Шестеро митників завдали державі 29 млн грн збитку під час розмитнення спирту з РФ, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці повідомили про підозру шістьом співробітникам митного поста "Харків - центральний" Харківської митниці Держмитслужби, які розмитнювали 95% спирт під виглядом спиртових розчинників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"У 2018 році посадовці митниці неналежно перевірили товар і розмитнення понад 50 тонн російського спирту під виглядом спиртових розчинників. Таким чином імпортер ухилився від сплати митних платежів та акцизного податку, що призвело до збитків держави на більш ніж 29 млн гривень", - сказано в повідомленні.

Митників підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Крім того, буде дана правова оцінка діям імпортера в частині ухилення від сплати податків.

