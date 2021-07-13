УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9393 відвідувача онлайн
Новини
5 493 27

Поправки до закону про мову не мають шансів на успіх у залі Ради, - "слуга народу" Арахамія

Поправки до закону про мову не мають шансів на успіх у залі Ради, -

Законодавчі поправки, спрямовані на зміну Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не матимуть підтримки у Верховній Раді.

Про це на брифінгу після засідання фракції "Слуга народу" сказав її голова Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не думаю, що така поправка може взагалі пройти парламент. Навіть якщо вона існує - бо кожен народний депутат як суб'єкт законодавчої ініціативи може подати будь-яку поправку. Мені здається, що такі поправки не мають шансів на успіх у залі", - зазначив Арахамія.

Він додав, що на засіданні фракції "Слуга народу" ніхто з депутатів не порушував цього питання.

Читайте також: Щодо спроб відтермінувати норми мовного закону переміг здоровий глузд

Автор: 

українська мова (846) Арахамія Давид (1112)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
знаючи, як зеко/***** здатна брехати прямо в очі - я не здивуюся нічому. В тч. брехні Агрохімії
показати весь коментар
13.07.2021 01:16 Відповісти
+10
Почитаешь этого залетного полуазиата Арахамию и невоьлно националистом станешь. То это дерьмо нам китайский коммунизм предлагает, то о проблемах украинского языка в Украине разглагольствует
Почему так много в Украине всяких Новинських, Саакашвили, Араханий, Жваний и прочих приспособленцев-проходимцев
показати весь коментар
13.07.2021 02:48 Відповісти
+9
Интересно,вот эта венерическая болезнь арахамия лечится пенницилином, как триппер, или тут необходимо хирургическое вмешательство?
показати весь коментар
13.07.2021 01:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
знаючи, як зеко/***** здатна брехати прямо в очі - я не здивуюся нічому. В тч. брехні Агрохімії
показати весь коментар
13.07.2021 01:16 Відповісти
Интересно,вот эта венерическая болезнь арахамия лечится пенницилином, как триппер, или тут необходимо хирургическое вмешательство?
показати весь коментар
13.07.2021 01:19 Відповісти
Проще пареной репы - придти не 30% на выборы, а всем электоратом.
показати весь коментар
13.07.2021 01:23 Відповісти
Смешно. Вы правда верите, что сторонники СН - самые дисциплинированные и ходят строем на выборы, а сторонники других партий не такие и прогуливают?
Придет не 30%, а 100% - предпочтения разделятся ровно в такой же пропорции.
показати весь коментар
13.07.2021 01:30 Відповісти
не скажите, не скажите, особенно если учесть, шо зебилоидами стал недоволен их электорат.
показати весь коментар
13.07.2021 02:13 Відповісти
Судя по опросам - они все еще на первом месте.
показати весь коментар
13.07.2021 10:14 Відповісти
эммм... Мы же гуманисты? Усыпить, однозначно)))
показати весь коментар
13.07.2021 01:48 Відповісти
https://youtu.be/qDeOx4oFesg?t=20 Это лечится пулеметом и автоматами, как в парламенте Армении 27 октября 1999 года .
показати весь коментар
13.07.2021 08:06 Відповісти
Утырок небритый откормил сурло на казенных харчах, тепер хоч ховрахiв об нюю бий... (як шкiдникiв полiв).
показати весь коментар
13.07.2021 01:21 Відповісти
Ї що це він останнім часом дає висер за висером,точно тестує медецинський канабіс,але він дає побічний єфект,тягне в бік кацапії та віддаляє Україну від ЕС та НАТО.А не ліпше просто випити сто грам горілки та ще із перцем,головне не зловживати,і голова ясна і думки мудрі в ній появляються.
показати весь коментар
13.07.2021 01:23 Відповісти
Чет у меня закралось смутное сомнение что именно голоса то найдутся и будут зеленые гниды и дальше убивать Нашу Мову через законы в квартало-ВР!!! сцуки
показати весь коментар
13.07.2021 01:29 Відповісти
Как я и говорил !!!! Увага! Готуємося відбивати удар по мові 15 липня У четвер, 15 липня, у Верховній Раді буде новий наступ на мову. "Слуги народу" знову пробують вивести з-під дії мовного закону телебачення, рекламу і виборчу агітацію. Поширюємо пост і готуємось до протесту!
показати весь коментар
13.07.2021 01:40 Відповісти
Депутаты с его фракции подают эти поправки, а оно еще что-то воображает...
показати весь коментар
13.07.2021 01:43 Відповісти
Арахмия: Моя мечта стать евродепутатом.
показати весь коментар
13.07.2021 02:21 Відповісти
Почитаешь этого залетного полуазиата Арахамию и невоьлно националистом станешь. То это дерьмо нам китайский коммунизм предлагает, то о проблемах украинского языка в Украине разглагольствует
Почему так много в Украине всяких Новинських, Саакашвили, Араханий, Жваний и прочих приспособленцев-проходимцев
показати весь коментар
13.07.2021 02:48 Відповісти
китайский болванчик еще не в рашке?
показати весь коментар
13.07.2021 03:09 Відповісти
Руки геть від державної мови, зелебенські придурки!
показати весь коментар
13.07.2021 07:00 Відповісти
https://emiliozk.livejournal.com/3435609.html ДОКУМЕНТ: РУСИФІКАТОРСЬКІ ПОПРАВКИ СЛУГ ЗЕЛЕНСЬКОГО

Репост, будь ласка.

Все ще гірше, ніж виглядало спочатку.

Слуги Зеленського подали одразу 4 русифікаторських поправки до законопроєкту 5551-2. Абсолютно незаконних, бо регламент ВР забороняє поправки, що не стосуються теми законопроєкту (в даному разі - фінансування пам'яток культурної спадщини).

Поправку 13 вніс особисто голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Вона передбачає повне виведення телебачення з-під дії закону про мову і фактично дозволяє демонстрацію фільмів, а також виборчої агітації і реклами російською.

Поправку 14 аналогічного змісту подав «слуга»-мажоритарник з Львівської (!) області Орест Саламаха.

Поправка 16, внесена ще одним «слугою» Андрієм Клочком, звільняє купу кадрів, призначених нинішньою владою, від обов'язку складати іспит на рівень володіння українською мовою.

І, нарешті, поправка 17 Максима Бужанського передбачає зміни до закону про мову і всіх освітніх законів. Головний зміст цієї поправки - російська мова стає мовою освітнього процесу нарівні з українською. А будь-які покарання для порушників закону про мову - скасовуються.

Ці антиукраїнські поправки у середу о 15.00 протягуватимуть через бюджетний комітет. А у четвер хочуть ухвалити в цілому на позачерговому пленарному засіданні.

Можливо, у четвер нам доведеться знову, як у липні 2012, виходити на мовний Майдан. Бо Зеленський, як колись Янукович, бере курс на русифікацію ключових сфер суспільного життя.
- https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZWai5gFa7LTw4B_h2Do3VbO3crgGvOagvA-****************************************************-A0dEn5nqx397fJ9mHsPPOKLbmdVr2zzKGO-m_p6s7o&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

Агрохімія голосувати не буде, ага... так і повірив...
показати весь коментар
13.07.2021 07:02 Відповісти
Можу пробачити владі погані дороги в Україні, невчасно підвезений хліб в магазин, собак на вулицях міст і сіл, невчасну вакцинацію і т.д. і т.п., але ніколи не зможу пробачити, коли лізуть своїми кацапськими руками до державної мови!
В паРашу нахрін і там вам буде язик!
показати весь коментар
13.07.2021 07:07 Відповісти
Ну і "фейс" в цього Ахрінєї. "Пилип, що вискочив з конопель", симпатичніший.
показати весь коментар
13.07.2021 07:54 Відповісти
Potc
показати весь коментар
13.07.2021 08:18 Відповісти
Лучше бы рассуждал о языке горских евреев, шимпанзев или татов.
показати весь коментар
13.07.2021 08:23 Відповісти
якщо ці поправки на мають шансів у ВР то якого ... ви їх вносите?
показати весь коментар
13.07.2021 08:43 Відповісти
Все, кто голосовал за Арахпмию,Гринпоца и прочих 3,14д@расов должны быть лишены избирательного права по причине явного слабоумия
показати весь коментар
13.07.2021 09:05 Відповісти
То якого ви тоді пхаєте ці зміни до закону? Тупі малороси, чи маланські тупі пацики, які бажають тільки обкрадати Україну, але не знати її мови і культури?
показати весь коментар
13.07.2021 09:40 Відповісти
Всі під Верховну Раду 15.07!
Не допустимо змін до Закону!
Втратимо мову - втратимо державу!
показати весь коментар
13.07.2021 09:45 Відповісти
 
 