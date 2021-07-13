УКР
Новини
Шестеро митників завдали державі 29 млн грн збитку під час розмитнення спирту з РФ, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці повідомили про підозру шістьом співробітникам митного поста "Харків - центральний" Харківської митниці Держмитслужби, які розмитнювали 95% спирт під виглядом спиртових розчинників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Шестеро митників завдали державі 29 млн грн збитку під час розмитнення спирту з РФ, - ДБР 01

"У 2018 році посадовці митниці неналежно перевірили товар і розмитнення понад 50 тонн російського спирту під виглядом спиртових розчинників. Таким чином імпортер ухилився від сплати митних платежів та акцизного податку, що призвело до збитків держави на більш ніж 29 млн гривень", - сказано в повідомленні.

Шестеро митників завдали державі 29 млн грн збитку під час розмитнення спирту з РФ, - ДБР 02

Митників підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Крім того, буде дана правова оцінка діям імпортера в частині ухилення від сплати податків.

Читайте також: Одеський митник за $100-250 "прискорював" оформлення "євроблях", без хабаря процес затягувався на невизначений термін, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж

спирт (404) митниця (1911) Харків (5855) ДБР (3704)
Вы покупаете спирт у дикарей?
13.07.2021 02:13 Відповісти
А прикиньте, какой ущерб приносят 600 таможенников? А 6 тысяч? Это если экстраполировать сумму. Вот вам и помощь от мвф и даже больше.
13.07.2021 02:15 Відповісти
кцпский спирт? из навоза что-ли?
свой есть, есть молдавский. нафиг этот яд вообще пускать?
13.07.2021 07:26 Відповісти
13.07.2021 01:54 Відповісти
Вы покупаете спирт у дикарей?
13.07.2021 02:13 Відповісти
да, должно быть наоборот. китайцы им одеяла с ковидом на шкуры песца меняют, наверное
13.07.2021 07:27 Відповісти
Касаби перепродують в Україну китайський спирт, зроблений з гімна. Учасників цих оборудок(з боку України) треба розстрілювати. В Країні свій спирт в надлишку. ЗЄ-*******, б-дь.
13.07.2021 07:37 Відповісти
Придурок, посмотри на год!!!
13.07.2021 09:32 Відповісти
Що, рік заважає швидко і жорстоко розправитись з гнидами які ввозили китайський фальсифікат? Мимо розмитнення тільки таке свинство і ввозитья(кінці в воду). "Умнічка", ти наш
13.07.2021 13:34 Відповісти
формула C2H​5OH чем отличается кацапский от xохлятского?
13.07.2021 11:03 Відповісти
Органічні речовини, в рідкому стані, мають властивість створювати стійкі міжмолекулярні структури. Етанол, в залежності від сировини(як глибоко його не дистилюй), відрізняється один від одного. Міжмолекулярна структура спирту(своєрідна програма) впливає на організм людини. Споживаючи спирт з гімна, перетвориш свою печінку в гімно.
13.07.2021 13:45 Відповісти
Бояру
13.07.2021 08:25 Відповісти
А прикиньте, какой ущерб приносят 600 таможенников? А 6 тысяч? Это если экстраполировать сумму. Вот вам и помощь от мвф и даже больше.
13.07.2021 02:15 Відповісти
А тепер прикиньте скільки з цього китайського(з гімна) спирту в Одесі вироблено "елітних" спиртних напоїв.
показати весь коментар
Вот и прогорели-погорели. На спиртяге. Которая даже горит, ежели качественная. Впрочем, главное, что откаты, видать, были самыми что ни на есть натуральными, чистейшими и выдежанными (где и у кого надо) по всем параметрам.
показати весь коментар
У нас что, своего спирта не хватает?
показати весь коментар
да ну нах, это что кило спирта растаможка стоит более 500 грн? это уже менты чудить начали для красоты новостей
показати весь коментар
кцпский спирт? из навоза что-ли?
свой есть, есть молдавский. нафиг этот яд вообще пускать?
13.07.2021 07:26 Відповісти
Как нафиг, как нафиг??!! Ты посмотри на наварррр!! У этих таможенников от такого навара глаза как блюдца,вот и плюют на все, кроме бабла. Да и отмажутся 100%. Есть же чем.
показати весь коментар
Позорище,у убийцы путина даже спирт дешевле,дикие налоги и дикая коррупция сделали свое черное дело,бедная страна с нереальными ценами,внук чикатилы все засрал.
показати весь коментар
Та хотя бы расстреливать на начали за такое нечаянное воровство
показати весь коментар
Анекдот про митника і Коперфільда в дії.
показати весь коментар
