Двох слідчих поліції затримали на хабарі 3 тис. дол. на Кіровоградщині, - ДБР. ФОТО

У Кіровоградській області правоохоронці затримали на хабарі одного з начальників слідчого відділення та слідчого райуправління поліції в Кропивницькому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Поліцейські вимагали 3 тис. доларів у підозрюваного, який проходив у справі про нанесення тілесного ушкодження з необережності (ст. 128 КК України). Поліцейські пригрозили безпідставно змінити йому статтю - на умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України), якщо не заплатить гроші. В такому випадку громадянину загрожувало позбавлення волі на строк до 8 років, а не 2 роки, як припускала осудна йому стаття.

ДБР затримало поліцейських після одержання всієї суми хабаря.

Їм повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні посадовими особами неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.