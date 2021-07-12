Головні новини 12 липня: Зеленський у Німеччині, Путін оплакує "дружбу" з Україною

Зеленський у Німеччині говорить з Меркель про Донбас і "Північний потік-2", Путін розповідає про єдність з Україною та оплакує жертв війни на Донбасі, Pfizer'ом вакцинуватимуть усіх охочих, - головні новини України 12 липня.

Зеленський у Німеччині

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Німеччині. Вдень він зустрічався з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, увечері проходять переговори з канцлеркою Ангелою Меркель.

На порядку денному - мирне врегулювання на Донбасі і майбутнє транзиту газу після запуску "Північного потоку-2". Зеленський заявив, що Україна підтримала запропоновану Францією і Німеччиною ідею "кластерів" у реалізації мінських угод. Меркель каже, що навіть після запуску "Північного потоку-2" ми все одно маємо залишитися транзитером газу.

Путін про єдність з Україною

На сайті Кремля опублікована стаття президента Росії Путіна про єдність українського і російського народів. Опублікована, що примітно, російською й українською мовами.

Путін міркує про "триєдиний народ", дорікає Україні її теперішніми кордонами (у відповідь на що блогер Денис Казанський пропонує РФ повернути нам Таганрог), ллє крокодилячі сльози про загиблих на Донбасі і розповідає, як Росія робила все, щоб "зупинити братовбивство", але виявилося, що "Донбас Україні не потрібен".

Генерала Павловського відправили в СІЗО

Суд призначив йому як запобіжний захід арешт з альтернативою у вигляді застави в 475 млн грн.

Розкол у "Голосі": хто голова фракції?

11 депутатів фракції "Голос" проголосували за те, щоб фракцію очолював не Ярослав Железняк, а Роман Костенко. Вони стверджують, що цієї кількості голосів достатньо для зміни керівництва фракції. У партії спростовують їх слова і кажуть, що голосів має бути як мінімум 14, а Железняк як і раніше - голова фракції.

У Молдові теж буде монобільшість

Партія президента Молдови Майї Санду "Дія і солідарність" отримала на виборах 52,8% голосів. Цього достатньо для формування монобільшості. Крім цієї політсили, в парламент проходять Блок комуністів і соціалістів - 27,17% і Партія "Шор" - 5,74%.

"ОПЗЖ" відновила знак "дружби" з РФ. Він простояв лише годину

Було це в селищі Руська Лозова під Харковом. Активісти "ОПЗЖ" відновили знак, але невідомі демонтували його впродовж години.

Таке з цим знаком відбувається не вперше.

Pfizer'ом вакцинуватимуть усіх охочих

Тепер цю вакцину використовуватимуть у центрах масової вакцинації, повідомив МОЗ. Вакцина буде доступна всім охочим, у пріоритеті – особи літнього віку і люди з хронічними захворюваннями.

Щоправда, до Києва жодної дози Pfizer для щеплення охочих ще не надійшло.

Юрченко каже, що наркотики йому "підсипали"

Колишній "слуга народу" говорить, що ніколи в житті не вживав наркотики. "Або підсипали (наркотики), або це було якось сплановано. Навіть не було думки, що лікарі сфальсифікують аналізи народного депутата у присутності правоохоронних органів", - пояснює він результати аналізів після ДТП у Львові.

ДТП з 16 людьми в одному легковику

Під Києвом перекинувся Volkswagen Golf, в якому поверталися зі святкування дня народження в сусідньому селі 16 осіб. Двоє загинули - водій і семирічна дитина. Ще кілька осіб перебувають у лікарні. За словами поліцейських, у багажнику автомобіля їхали 9 осіб - 2 дорослих і 7 дітей.