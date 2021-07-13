Поправки до закону про мову не мають шансів на успіх у залі Ради, - "слуга народу" Арахамія
Законодавчі поправки, спрямовані на зміну Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не матимуть підтримки у Верховній Раді.
Про це на брифінгу після засідання фракції "Слуга народу" сказав її голова Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я не думаю, що така поправка може взагалі пройти парламент. Навіть якщо вона існує - бо кожен народний депутат як суб'єкт законодавчої ініціативи може подати будь-яку поправку. Мені здається, що такі поправки не мають шансів на успіх у залі", - зазначив Арахамія.
Він додав, що на засіданні фракції "Слуга народу" ніхто з депутатів не порушував цього питання.
Придет не 30%, а 100% - предпочтения разделятся ровно в такой же пропорции.
Почему так много в Украине всяких Новинських, Саакашвили, Араханий, Жваний и прочих приспособленцев-проходимцев
Репост, будь ласка.
Все ще гірше, ніж виглядало спочатку.
Слуги Зеленського подали одразу 4 русифікаторських поправки до законопроєкту 5551-2. Абсолютно незаконних, бо регламент ВР забороняє поправки, що не стосуються теми законопроєкту (в даному разі - фінансування пам'яток культурної спадщини).
Поправку 13 вніс особисто голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Вона передбачає повне виведення телебачення з-під дії закону про мову і фактично дозволяє демонстрацію фільмів, а також виборчої агітації і реклами російською.
Поправку 14 аналогічного змісту подав «слуга»-мажоритарник з Львівської (!) області Орест Саламаха.
Поправка 16, внесена ще одним «слугою» Андрієм Клочком, звільняє купу кадрів, призначених нинішньою владою, від обов'язку складати іспит на рівень володіння українською мовою.
І, нарешті, поправка 17 Максима Бужанського передбачає зміни до закону про мову і всіх освітніх законів. Головний зміст цієї поправки - російська мова стає мовою освітнього процесу нарівні з українською. А будь-які покарання для порушників закону про мову - скасовуються.
Ці антиукраїнські поправки у середу о 15.00 протягуватимуть через бюджетний комітет. А у четвер хочуть ухвалити в цілому на позачерговому пленарному засіданні.
Можливо, у четвер нам доведеться знову, як у липні 2012, виходити на мовний Майдан. Бо Зеленський, як колись Янукович, бере курс на русифікацію ключових сфер суспільного життя.
Volodymyr Viatrovych
Агрохімія голосувати не буде, ага... так і повірив...
В паРашу нахрін і там вам буде язик!
Не допустимо змін до Закону!
Втратимо мову - втратимо державу!