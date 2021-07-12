УКР
Ткаченко - Путіну: Переписувати історію почали ще царі, коли своїй Московії присвоїли назву "Русь"

Ткаченко - Путіну: Переписувати історію почали ще царі, коли своїй Московії присвоїли назву

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко нагадав, що переписувати історію почали ще російські царі, а Путін всього лише продовжує цю традицію.

Свою думку про статтю, опубліковану на сайті Кремля за підписом Путіна, Ткаченко озвучив у Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву "Русь" своїй Московії. Так само продовжив це за часів вбивства правди Сталін. Який не тільки знову розповідав про "колиску братніх народів", а й наочно показав своє ставлення до "братніх народів" шляхом Голодомору, масових депортацій та інших геноцидних практик", - написав Ткаченко.

Він додав, що так само до правди ставляться і в сучасній Росії, яка нехтує принципами демократії і правами національних меншин.

"Ось вам і "братерство народів" по-російськи. Ми про це знаємо, тому заберіть його собі", - додав Ткаченко.

Читайте також: Путін: "Сучасна Україна - цілком і повністю дітище радянської епохи"

Міністр закликав, "читаючи таке", включати критичне мислення і пам'ятати про реальну війну, яку Росія веде проти України на Донбасі.

Ткаченко нагадав, що незалежна Україна йде корінням у тисячолітню історію.

"А ми цього року будемо святкувати 30-річчя незалежності країни, яка насправді своїм корінням сягає в більш ніж тисячолітню історію. Звідти починалося славне становлення Київських князів, які були не тільки візіонерами і сучасними правителями, а й заклали основи тих свобод, які успадкувала незалежна Україна. І точно не Росія", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Казанський про статтю Путіна: Якщо "великий історик" вирішив згадати про кордони 1922 року, то нехай повертає Таганрог із Шахтами і Новошахтинськом. КАРТА

Автор: 

історія (1074) путін володимир (24668) росія (67313) Ткаченко Олександр (509)
Топ коментарі
+40
Ткаченко - Путину: Переписывать историю начали еще цари, когда своей Московии присвоили название "Русь" - Цензор.НЕТ 2474
показати весь коментар
12.07.2021 23:31 Відповісти
+37
https://mobile.twitter.com/SantaNikol

https://mobile.twitter.com/SantaNikol Микола Бульба

https://mobile.twitter.com/SantaNikol @SantaNikol https://mobile.twitter.com/SantaNikol/status/1414602426473226242 4 ч

"Россія сдєлала" лише за 7 років для українців:
повішених, закатованих і убитих - близько 15000;
скалічених -більше 64000;
сиріт -більше 7600;
біженців - близько 1500000;
в катівнях - ліку нема;
відрізаних голів, вирваних сердець, вирізаних тризубів на живих тілах - без ліку.
показати весь коментар
12.07.2021 23:06 Відповісти
+30
русских не существует ,это угрофины и смесь изза урала не понятно кого и чего !
показати весь коментар
12.07.2021 23:51 Відповісти
Яка саме "Катька" і який "кочевник" ? Історію Росії "правила" Катерина ІІ Бо "Марта Скавронська (Катерина І) була тупа як валянок - це РАЗ В часи її правління з Німеччиною Росія практично не контактувала - при дворі було засилля голландців і датчан - це ДВА
Заміж Катерина ІІ була видана за Петра ІІІ А він - потомок Голштинської династії тобто (по крові) німець!!!
Петро́ III, або Пьотр ІІІ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Пётр III) - російське тронне ім'я із порядковим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F номером правителя .
Петро́ Фе́дорович (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Пётр Фёдорович) - за руською традицією.
Карл-Петер-Ульріх Гольштейн-Готторпськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Karl Peter Ulrich von Holstein-Gottorp) - справжнє німецьке ім'я.
Карл-Петер-Ульріх Шлезвіг-Гольштейн-Готторпський (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf)
І "Рюріковичем" вона чоловіка не робила - з тої причини, що після смерті Івана Грозного і "Смути" Земським собором був коронований Михайло Романов і виникла нова династія!
І де ви, такі тупі придурки, беретеся?!!!
показати весь коментар
13.07.2021 08:53 Відповісти
шо это там так ***** на понос пробило? аль хворь какая приключилась? вошьдь беднейшей страны современной азии ударился в высеры о вяличии ))
показати весь коментар
13.07.2021 08:34 Відповісти
АщоцезСашком?!. Дотепер він не був таким українцем - все намагався маасковскає нарєчіє впровадити на телебаченні та в кіно. А тут - бач, як справно відчикрижив пуйла!..
показати весь коментар
13.07.2021 10:02 Відповісти
ти б менше смердючих баст з меладзами сюди тягав, патріот сраний
показати весь коментар
13.07.2021 10:09 Відповісти
Сашко, а тобі шеф дядьо беня дозволив таке казати?! Вам жеж ще з ним на расєю піндлювати!)
показати весь коментар
13.07.2021 10:25 Відповісти
Втирает этот фашист, карлик - полумерок кровавий -мордвин ...уйло, сравнивая славянский украинский народ с татаро- угро-финнами москалями а с 18 века коварно замаскированных под якобы русских.
...признали, что русские не славяне, а угро-финны...
kavkazcenter.com›…2013/03/19…russkie…a…finny.sht
Получается то что в лапотной паРаше нет генетических славян - русичей - русских ДНК. И их там никогда не было и никогда не будет в этой ужасной наполовину угро - финской наполовину татаро - монгольской лапотной ********* - орде ставшей ещё и фашистской. Нормальные гордые свободные славянские народы в этой ужасной кровавой тюрьме не славянских народов просто жить рабами не смогут, они обязательно предпочтут либо добиться Свободы либо гордо умереть.
показати весь коментар
13.07.2021 18:41 Відповісти
Права была Меркель говоря что путлер живёт в ином измерении У него явная прострация
показати весь коментар
13.07.2021 12:55 Відповісти
За всю історію розвитку і життя України не було найлютішого ворога за московитів, які себе зараз називають росіянами. До росіян вони не мають ніякого відношення, як морська свинка до свині. Ці потвори знищували наших прапрадідів, дідів, батьків і сьогодні на війні фактично дітей. Те що написано про татар, поляків, німців, які на нас нападали не натягують і 10 відсотків того горя, яке нам принесла московія. А ще зауважте, що в історії, романах, поемах наших письменників і вчених вони копирсалися своїми брудними руками і замість себе написали татар, поляків, турків... Хто їм заважав переписувати, чи вписувати? Хто про щось тільки подумав, то вже був у концтаборі, або розстріляний.У 2014 році бажали нас захопити гібрідними військами, нічого не вийшло, то знову прикидаються братами? Подалі від Москви - найкраще що я чув від 5-го президента і "какая разница", що я чув найгіршого від 6-го президента.
показати весь коментар
13.07.2021 15:29 Відповісти
Ми нащадки гордих жителів стародавньої слов'янської Київської Русі ... у нас ******* назва слов'яни -українців. Ну а личакові татаро - угро-фіни ... москалі - кацапи які тільки в 18 столітті собі придумали зі стелі нову назву якихось нібито "росіяни - великоросів", але вони і близько навіть не пахнуть слов'янами - русичами, а значить і росіянами не можуть бути. Всі ******* російські вчені генетики прямо з ніг збилися в пошуках генетичних слов'ян - русичів (російських). І що, ну знайшли лише кілька відсотків по всій личаковій паРаші слов'ян, але вони все з історичними українськими, білоруськими, польськими корінням ... А все інше руцькое це замасковані під російських угро - татаро фінське личакове збіговисько у фашистській паРаші, і воно тільки по паспорту російське .. Ось так козломорді монголоїдні личакові москалі в 18 столітті підступно споганили Святу Русь і її жителів українців -славян русичів ..
показати весь коментар
13.07.2021 18:34 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 