Російські фрегати в Чорному морі вчилися знищувати судна умовного противника "на тлі заходження кораблів НАТО"
Фрегат Чорноморського флоту Росії "Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен" провели навчання зі знищення загону кораблів умовного супротивника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"За задумом навчання, береговими засобами спостереження і розвідки Чорноморського флоту було виявлено невпізнаний безпілотний літальний апарат, який рухався в повітряному просторі уздовж лінії державного кордону Росії. В результаті спостереження за БЛА вдалося зафіксувати його посадку на вертолітний майданчик корабля, що перебуває в нейтральних водах у складі раніше виявленої корабельної ударної групи умовного противника", - сказано в повідомленні.
Уточнюється, що командування флоту поставило завдання командирам фрегатів, що перебувають в акваторії Чорного моря, максимальним ходом прямувати в район перебування кораблів умовного супротивника, щоб визначити їхні подальші дії. На запити російських моряків кораблі умовного противника не відповідали.
"При підході до зазначеного району екіпажі фрегатів "Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен" були атаковані. Бойові розрахунки фрегатів вступили в навчальний морський бій із противником, засобами ППО відбили ракетну атаку з постановкою активних і пасивних перешкод засобів радіоелектронної боротьби. Потім розрахунки ракетно-артилерійських бойових частин кораблів відпрацювали алгоритм спільних дій зі знищення надводних цілей шляхом нанесення ракетних ударів високоточною зброєю і артилерією", - уточнюється в повідомленні.
Додається, що наступним етапом бойової підготовки фрегатів стане спільне навчання з екіпажами літаків морської авіації і ППО Чорноморського флоту РФ з нанесення ракетних і бомбових ударів по групі кораблів умовного супротивника.
Дима, в Украине нет кораблей, "Сагайдачного", позавчера на буксире притянули, сдох старичок, "Прилуки" уже давно в моря не выходят, а остальные - катера. Т. е. учения не против Украины. А с "Нептунами" горячится не стОит, оттуда гораздо серьезнее ответят
в эфире, на суше, в сартире, в воде !
потопить з баранами "Ашот".
-Чаво?
-НАТы ушли?
-Угу
-Видать их ящо,аль нет?
-Неа!
-Тады давай будям их топить! Усеми аррррудиями из дымоносцев-пли!!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!