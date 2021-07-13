Російські фрегати в Чорному морі вчилися знищувати судна умовного противника "на тлі заходження кораблів НАТО"

Фрегат Чорноморського флоту Росії "Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен" провели навчання зі знищення загону кораблів умовного супротивника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"За задумом навчання, береговими засобами спостереження і розвідки Чорноморського флоту було виявлено невпізнаний безпілотний літальний апарат, який рухався в повітряному просторі уздовж лінії державного кордону Росії. В результаті спостереження за БЛА вдалося зафіксувати його посадку на вертолітний майданчик корабля, що перебуває в нейтральних водах у складі раніше виявленої корабельної ударної групи умовного противника", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що командування флоту поставило завдання командирам фрегатів, що перебувають в акваторії Чорного моря, максимальним ходом прямувати в район перебування кораблів умовного супротивника, щоб визначити їхні подальші дії. На запити російських моряків кораблі умовного противника не відповідали.

"При підході до зазначеного району екіпажі фрегатів "Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен" були атаковані. Бойові розрахунки фрегатів вступили в навчальний морський бій із противником, засобами ППО відбили ракетну атаку з постановкою активних і пасивних перешкод засобів радіоелектронної боротьби. Потім розрахунки ракетно-артилерійських бойових частин кораблів відпрацювали алгоритм спільних дій зі знищення надводних цілей шляхом нанесення ракетних ударів високоточною зброєю і артилерією", - уточнюється в повідомленні.

Додається, що наступним етапом бойової підготовки фрегатів стане спільне навчання з екіпажами літаків морської авіації і ППО Чорноморського флоту РФ з нанесення ракетних і бомбових ударів по групі кораблів умовного супротивника.

