Мер Івано-Франківська Марцінків заборонив купатися в річці Бистриця: штраф - 50 000 гривень

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків через три смертельні випадки на р. Бистриця Солотвинська в місті заборонив купання. Порушникам загрожує штраф 50 тис. грн.

Про це Марцінків написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Від завтра на річці Бистриця під пішохідним мостом чергуватиме аварійно-рятувальна служба МАРС (встановлено ​​відповідний намет), інспектори Муніципальної інспекції "Добродій", а також будемо просити наряд національної гвардії. Крім того розмістимо таблички "Купатися суворо заборонено! Штраф 50 000 грн", - написав він.

Марцінків також зазначив, що за нормальних погодних умов буде проведено роботи щодо зміни русла річки.

"Я прошу всіх берегти себе і своїх близьких! Прошу не бути байдужими і допомагати іншим! Прошу батьків дивитися за своїми дітьми і не вживати алкоголь на річках!", - звернувся до жителів міста мер облцентру.

Нагадаємо, увечері 12 липня на р. Бистриця в Івано-Франківську знову потонула дитина - друга за добу.





