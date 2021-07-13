У ВООЗ порадили не змішувати вакцини від COVID-19: "Це дещо небезпечна тенденція"

Всесвітня організація охорони здоров'я порадила не змішувати вакцини від коронавірусу від різних виробників, назвавши це "небезпечною тенденцією", оскільки даних про вплив такого "коктейлю" на здоров'я мало.

"Це дещо небезпечна тенденція. Ми перебуваємо в зоні відсутності даних і доказів, які стосуються змішування вакцин. Ситуація в країнах буде хаотичною, якщо громадяни почнуть вирішувати, коли і хто прийматиме другу, третю і четверту дозу", - заявила головний науковий співробітник ВООЗ Сум’я Свамінатан на онлайн-брифінгу 12 липня.

На початку червня Національний дорадчий комітет Канади з імунізації порадив жителям країни за необхідності "змішувати" вакцини під час першого і другого щеплення. Йдеться про поєднання вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech або Moderna.

Жителі країни, які зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca, зможуть отримати друге препаратами Pfizer і Moderna без негативного впливу на здоров'я, оскільки для виготовлення обох вакцин використовують схожу технологію.

У Таїланді дозволили змішувати вакцини від Sinovac і AstraZeneca, а попередні результати дослідження вчених з Оксфордського університету свідчать про те, що змішування вакцин проти коронавірусу Pfizer і AstraZeneca також формує імунітет від COVID-19.

Європейський регулятор допустив, що змішування COVID-вакцин є безпечним та ефективним. Там пояснюють це тим, що зараз абсолютно всі вакцини працюють однаково - стимулюють імунну відповідь організму на спайковий білок коронавірусу.