Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив купатися в річці Бистриця: штраф - 50 000 гривень
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків через три смертельні випадки на р. Бистриця Солотвинська в місті заборонив купання. Порушникам загрожує штраф 50 тис. грн.
Про це Марцінків написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Від завтра на річці Бистриця під пішохідним мостом чергуватиме аварійно-рятувальна служба МАРС (встановлено відповідний намет), інспектори Муніципальної інспекції "Добродій", а також будемо просити наряд національної гвардії. Крім того розмістимо таблички "Купатися суворо заборонено! Штраф 50 000 грн", - написав він.
Марцінків також зазначив, що за нормальних погодних умов буде проведено роботи щодо зміни русла річки.
"Я прошу всіх берегти себе і своїх близьких! Прошу не бути байдужими і допомагати іншим! Прошу батьків дивитися за своїми дітьми і не вживати алкоголь на річках!", - звернувся до жителів міста мер облцентру.
Нагадаємо, увечері 12 липня на р. Бистриця в Івано-Франківську знову потонула дитина - друга за добу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У КУпАП підходять тільки дві статті - "дрібне ***********" і "Порушення громадського порядку" І в тій і в іншій суми штрафів набагато нижчі!
В нем может быть прописано, что прыгать с моста нельзя . Надо смотреть его
Если есть в Админ кодексе , то коммунальная власть может принять решение с каких именно мостов щапрещено прыгать
Молодец !
Пора уголовный закон ввести ответственности родителей за недосмотр . И штрафы не помешают .
Хоть Мэр города заботиться , БО ГСЧС под руководством Авакова 90 утопленников в неделю явно не смущает
Пусто не большой, тыс 50-70.
А ваша Чернівецька бруківка, переживе всі асфальти Марцинківа, бо вічна.