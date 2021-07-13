УКР
Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив купатися в річці Бистриця: штраф - 50 000 гривень

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків через три смертельні випадки на р. Бистриця Солотвинська в місті заборонив купання. Порушникам загрожує штраф 50 тис. грн.

Про це Марцінків написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Від завтра на річці Бистриця під пішохідним мостом чергуватиме аварійно-рятувальна служба МАРС (встановлено ​​відповідний намет), інспектори Муніципальної інспекції "Добродій", а також будемо просити наряд національної гвардії. Крім того розмістимо таблички "Купатися суворо заборонено! Штраф 50 000 грн", - написав він.

Марцінків також зазначив, що за нормальних погодних умов буде проведено роботи щодо зміни русла річки.

"Я прошу всіх берегти себе і своїх близьких! Прошу не бути байдужими і допомагати іншим! Прошу батьків дивитися за своїми дітьми і не вживати алкоголь на річках!", - звернувся до жителів міста мер облцентру.

Нагадаємо, увечері 12 липня на р. Бистриця в Івано-Франківську знову потонула дитина - друга за добу.

+19
Лично тебе и таким как ты можно все - переходить на красный свет, заплывать за буйки, перебегать 8-полосную магистраль с отбойником, купаться в горных реках, может уменьшится количество дебилов
13.07.2021 07:50 Відповісти
+14
Ты дибил? Это река течёт с гор, она не для купания. Это не Днепр. Там течение адское. 2 ребёнка за сутки утонули. Написано: что при нормальных погодных условиях будут произведены работы по изменению русла реки. Чтобы купаться было безопасно. Хотя вам идиотам надо водочки наливать и в Быстрицу отправлять.
13.07.2021 07:35 Відповісти
+13
понавьібирают дегенератов.
а тем дай только власть, сразу начинают запрещать что-то. мурло не может созидать. только запрещать, не пущать и щеки надувать
13.07.2021 07:25 Відповісти
Прыгать с моста - нарушение в любом городе
13.07.2021 09:15 Відповісти
Я не про "прыгание" а про суму штрафу написав!!!
13.07.2021 09:17 Відповісти
Это на усмотрение коммуны - решением сессии . Уточню у кое кого и напишу Вам
13.07.2021 09:33 Відповісти
Ну-ну! Хотілося-б мені глянуть на поліцая який буде складать протокол і на суддю що ту адмінсправу буде розглядать! Чим вони керуваться будуть?!
У КУпАП підходять тільки дві статті - "дрібне ***********" і "Порушення громадського порядку" І в тій і в іншій суми штрафів набагато нижчі!
13.07.2021 10:56 Відповісти
Марцинків непоганий мер, але навіть він не може за власним бажанням призначати штрафи та обмежувати доступ до водойм.
13.07.2021 08:24 Відповісти
Решением сессии городского совета может
13.07.2021 08:54 Відповісти
Не може, є адмінкодекс де має бути все прописано, Яр правильно написав, яка стаття застосовується, тоді рішенням міськради можна і на червоне світло світлофора дозволити їздити. А взагалі є Конституція, де основні свободи громадян прописані, вважає що там небезпечно, тоді нехай огорожує чи кладе рятівників, завтра в умовному селі в ставку хтось втопиться, заборонити ставки?
13.07.2021 10:58 Відповісти
Да, АДМИНКОДЕКС
В нем может быть прописано, что прыгать с моста нельзя . Надо смотреть его
Если есть в Админ кодексе , то коммунальная власть может принять решение с каких именно мостов щапрещено прыгать
13.07.2021 12:09 Відповісти
Ви "с мужем советовались", а я це знаю! Так, купання в заборонених місцях не дозволяється! До таких місць відносяться портові споруди, мости, причали Однак (ще раз нагадую) я писав лише про суму штрафу, яка не передбачена чинним законодавством України і виконавча влада не має права самовільно її встановлювать! Відкрийте КУпАП ст 173 і прочитайте!
13.07.2021 12:24 Відповісти
В США на дорогах штрафуют даже детей...,бросил кусок пластмассы или пластика на дорогу,штраф 75 баксов...
13.07.2021 08:29 Відповісти
Фантазёр.
13.07.2021 13:29 Відповісти
Этот мэр - очередной местный царек с быдляцкими замашками.
13.07.2021 08:31 Відповісти
Тобі з Ірманії видніше.
13.07.2021 08:36 Відповісти
Во-во... Чувак из Ермании, типа, где всё так зарегулировано, что и пикнуть нельзя, что-то пишет тут про царьков
13.07.2021 09:05 Відповісти
Да троль он кацапский 😀😀😀 наехал на свободовца
13.07.2021 09:34 Відповісти
«Прошу родителей смотреть за своими детьми Источник: https://censor.net/ru/n3276671»

Молодец !

Пора уголовный закон ввести ответственности родителей за недосмотр . И штрафы не помешают .
Хоть Мэр города заботиться , БО ГСЧС под руководством Авакова 90 утопленников в неделю явно не смущает
13.07.2021 08:41 Відповісти
Не правильно трактують мера . Заборона купатись у небезпечних місцях , зокрема під пішоходним мостом . Там повені багато дерев нанесли , утворили свого роду загату . Вода прямо затягує на дно . Під мостом дуже пообривало береги . Тому і небезпечно . В інших місцях , їх дуже багато , купатися ніхто не забороняє .
13.07.2021 08:47 Відповісти
дякую, одна розумна репліка за все обговорення... Інші, як павичі, хвіст розпушили та окуляри на дупу наділи, а самі й Франика на карті не бачили.
13.07.2021 10:24 Відповісти
Еще бы ввел штраф за употребление пива или алкоголя.
Пусто не большой, тыс 50-70.
13.07.2021 08:47 Відповісти
Он бы жить запретил..., ведь от этого умирают!
13.07.2021 09:44 Відповісти
дайте два штрафа и чек с кассовой станции..
13.07.2021 11:02 Відповісти
Я б Марцинківу пам'ятник при житті поклав за дороги у Франківську, нам би в Чернівці такого мера.
13.07.2021 11:04 Відповісти
от тільки не треба ля-ля, ви в захваті від того в що перетворюється зручний Франик?
А ваша Чернівецька бруківка, переживе всі асфальти Марцинківа, бо вічна.
13.07.2021 11:24 Відповісти
