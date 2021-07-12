УКР
Понад 20 тис. осіб після окупації Криму продовжили працювати в незаконно створених "правоохоронних органах", - Поночовний

За фактом вчинення державної зради прокуратура автономії повідомила про підозри 691 особі, скерувала до суду 157 обвинувальних актів, з яких винесено вироків по двох.

Про це у коментарі УНІАН розповів керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний, інформує Цензор.НЕТ.

Відомство встановило 20 111 осіб, які після окупації півострова продовжили працювати в незаконно створених правоохоронних органах окупаційної адміністрації, 1 390 осіб, які продовжили працювати в органах прокуратури, 473 – у судах, а також 99 депутатів Верховної Ради АР Крим та 58 депутатів Севастопольської міської ради АР Крим VI скликання.

"Для того, щоб ідентифікувати цих осіб, було проведено колосальну роботу, оскільки досліджувався та перевірявся великий масив інформації. До того ж більша частина документів знаходилася на окупованій території півострова Крим. І на самому початку у нас навіть не було з чим працювати, вся документація залишилася на окупованій території", - розповів Поночовний.

Очільник прокуратури пояснив, що роботу з виявлення таких людей почали з того, що встановлювали їх ідентифікаційні податкові номери, за якими нараховувалася зарплата, потім через фіскальні органи ідентифікували таких осіб та з'ясовували, хто перевівся в правоохоронні органи України, а хто залишився працювати в окупованому Криму.

"Однак не кожен, хто залишився працювати в Криму після окупації – це державний зрадник. У кожному конкретному випадку має надаватися відповідна правова оцінка вчиненим діям особи", - уточнив він.

Він зхазначив, що більшість підозрюваних перебувають на непідконтрольних Україні територіях або в Російській Федерації.

Крим (14222) державна зрада (1759) Поночовний Ігор (19)
Из 20 тысяч, за 7 лет вынесли приговоры по 2 лицам. Интересно, сколько бабла в виде зарплаты за такую работу за эти годы получили в прокуратуре Автономной Республики Крым?
12.07.2021 22:52 Відповісти
У Зеленського відреагували на статтю Путіна «про єдність росіян та українців», Україна вимагатиме репарації від Московії за колоніальний період.
12.07.2021 22:54 Відповісти
20 тыс. гнид вдруг решили, что чужой хрен ближе , слаще и толще своего...
12.07.2021 23:10 Відповісти
А особовий склад МНС - ДСНС врахували?
12.07.2021 23:21 Відповісти
о чём вы шепчете дубы наши... только денацификация после освобождения
13.07.2021 07:07 Відповісти
Дайте им СЕЛЕДКИ!!!
13.07.2021 09:58 Відповісти
Тобто, усі.
Дійди у 2014-му кацапи далі, то й усі інші прокурвори, суддішкі та мусора, що зараз годуються від українців, радісно зрадили б.
13.07.2021 10:14 Відповісти
 
 