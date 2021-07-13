УКР
Новини
Російські фрегати в Чорному морі вчилися знищувати судна умовного противника "на тлі заходження кораблів НАТО"

Російські фрегати в Чорному морі вчилися знищувати судна умовного противника

Фрегат Чорноморського флоту Росії "Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен" провели навчання зі знищення загону кораблів умовного супротивника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"За задумом навчання, береговими засобами спостереження і розвідки Чорноморського флоту було виявлено невпізнаний безпілотний літальний апарат, який рухався в повітряному просторі уздовж лінії державного кордону Росії. В результаті спостереження за БЛА вдалося зафіксувати його посадку на вертолітний майданчик корабля, що перебуває в нейтральних водах у складі раніше виявленої корабельної ударної групи умовного противника", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що командування флоту поставило завдання командирам фрегатів, що перебувають в акваторії Чорного моря, максимальним ходом прямувати в район перебування кораблів умовного супротивника, щоб визначити їхні подальші дії. На запити російських моряків кораблі умовного противника не відповідали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "По носі вони отримають": Заступник голови МЗС РФ Рябков пригрозив "провокаторам" у Чорному морі

"При підході до зазначеного району екіпажі фрегатів "Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен" були атаковані. Бойові розрахунки фрегатів вступили в навчальний морський бій із противником, засобами ППО відбили ракетну атаку з постановкою активних і пасивних перешкод засобів радіоелектронної боротьби. Потім розрахунки ракетно-артилерійських бойових частин кораблів відпрацювали алгоритм спільних дій зі знищення надводних цілей шляхом нанесення ракетних ударів високоточною зброєю і артилерією", - уточнюється в повідомленні.

Додається, що наступним етапом бойової підготовки фрегатів стане спільне навчання з екіпажами літаків морської авіації і ППО Чорноморського флоту РФ з нанесення ракетних і бомбових ударів по групі кораблів умовного супротивника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон: навчання РФ не завадили Sea Breeze

військові навчання (2797) Чорноморський флот рф (628) Чорне море (1689)
+9
А ми їх канабісом потопимо.
12.07.2021 23:42 Відповісти
+8
Мы готовы отвечать "Нептунами", кстати где они? Что по этому поводу думают Разумков, Арахамия, Данилов?
12.07.2021 23:35 Відповісти
+8
кацапа мочите всегда и везде -
в эфире, на суше, в сартире, в воде !
12.07.2021 23:44 Відповісти
12.07.2021 23:35 Відповісти
Мы готовы отвечать "Нептунами", кстати где они? Что по этому поводу думают Разумков, Арахамия, Данилов?
12.07.2021 23:35 Відповісти
А ми їх канабісом потопимо.
12.07.2021 23:42 Відповісти
....і наставимо камер щоб ніхто "не вкрав", а то всяке буває...
13.07.2021 00:49 Відповісти
Ничего не думают, не чем и времени нет...
12.07.2021 23:57 Відповісти
Дима, в Украине нет кораблей, "Сагайдачного", позавчера на буксире притянули, сдох старичок, "Прилуки" уже давно в моря не выходят, а остальные - катера. Т. е. учения не против Украины. А с "Нептунами" горячится не стОит, оттуда гораздо серьезнее ответят
13.07.2021 07:25 Відповісти
"При подходе в означенный район экипажи фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" были атакованы. Боевые расчеты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы. Затем расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей отработали алгоритм совместных действий по уничтожению надводных целей путем нанесения ракетных ударов высокоточным оружием и артиллерией, открыли кингстоны и утопились", - уточняется в сообщении.
12.07.2021 23:41 Відповісти
кацапа мочите всегда и везде -
в эфире, на суше, в сартире, в воде !
12.07.2021 23:44 Відповісти
Ну и как? Научились? Или потопили несколько своих кораблей? Кремлёвские неудачники продолжают пугать всех своим идиотизмом и никчемностью.... О-о-очень страшно....
12.07.2021 23:45 Відповісти
как бы эти морские свинособаки там друг-дружку не перестреляли - оркам стрелять мешает кривизна земли, никак они ее выровнять не могут
12.07.2021 23:45 Відповісти
Весь москальський ржавий флот
потопить з баранами "Ашот".
12.07.2021 23:57 Відповісти
вони тепер, перш ніж вийти з бухти, перевіряють, чи немає "Ашоту" поблизу
13.07.2021 00:00 Відповісти
-В-а-аньк,а Ваньк!
-Чаво?
-НАТы ушли?
-Угу
-Видать их ящо,аль нет?
-Неа!
-Тады давай будям их топить! Усеми аррррудиями из дымоносцев-пли!!!
13.07.2021 00:43 Відповісти
кацапьё тужится, будет давать дрыщя
12.07.2021 23:57 Відповісти
якщо на фоні заходу кораблів НАТО, то вони мали видіти вашу голу сраку і страшенно налякатись
12.07.2021 23:58 Відповісти
Красивые фрегаты, родственники "Сагайдачного" - модернизация сторожевиков проекта 1135.
13.07.2021 00:03 Відповісти
По задействованым силам в ,,учениях,, это для сил НАТО только клопиный укус.Думаю что кацапия в этих учениях задействувала все что имела на ходу,но не впечатляет а только показывает убожество страны.
13.07.2021 00:03 Відповісти
ИДИОТЫ !!!
13.07.2021 00:40 Відповісти
еще черномазый и Украина скомкал чтобы не видно было
13.07.2021 00:48 Відповісти
13.07.2021 00:51 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
13.07.2021 00:53 Відповісти
Во время учений в Баренцевом море подлодку КУРСК окружало свыше 20 кораблей РАБссии,учения прошли успешно...лодка утонула,як казав фюрер Мавзолэя...
13.07.2021 05:16 Відповісти
Не скотовоз "Ашот" был учебной мишенью?
13.07.2021 07:17 Відповісти
Что-то подсказівает что власовские кораблики будут потоплені ещ' в порту и даже пукнуть не успеют ))
13.07.2021 08:46 Відповісти
ну... после того, как можно и повыпендриваться.....
13.07.2021 09:00 Відповісти
и ничему не научились...
13.07.2021 09:03 Відповісти
 
 