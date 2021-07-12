УКР
Новини Окуповані території
2 041 20

Окупанти дозволили постраждалим від повені ялтинцям не платити за водопостачання в липні

Мешканців окупованої Ялти, які постраждали внаслідок повені в червні цього року, разово звільнять від оплати за послуги водопостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Уточнюється, що за рішенням окупаційної влади, жителів, визнаних потерпілими в НС, звільнили від оплати за воду в липні.

При цьому охочі мають до 19 липня подати заяву з проханням "про надання благодійної допомоги у формі безоплатного надання послуг водопостачання та водовідведення з 1 по 31 липня 2021 року".

Нагадаємо, 17-18 червня внаслідок сильних злив була підтоплена Керч і сусідні райони на сході окупованого півострова, а також центральна частина Ялти. В Ялті загинула одна людина, постраждали 58, одна людина вважається зниклою безвісти.

4 липня окупований Крим вдруге за пів місяця постраждав від сильних дощів: з берегів вийшли три річки, тільки в Бахчисарайському районі, де випали дві місячні норми опадів, підтоплено понад 100 будинків і присадибних ділянок у десятці населених пунктів. Дві жінки після того, що сталося госпіталізовані, одна загинула.

9 липня в ялтинських річках окупованого Росією Криму знову піднявся рівень води, деякі будинки повторно підтопило.

Впродовж найближчих двох днів на окупованому півострові очікуються сильні зливи і штормовий вітер.

Автор: 

Крим (14222) повінь (173) Ялта (103) вода (1196)
Топ коментарі
+6
вот это я понимаю льготы . может еще и пострадавшим от пожаров разрешить не платить за отопление ?
показати весь коментар
12.07.2021 23:17 Відповісти
+4
вот звери, а могли бы не брать плату до тех пор, пока лужи не высохнут
показати весь коментар
12.07.2021 23:08 Відповісти
+3
этА чистА кацапо-крЫсчанский юмор !!!
показати весь коментар
13.07.2021 00:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
шо? и за дождь надо платить?
показати весь коментар
12.07.2021 23:01 Відповісти
во как...разово))) то есть на июль воды хватит...)))
показати весь коментар
12.07.2021 23:01 Відповісти
ахах)).. лохи!.. а в сентябре поднимут тариф...
гыгыгы))
показати весь коментар
12.07.2021 23:02 Відповісти
Стільки води безоплатно пролилось???
Може й за будівельні матеріали, що з неба насипались, теж безоплатно отримали???
От лафа кримчанам...
показати весь коментар
12.07.2021 23:03 Відповісти
А камни с неба за срубли, или тоже бесплатно в июле?
показати весь коментар
12.07.2021 23:04 Відповісти
уря, барин разрешил крысам смывать дерьмо дождевой водой
показати весь коментар
12.07.2021 23:05 Відповісти
гуманисты
показати весь коментар
12.07.2021 23:07 Відповісти
не, просто говНисты
показати весь коментар
12.07.2021 23:08 Відповісти
А тем, у кого смыло дома в августе уже надо будет платить за воду и водоотведение? А как снять оплату за август с трупов, которых смыло вместе с домами? Смешно до слёз.... Только кацапня мацковская может так посмешить весь земной шар....
показати весь коментар
12.07.2021 23:39 Відповісти
Эти заплатят окуенные штрафы. Ведь они налоговую убеждали, что их дома - недвижимость, а оказалось - транспортные средства....
показати весь коментар
13.07.2021 07:39 Відповісти
Вы, как всегда, абсолютно правы. Крысчане должны ещё заплатить за превышение скорости,так как они неслись в своих "недвижимых" домах с грязевым потоком со скоростью под 100 км/час,сбивая плывущих пешеходов, плывущие машины и прочий "честно" нажитый скарб....Клоуны кацапские.... Ну не могут не смешить меня до слёз....
показати весь коментар
13.07.2021 10:03 Відповісти
Тролінг 10го лвл.
показати весь коментар
13.07.2021 01:57 Відповісти
И Это серьезно?
показати весь коментар
13.07.2021 00:15 Відповісти
... а за камни ?))) двойной тариф ?)))
показати весь коментар
13.07.2021 00:17 Відповісти
Ну та бо вони користувались водопостачанням та водовідведенням , за допомогою повені , користуючись сприятливими погодніми умовами , щоб повністю відмовитись від послуг водогону та каналізації . Так що справедливо , я щитаю . Плюс могли собі насобирати багато води в баклажки і відра на майбутні роки . Раз появилась така можливість.
показати весь коментар
13.07.2021 06:44 Відповісти
95-й квартал и туда добрался?
показати весь коментар
13.07.2021 07:25 Відповісти
Атракцион невиданной щедрости!
Раз дом смыло/затопило,то за эту воду можеш не платить!
показати весь коментар
13.07.2021 09:38 Відповісти
 
 