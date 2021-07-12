Футболіст Зозуля відвідав військовослужбовців, які проходять реабілітацію після поранення. ФОТО

Футболіст Роман Зозуля відвідав поранених українських військовослужбовців, що проходять лікування в реабілітаційному центрі Next Step Ukraine.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила Ірина Ващук Діскіпіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякуємо Роману за співпрацю з Revived Soldiers Ukraine і подарунки! Спортсмени України захищають ім'я Нації на міжнародній спортивній арені так само як і військові захищають кордони України на нашій землі", - написала Ващук.

