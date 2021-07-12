УКР
Новини Агресія Росії проти України
Футболіст Зозуля відвідав військовослужбовців, які проходять реабілітацію після поранення. ФОТО

Футболіст Роман Зозуля відвідав поранених українських військовослужбовців, що проходять лікування в реабілітаційному центрі Next Step Ukraine.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила Ірина Ващук Діскіпіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякуємо Роману за співпрацю з Revived Soldiers Ukraine і подарунки! Спортсмени України захищають ім'я Нації на міжнародній спортивній арені так само як і військові захищають кордони України на нашій землі", - написала Ващук.

Футболіст Зозуля отримав медаль Міноборони за волонтерську діяльність

поранення (2836) футболіст (144) військовослужбовці (4893) Зозуля Роман (38)
+27
Респект !!!
12.07.2021 20:49 Відповісти
+24
покажіть це нашому верховному сциклокомандуючому
12.07.2021 20:49 Відповісти
+17
він поранених боїться як чорт ладану...
12.07.2021 21:07 Відповісти
І злорових теж. Маю на увазі військових. Підозрюю, здорових боїться просто, що сцикун, а поранених - бо вони і на його совісті також. Може зробити, як сралін після другої світової віцни свого часу - ізолювати ампутантів десь в одному місці, щоб очі не муляли. Картинку загального благополуччя псують. Відосики нерадісні виходять.
12.07.2021 22:23 Відповісти
Потрібно придумати нове визначення для колаборантів.
Цей Зозуля, точно не кремлівський.
12.07.2021 21:12 Відповісти
Браво Зозуле! Светлая личность. Добрая душа. Любит Украину.... Чего нельзя сказать о гундяевской шавке Усике - туповатом колорадском ватнике....
12.07.2021 21:42 Відповісти
Странно, почему его не приглашают в сборную? Он ни чуть не хуже чем те сборники, которые играли сейчас на ЧЕ.
12.07.2021 21:49 Відповісти
Вот кстати да.
12.07.2021 22:21 Відповісти
Человечище! Пока есть такие люди Украине быть!
12.07.2021 21:53 Відповісти
дякую Романе...
12.07.2021 21:58 Відповісти
дай Бог тобі здоров'я, Романе
12.07.2021 23:13 Відповісти
Зозуля достойный патриот Украины.
13.07.2021 00:35 Відповісти
 
 