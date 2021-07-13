Поправки до закону про мову не мають шансів на успіх у залі Ради, - "слуга народу" Арахамія

Законодавчі поправки, спрямовані на зміну Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не матимуть підтримки у Верховній Раді.

Про це на брифінгу після засідання фракції "Слуга народу" сказав її голова Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не думаю, що така поправка може взагалі пройти парламент. Навіть якщо вона існує - бо кожен народний депутат як суб'єкт законодавчої ініціативи може подати будь-яку поправку. Мені здається, що такі поправки не мають шансів на успіх у залі", - зазначив Арахамія.

Він додав, що на засіданні фракції "Слуга народу" ніхто з депутатів не порушував цього питання.

Читайте також: Щодо спроб відтермінувати норми мовного закону переміг здоровий глузд