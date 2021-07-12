Ткаченко - Путіну: Переписувати історію почали ще царі, коли своїй Московії присвоїли назву "Русь"
Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко нагадав, що переписувати історію почали ще російські царі, а Путін всього лише продовжує цю традицію.
Свою думку про статтю, опубліковану на сайті Кремля за підписом Путіна, Ткаченко озвучив у Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву "Русь" своїй Московії. Так само продовжив це за часів вбивства правди Сталін. Який не тільки знову розповідав про "колиску братніх народів", а й наочно показав своє ставлення до "братніх народів" шляхом Голодомору, масових депортацій та інших геноцидних практик", - написав Ткаченко.
Він додав, що так само до правди ставляться і в сучасній Росії, яка нехтує принципами демократії і правами національних меншин.
"Ось вам і "братерство народів" по-російськи. Ми про це знаємо, тому заберіть його собі", - додав Ткаченко.
Міністр закликав, "читаючи таке", включати критичне мислення і пам'ятати про реальну війну, яку Росія веде проти України на Донбасі.
Ткаченко нагадав, що незалежна Україна йде корінням у тисячолітню історію.
"А ми цього року будемо святкувати 30-річчя незалежності країни, яка насправді своїм корінням сягає в більш ніж тисячолітню історію. Звідти починалося славне становлення Київських князів, які були не тільки візіонерами і сучасними правителями, а й заклали основи тих свобод, які успадкувала незалежна Україна. І точно не Росія", - підсумував він.
Заміж Катерина ІІ була видана за Петра ІІІ А він - потомок Голштинської династії тобто (по крові) німець!!!
Петро́ III, або Пьотр ІІІ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Пётр III) - російське тронне ім'я із порядковим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F номером правителя .
Петро́ Фе́дорович (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Пётр Фёдорович) - за руською традицією.
Карл-Петер-Ульріх Гольштейн-Готторпськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Karl Peter Ulrich von Holstein-Gottorp) - справжнє німецьке ім'я.
Карл-Петер-Ульріх Шлезвіг-Гольштейн-Готторпський (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf)
І "Рюріковичем" вона чоловіка не робила - з тої причини, що після смерті Івана Грозного і "Смути" Земським собором був коронований Михайло Романов і виникла нова династія!
І де ви, такі тупі придурки, беретеся?!!!
...признали, что русские не славяне, а угро-финны...
kavkazcenter.com›…2013/03/19…russkie…a…finny.sht
Получается то что в лапотной паРаше нет генетических славян - русичей - русских ДНК. И их там никогда не было и никогда не будет в этой ужасной наполовину угро - финской наполовину татаро - монгольской лапотной ********* - орде ставшей ещё и фашистской. Нормальные гордые свободные славянские народы в этой ужасной кровавой тюрьме не славянских народов просто жить рабами не смогут, они обязательно предпочтут либо добиться Свободы либо гордо умереть.