Окупанти дозволили постраждалим від повені ялтинцям не платити за водопостачання в липні

Мешканців окупованої Ялти, які постраждали внаслідок повені в червні цього року, разово звільнять від оплати за послуги водопостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Уточнюється, що за рішенням окупаційної влади, жителів, визнаних потерпілими в НС, звільнили від оплати за воду в липні.

При цьому охочі мають до 19 липня подати заяву з проханням "про надання благодійної допомоги у формі безоплатного надання послуг водопостачання та водовідведення з 1 по 31 липня 2021 року".

Нагадаємо, 17-18 червня внаслідок сильних злив була підтоплена Керч і сусідні райони на сході окупованого півострова, а також центральна частина Ялти. В Ялті загинула одна людина, постраждали 58, одна людина вважається зниклою безвісти.

4 липня окупований Крим вдруге за пів місяця постраждав від сильних дощів: з берегів вийшли три річки, тільки в Бахчисарайському районі, де випали дві місячні норми опадів, підтоплено понад 100 будинків і присадибних ділянок у десятці населених пунктів. Дві жінки після того, що сталося госпіталізовані, одна загинула.

9 липня в ялтинських річках окупованого Росією Криму знову піднявся рівень води, деякі будинки повторно підтопило.

Впродовж найближчих двох днів на окупованому півострові очікуються сильні зливи і штормовий вітер.