Ткаченко - Путіну: Переписувати історію почали ще царі, коли своїй Московії присвоїли назву "Русь"

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко нагадав, що переписувати історію почали ще російські царі, а Путін всього лише продовжує цю традицію.

Свою думку про статтю, опубліковану на сайті Кремля за підписом Путіна, Ткаченко озвучив у Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву "Русь" своїй Московії. Так само продовжив це за часів вбивства правди Сталін. Який не тільки знову розповідав про "колиску братніх народів", а й наочно показав своє ставлення до "братніх народів" шляхом Голодомору, масових депортацій та інших геноцидних практик", - написав Ткаченко.

Він додав, що так само до правди ставляться і в сучасній Росії, яка нехтує принципами демократії і правами національних меншин.

"Ось вам і "братерство народів" по-російськи. Ми про це знаємо, тому заберіть його собі", - додав Ткаченко.

Читайте також: Путін: "Сучасна Україна - цілком і повністю дітище радянської епохи"

Міністр закликав, "читаючи таке", включати критичне мислення і пам'ятати про реальну війну, яку Росія веде проти України на Донбасі.

Ткаченко нагадав, що незалежна Україна йде корінням у тисячолітню історію.

"А ми цього року будемо святкувати 30-річчя незалежності країни, яка насправді своїм корінням сягає в більш ніж тисячолітню історію. Звідти починалося славне становлення Київських князів, які були не тільки візіонерами і сучасними правителями, а й заклали основи тих свобод, які успадкувала незалежна Україна. І точно не Росія", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Казанський про статтю Путіна: Якщо "великий історик" вирішив згадати про кордони 1922 року, то нехай повертає Таганрог із Шахтами і Новошахтинськом. КАРТА