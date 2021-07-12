УКР
У 2020 році можливості регулярно харчуватися не було майже у кожної третьої людини на планеті, - ООН

У 2020 році можливості регулярно харчуватися не було майже у кожної третьої людини на планеті, - ООН

Внаслідок пандемії коронавірусу у світі стало більше людей, які голодують. Всього за рік їхня кількість зросла на 118 мільйонів.

Це випливає з щорічного звіту ООН про продовольчу безпеку і харчування у світі, інформує Цензор.НЕТ.

За оцінками ООН, в 2020 році кількість голодуючих зросла на 18 відсотків порівняно з 2019 роком - приблизно на 118 мільйонів осіб. Загалом упродовж 2020 року 2,37 мільярда людей у ​​світі не мали постійного доступу до достатнього харчування. Це - майже кожна третя людина на планеті.

Пандемія COVID-19 додатково ускладнює мету подолати голод у світі до 2030 року, зазначають в ООН.

"Економічний спад як наслідок заходів щодо стримування COVID-19 в усьому світі сприяв одному з найбільших за останні десятиліття зростанню голоду у світі", - сказано у звіті.

В ООН пояснюють різке зростання голоду тим, що економічного спаду зазнали майже всі країни з низьким і середнім рівнем доходу. Найбільший удар при цьому зазнали держави, які страждають від військових конфліктів і змін клімату.

Читайте також: 41 млн осіб у 43 країнах світу перебувають на межі голоду, - ООН

Автор: 

голод (118) ООН (3420) продовольство (339)
+5
Зато у недоедающих всё замечательно с рождаемостью, как кролики. И при этом работать не сильно хочется, поэтому проблема труднорешаема
12.07.2021 22:25 Відповісти
+2
Проживи на пенсію в 2,5 тис гривень при нинішніх цінах на ліки, транспорт, продовольство та тарифи. Так що не скоро, а вже зараз є.
12.07.2021 22:27 Відповісти
+1
С таким правительством скоро и в Украине такое может быть.
12.07.2021 22:24 Відповісти
Некоторые, которые не доедают, должны поделиться с теми, кто недоедает.
12.07.2021 22:17 Відповісти
На заміну Гройсману дієтологу прийшов Шмигаль, переконаний прихильник вегетаріанства для 90 % українців.
12.07.2021 22:25 Відповісти
Рынок земли не даром открыли в Украине, на будущее продуманно.
12.07.2021 22:20 Відповісти
12.07.2021 22:24 Відповісти
12.07.2021 22:27 Відповісти
12.07.2021 22:25 Відповісти
Надо просто меньше жрать
12.07.2021 22:26 Відповісти
Это конечно мое мнение,специально для долбодятлов,но по видимому Украина входит в эту тройку.Так как из уплаты комунуслуг из минималки,которая облагается еще и налогом,кроме того еще налогом 20% ПДВ на жратву тратить уже нечего.А говорить об одиноких пенсионерах мне просто стыдно,стыдно за страну которую я люблю.
12.07.2021 22:27 Відповісти
после того как ОНИ, 3 черных, хай будут человека, не смогли забить серию пенальти в ворота Италии, их вообще кормить не нужно. Безногие , только по пальмам лазить.
12.07.2021 22:44 Відповісти
А некоторые твари у нас живут кучеряво , к примеру
СерОжа Лещ
с зарплатой в 330 000 грн в месяц, рассказывает на ТВ сказки про Пороха...
"Укрзализныця" попала в очередной скандал.
Пассажирам Интерсити №731 продали билеты на места, которых в вагонах не оказалось.
Людям предложили "кочевать" по свободным местам, искать их в других вагонах, или ехать стоя.
Это уже даже не просто дно, это еще ниже.

А "работающий" в Укрзализнице Серёжа Лещенко с зарплатой в 330 000 грн в месяц, каждый день рассказывает на ТВ очередные сказки про Порошенко.
И уже мало у кого есть сомнения, что его зарплата - именно за это, а не за работу в НабСовете "Укрзализныци."
12.07.2021 22:47 Відповісти
 
 