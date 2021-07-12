У 2020 році можливості регулярно харчуватися не було майже у кожної третьої людини на планеті, - ООН
Внаслідок пандемії коронавірусу у світі стало більше людей, які голодують. Всього за рік їхня кількість зросла на 118 мільйонів.
Це випливає з щорічного звіту ООН про продовольчу безпеку і харчування у світі, інформує Цензор.НЕТ.
За оцінками ООН, в 2020 році кількість голодуючих зросла на 18 відсотків порівняно з 2019 роком - приблизно на 118 мільйонів осіб. Загалом упродовж 2020 року 2,37 мільярда людей у світі не мали постійного доступу до достатнього харчування. Це - майже кожна третя людина на планеті.
Пандемія COVID-19 додатково ускладнює мету подолати голод у світі до 2030 року, зазначають в ООН.
"Економічний спад як наслідок заходів щодо стримування COVID-19 в усьому світі сприяв одному з найбільших за останні десятиліття зростанню голоду у світі", - сказано у звіті.
В ООН пояснюють різке зростання голоду тим, що економічного спаду зазнали майже всі країни з низьким і середнім рівнем доходу. Найбільший удар при цьому зазнали держави, які страждають від військових конфліктів і змін клімату.
СерОжа Лещ
с зарплатой в 330 000 грн в месяц, рассказывает на ТВ сказки про Пороха...
"Укрзализныця" попала в очередной скандал.
Пассажирам Интерсити №731 продали билеты на места, которых в вагонах не оказалось.
Людям предложили "кочевать" по свободным местам, искать их в других вагонах, или ехать стоя.
Это уже даже не просто дно, это еще ниже.
А "работающий" в Укрзализнице Серёжа Лещенко с зарплатой в 330 000 грн в месяц, каждый день рассказывает на ТВ очередные сказки про Порошенко.
И уже мало у кого есть сомнения, что его зарплата - именно за это, а не за работу в НабСовете "Укрзализныци."