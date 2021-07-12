Демонтаж будівлі "Квіти України" повинні зупинити до рішення про надання йому охоронного статусу, - Ткаченко
Роботи з демонтажу модерністської будівлі "Квіти України" в Києві необхідно зупинити до рішення про надання йому статусу збереження.
Про це заявив міністр культури й інформполітики Олександр Ткаченко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Роботи з демонтажу будівлі "Квіти України" необхідно негайно зупинити. Солідарний з позицією громадськості.
Хоча забудовник відмовляється це робити і наполягає на своєму, хотів би звернути увагу, що поки є сумніви щодо законності містобудівних умов і обмежень – починати будь-які будівельні або демонтажні роботи неправомірно.
До того ж зупинка має тривати до вирішення питання про надання охоронного статусу, на якому наполягають активісти", - підкреслив міністр.
Ткаченко також зазначив, що об'єкт розміщено в історичному ареалі Києва, і закликав столичну владу ретельніше підходити до видачі містобудівних умов і обмежень, а "не роздавати їх з висотністю, яка абсолютно ганьбить місто".
розтоптані
Ветерани та волонтери ?
посаджені....
всьо будєт ЗЄлєно