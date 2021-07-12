УКР
Демонтаж будівлі "Квіти України" повинні зупинити до рішення про надання йому охоронного статусу, - Ткаченко

Демонтаж будівлі

Роботи з демонтажу модерністської будівлі "Квіти України" в Києві необхідно зупинити до рішення про надання йому статусу збереження.

Про це заявив міністр культури й інформполітики Олександр Ткаченко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Роботи з демонтажу будівлі "Квіти України" необхідно негайно зупинити. Солідарний з позицією громадськості.

Хоча забудовник відмовляється це робити і наполягає на своєму, хотів би звернути увагу, що поки є сумніви щодо законності містобудівних умов і обмежень – починати будь-які будівельні або демонтажні роботи неправомірно.

До того ж зупинка має тривати до вирішення питання про надання охоронного статусу, на якому наполягають активісти", - підкреслив міністр.

Дивіться також: У центрі Києва зносять будинок "Квіти України": місцеві жителі заблокували роботу техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ткаченко також зазначив, що об'єкт розміщено в історичному ареалі Києва, і закликав столичну владу ретельніше підходити до видачі містобудівних умов і обмежень, а "не роздавати їх з висотністю, яка абсолютно ганьбить місто".

"Квіти України" ?
розтоптані
Ветерани та волонтери ?
посаджені....

всьо будєт ЗЄлєно
показати весь коментар
12.07.2021 20:06 Відповісти
вася, поздно всра..ся - там уже снесли все что могли....вылазь из своего параллельного мира
показати весь коментар
12.07.2021 20:28 Відповісти
У Левченко лучше получалось останавливать застройщиков, чем у хабадного заявителя ртом.
показати весь коментар
12.07.2021 22:02 Відповісти
Кстати, а где курица Буймистер, которая недавно здесь рисовалась натуральным цветом волос. Это ж ее округ.
показати весь коментар
12.07.2021 22:30 Відповісти
Опа. Куклу за верёвку дёрнули. Что-то пищит, но ничего не понятно
показати весь коментар
14.07.2021 15:46 Відповісти
 
 