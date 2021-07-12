УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8448 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
2 792 12

Двох слідчих поліції затримали на хабарі 3 тис. дол. на Кіровоградщині, - ДБР. ФОТО

У Кіровоградській області правоохоронці затримали на хабарі одного з начальників слідчого відділення та слідчого райуправління поліції в Кропивницькому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Двох слідчих поліції затримали на хабарі 3 тис. дол. на Кіровоградщині, - ДБР 01

Поліцейські вимагали 3 тис. доларів у підозрюваного, який проходив у справі про нанесення тілесного ушкодження з необережності (ст. 128 КК України). Поліцейські пригрозили безпідставно змінити йому статтю - на умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України), якщо не заплатить гроші. В такому випадку громадянину загрожувало позбавлення волі на строк до 8 років, а не 2 роки, як припускала осудна йому стаття.

ДБР затримало поліцейських після одержання всієї суми хабаря.

Двох слідчих поліції затримали на хабарі 3 тис. дол. на Кіровоградщині, - ДБР 02

Двох слідчих поліції затримали на хабарі 3 тис. дол. на Кіровоградщині, - ДБР 03

Читайте також: Затримано двох інспекторів Київської облподаткової, які систематично брали хабарі у бізнесменів, "дохід" за день - до 120 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Двох слідчих поліції затримали на хабарі 3 тис. дол. на Кіровоградщині, - ДБР 04

Їм повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні посадовими особами неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4776) слідчий (87) ДБР (3704) Кіровоградська область (602)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
А чем оперативники должны быть хуже следователей?У них тоже семьи, и прокуроров?Ведь у следователей исчезають доказательства вины и уже не за жалкие 3-5 тысяч а у прокуроров из ,,Чикатило,,вообще сделают Ангела за ЕННую сумму.Но почему-то это никто из антикоруприонеров этого не замечает и тоже за мзду.
показати весь коментар
12.07.2021 23:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вс по справедливости, путем поглощения меньшего срока большим.
показати весь коментар
12.07.2021 23:46 Відповісти
А чем оперативники должны быть хуже следователей?У них тоже семьи, и прокуроров?Ведь у следователей исчезають доказательства вины и уже не за жалкие 3-5 тысяч а у прокуроров из ,,Чикатило,,вообще сделают Ангела за ЕННую сумму.Но почему-то это никто из антикоруприонеров этого не замечает и тоже за мзду.
показати весь коментар
12.07.2021 23:56 Відповісти
Что-то с реформами в Украине не так. Полицию уже как только не реформировали, декоммунизировали, люстрировали и много чего делали. Делали и местные, и европейцы, и грузины. И результат? Результат в этой статье. Вован как-то предлагал остановиться с реформами и посмотреть что из этого получается, но видать ему запретили.
показати весь коментар
13.07.2021 00:00 Відповісти
Сейчас делают с судами то же, что в свое время с полицией под вопли о продажности и коррумпированности. Какой будет результат с судами, если ожидаемого не произошло с полицией? Не догадываетесь?
показати весь коментар
13.07.2021 00:03 Відповісти
А Вы заметили что в министерствах Украины просто нету тех кто прошел АТО и ООС?Даже в министерстве обороны Украины все решают те кто имел геморой и плоскостопие при призыве в армию.
показати весь коментар
13.07.2021 00:10 Відповісти
Прохождение в АТо не имеет никакого отношения к рутинной работе в силовых и иных структурах. Я имею ввиду что реформы себя не оправдывают, а только дискредитируют.
показати весь коментар
13.07.2021 01:43 Відповісти
Такое активное недовольство реформами выказвают исключитетельно политически и финансово ангажируемые допысувачии, ничего личного, просто делюсь наблюдениями)
показати весь коментар
13.07.2021 04:25 Відповісти
не знаю как там у вас, а у нас в гор отделе полиции процентов 70 имеют ксивы участника ато. буквально на выходных видел ситуацию, где помощник дежурного размахивал такой перед задержанным
показати весь коментар
13.07.2021 06:45 Відповісти
Та такої дрібноти в Україні ,мають пакувати сотню щодня ,то можливо через рік побачимо результат !!!)))
показати весь коментар
13.07.2021 00:10 Відповісти
Моя семья пострадала от полиции - выродки они такие
показати весь коментар
13.07.2021 00:35 Відповісти
Достойное поколение аваковцев выростает. Геращенко может рапортовать хозяину, что все получают должное воспитание. И насильники и взяточники и наркокурьеры в форме. Все под контролем. Их посадяд? Нет. Переведут в другое отделение для передачи опыта.
показати весь коментар
13.07.2021 02:08 Відповісти
еще дело в том, что их будут держать под статьей на узде. Те будут делать то, что скажет хозяин, иначе сами знаете. Будут таких по стране использовать для заказных преступлений.
показати весь коментар
13.07.2021 02:11 Відповісти
 
 