УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9349 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 151 11

Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Донбасі. За добу - п'ять порушень "тиші", бойових втрат немає

Ворожий БПЛА

За минулу добу, 12 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

Так, поблизу Золотого-4 противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Катеринівки збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік від Водяного, що на Приазов'ї, противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в районі населеного пункту Миронівський було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Читайте також: Зеленський: Відведення військ РФ від кордону України фактично не відбулося

На обстріли російсько-окупаційних військ Українські захисники відкривали вогонь.

Станом на 7:00 ранку, 13 липня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік від Південного окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Збройних Сил України немає", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали у відомстві.

Автор: 

безпілотник (4744) обстріл (30460) Донбас (22362) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
ВЫ ВСЁ ВРЁТЕ!!! РУССКИЕ ХОТЯТ ТОЛЬКО МИР! ВЕСЬ МИР.
показати весь коментар
13.07.2021 07:38 Відповісти
+4
Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Донбасі. За добу - п'ять порушень "тиші", бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 5747
показати весь коментар
13.07.2021 08:52 Відповісти
+3
ну и почему этого сируна, срущего на крышу, не сбили?
показати весь коментар
13.07.2021 07:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну и почему этого сируна, срущего на крышу, не сбили?
показати весь коментар
13.07.2021 07:37 Відповісти
«Нужно просто перестать стрелять» -прогундосил 🤢🎪порноактеришка
показати весь коментар
13.07.2021 08:36 Відповісти
ВЫ ВСЁ ВРЁТЕ!!! РУССКИЕ ХОТЯТ ТОЛЬКО МИР! ВЕСЬ МИР.
показати весь коментар
13.07.2021 07:38 Відповісти
абасрать)
показати весь коментар
13.07.2021 12:55 Відповісти
А наши БПЛА в гаражах пересекают столы по диагонали. Бубочка не велел летать.
показати весь коментар
13.07.2021 07:42 Відповісти
Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию разграничения на Донбассе.Теперь это запросто.Так договорились Меркель с поцЗедентом
показати весь коментар
13.07.2021 08:26 Відповісти
Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Донбасі. За добу - п'ять порушень "тиші", бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 5747
показати весь коментар
13.07.2021 08:52 Відповісти
!!!!!!!!+100!!!!!
показати весь коментар
13.07.2021 12:56 Відповісти
Кроме того, в районе населенного пункта Мироновский был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. МИ "РАДІ", ЩО ВИ ЗАБЕЗПЕЧИЛИ ЙОГО ПРОЛІТ.
показати весь коментар
13.07.2021 09:24 Відповісти
Так чё не сбили? Может хватит бла-бла-бла ??
показати весь коментар
13.07.2021 10:57 Відповісти
ЗСУ Слава!
показати весь коментар
13.07.2021 12:56 Відповісти
 
 