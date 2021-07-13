Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію розмежування на Донбасі. За добу - п'ять порушень "тиші", бойових втрат немає
За минулу добу, 12 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.
Так, поблизу Золотого-4 противник вів вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Катеринівки збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік від Водяного, що на Приазов'ї, противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Крім того, в районі населеного пункту Миронівський було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ Українські захисники відкривали вогонь.
Станом на 7:00 ранку, 13 липня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік від Південного окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Збройних Сил України немає", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали у відомстві.
