрошення Путіна виступають Польща і країни Балтії. Не сподобалася ідея і Нідерландам - ​​прем'єр цієї країни Рютте заявив, що не зустрічатиметься з Путіним.

МЗС України вважає, що ініціатива відновлення самітів ЄС і РФ небезпечна і може підірвати ефективність санкцій.

Пізніше стало відомо, що лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель і Макрона провести офіційні переговори з Путіним.

Автор: 

Зеленський Володимир (25217) Меркель Ангела (1140) путін володимир (24655) Макрон Емманюель (1578)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Зеленский о идее Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит ЕС: "Это несправедливо по отношению к Украине" - Цензор.НЕТ 5145
показати весь коментар
12.07.2021 19:18 Відповісти
+16
досить скиглить і шукати винуватих, коли в самого штани обісрані.
показати весь коментар
12.07.2021 19:05 Відповісти
+8
недоробло
раньше было "недопустимо" и слушали
а при тебе "несправедливо" и на тебя кладут. если бы не поляки и прибалты - чтобы ты сделал? ножкой топнул?
показати весь коментар
12.07.2021 19:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
досить скиглить і шукати винуватих, коли в самого штани обісрані.
показати весь коментар
12.07.2021 19:05 Відповісти
Кто виновен в войне?
показати весь коментар
12.07.2021 19:39 Відповісти
Що ви тут? Не поплавились?

https://www.youtube.com/watch?v=OF7bh0Y3vyo KALUSH - Додому (feat. Skofka)
показати весь коментар
12.07.2021 19:09 Відповісти
Який там поплавились? Пиріщить така злива що вода на дорозі в рівень з бордюром. Грім і молонья. А Синоптик каже без опадів. Такий же брехливий як і оманський брехун.
показати весь коментар
12.07.2021 19:14 Відповісти
Брехуни всі,і синоптик с гисметео,вентуски,а в першу черге зезлива...
показати весь коментар
12.07.2021 20:09 Відповісти
Вони теж хочуть зазирнути ***** вглаз. Не один ти такий.
показати весь коментар
12.07.2021 19:09 Відповісти
Зеленский о идее Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит ЕС: "Это несправедливо по отношению к Украине" - Цензор.НЕТ 946
показати весь коментар
12.07.2021 19:15 Відповісти
https://rubryka.com/2021/07/12/putin-napysav-stattyu-pro-yednist-rosiyan-ta-ukrayintsiv/ Путін написав статтю про "єдність росіян та українців" , Зеленскiй каже йому що читав чотири рази и пiде шостий читати Меркель i Макрону
показати весь коментар
12.07.2021 19:16 Відповісти
А клянчить у Китая кредиты за спиной США - это не предательство?
показати весь коментар
12.07.2021 19:16 Відповісти
Зеленский о идее Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит ЕС: "Это несправедливо по отношению к Украине" - Цензор.НЕТ 5145
показати весь коментар
12.07.2021 19:18 Відповісти
Дістала ця стара *****, мотається як фурія. Її вже й трясло, а вона все мотається й мотається
показати весь коментар
12.07.2021 19:18 Відповісти
У Меркель небольшая квартира в Берлине, вот и мотается чтобы жить в замке.
показати весь коментар
12.07.2021 19:21 Відповісти
Вона їй не потрібна, в неї інші вподобання. Наприклад пАрєшать вАпроси для старого друга ще по гдр *****. Не знаю, що їх там зв'язує, але якийсь зв'язок видно неозброєним оком.
показати весь коментар
12.07.2021 20:55 Відповісти
Зеленский о идее Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит ЕС: "Это несправедливо по отношению к Украине" - Цензор.НЕТ 3192
показати весь коментар
12.07.2021 19:23 Відповісти
Страстное желание, и не только желание, но и действия в этом направлении! - Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит ЕС "означает, что цена любой войны, любого военного конфликта составляет семь лет. Потому что через семь лет можно снова сесть за общий стол и продолжать жить по-прежнему" "Вернись, я всё прощу: упрёки, подозренья, Мучительную боль невыплаканных слёз, Укор речей твоих, безумные мученья, Позор и стыд твоих угроз. Я упрекать тебя не стану и не смею.." (с)

Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
показати весь коментар
12.07.2021 19:25 Відповісти
Пусть учат историю, чем обернулся Мюнхенский сговор, для Чехословакии, а потом для Европы и всего мира.
показати весь коментар
12.07.2021 19:28 Відповісти
недоробло
раньше было "недопустимо" и слушали
а при тебе "несправедливо" и на тебя кладут. если бы не поляки и прибалты - чтобы ты сделал? ножкой топнул?
показати весь коментар
12.07.2021 19:29 Відповісти
https://twitter.com/svecha62
https://twitter.com/svecha62

свічка

@svecha62

·https://twitter.com/svecha62/status/1414590404893229058 2 год

Жааах! Вчера в мире отметили Всемирный день народонаселения. По усредненным прогнозам ООН, к 2100 году население Таджикистана вырастет на 172%, Кыргызстана - на 71%, Казахстана - на 50%. Население Украины сократится почти наполовину, Беларуси - на 21%, России - на 14%
Зеленский о идее Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит ЕС: "Это несправедливо по отношению к Украине" - Цензор.НЕТ 42
показати весь коментар
12.07.2021 19:31 Відповісти
Де там топножкою і вапрос "чому Україна досі не в НАТО?"
показати весь коментар
12.07.2021 19:37 Відповісти
у макроса вид на фото как из тик тока : Шо такое ? Кто это ? Давай мальчик с этим своим…
показати весь коментар
12.07.2021 19:39 Відповісти
Зеленский о идее Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит ЕС: "Это несправедливо по отношению к Украине" - Цензор.НЕТ 3503
показати весь коментар
12.07.2021 19:48 Відповісти
Дождался, бедоносец. У меня масса претензий к Пороху, но кто-то может представить подобную ситуация лет четыре-три назад? Зеля - пустое место.
показати весь коментар
12.07.2021 19:55 Відповісти
Три-чотири роки тому європейські лідери не зустрічались з Путіним? Зустрічались.
А те, що під час цього Порошенко давав рішучі прес-конференції на П'ятому і Прямому, де наголошував про потужну підтримку європейської спільноти бла-бла-бла - нічого не змінює.
показати весь коментар
12.07.2021 20:02 Відповісти
Неправда, з 2014 року не зустрічались європейські лідери з путіним ні у форматі саммітів ЕС ні G8. Раша була виключена з G8, стало G7, а делегацію раши в Раді ЕС позбавили голосу і рашисти припинили свою діяльність у всіх органах ЕС. Були зустрічі виключно у норманському форматі та переговорі у Мінську. Особисті зустрічі Макрона і Меркель з кримлівською вошою почалить тільки при Зеленському. Причому, на цих зустрічах піднімались питання, що було надзвичайно важливі для долі України. Ось тільки ЗЕ на них не запрошували. Не можу собі навіть уявити таке при Пороху.
показати весь коментар
13.07.2021 08:03 Відповісти
Зєля Зрадниця, в усьому винна ти, пустопорожня балаболка безродна.. тікай у свій Оман, "пока трамваї ходять"
показати весь коментар
12.07.2021 20:02 Відповісти
https://mobile.twitter.com/leusenko1

https://mobile.twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://mobile.twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://mobile.twitter.com/leusenko1/status/1414617895540301825 1 ч

Крот Луб'янки приїхав підписувати капітуляцію перед кротом Штазі.
Шкоду отримала Україна, збитки вже отримує Євросоюз, бо ціни на газ вже пішли вгору.
показати весь коментар
12.07.2021 20:24 Відповісти
Эти две марионетки меркельша и микрон, кормятся с рук кремлевского убийцы и вора, шо та Байден слишком мягкотелый, надо напомнить продажным, кто в доме хозяин, в данном случае демократия неуместна.
показати весь коментар
12.07.2021 20:48 Відповісти
Меркель з макароном не бажають спочатку відновити націонал - соціалістичну партію та повісити портрет Гітлера у Раді Європи???
А потім вже й путєна запрошуйте...
показати весь коментар
12.07.2021 23:34 Відповісти
 
 