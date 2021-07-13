УКР
Боротьба з коронавірусом
3 592 26

У ВООЗ порадили не змішувати вакцини від COVID-19: "Це дещо небезпечна тенденція"

У ВООЗ порадили не змішувати вакцини від COVID-19:

Всесвітня організація охорони здоров'я порадила не змішувати вакцини від коронавірусу від різних виробників, назвавши це "небезпечною тенденцією", оскільки даних про вплив такого "коктейлю" на здоров'я мало.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бабель", про це пише Reuters.

"Це дещо небезпечна тенденція. Ми перебуваємо в зоні відсутності даних і доказів, які стосуються змішування вакцин. Ситуація в країнах буде хаотичною, якщо громадяни почнуть вирішувати, коли і хто прийматиме другу, третю і четверту дозу", - заявила головний науковий співробітник ВООЗ Сум’я Свамінатан на онлайн-брифінгу 12 липня.

На початку червня Національний дорадчий комітет Канади з імунізації порадив жителям країни за необхідності "змішувати" вакцини під час першого і другого щеплення. Йдеться про поєднання вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech або Moderna.

Жителі країни, які зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca, зможуть отримати друге препаратами Pfizer і Moderna без негативного впливу на здоров'я, оскільки для виготовлення обох вакцин використовують схожу технологію.

Австрія повністю вакцинувала проти коронавірусу майже половину дорослого населення країни

У Таїланді дозволили змішувати вакцини від Sinovac і AstraZeneca, а попередні результати дослідження вчених з Оксфордського університету свідчать про те, що змішування вакцин проти коронавірусу Pfizer і AstraZeneca також формує імунітет від COVID-19.

Європейський регулятор допустив, що змішування COVID-вакцин є безпечним та ефективним. Там пояснюють це тим, що зараз абсолютно всі вакцини працюють однаково - стимулюють імунну відповідь організму на спайковий білок коронавірусу.

Автор: 

ВООЗ (775) COVID-19 (19767)
Топ коментарі
+2
Эфиоп твою мать... ВОЗ не должен давать ни каких советов...ВОЗ должен четко сказать...смешивание вакцин допустимо или нет...разрешить это или запретить..
показати весь коментар
13.07.2021 08:03 Відповісти
+1
От-от. В кожній країні - своя =боротьба= і свої =борці=, які клянуться-божаться, що все безпечно і дозволяють комбінувати. А ще коли вони - абсолютно не фахівці, а =есперти-радники= просто говорять те, що вигідно і потрібно та політично обумовлено ...
Про здоров*я людей тільки ніхто з них не думає і не відповідає за жодні наслідки.
показати весь коментар
13.07.2021 08:02 Відповісти
+1
Вони не можуть, бо не знають (те, про що постійно кажеться: експериментальний препарат). А =совєтовать= - завжди легше, бо це не передбачає ЖОДНОЇ відповідальності.
показати весь коментар
13.07.2021 08:13 Відповісти
Як я розумію у нас ширяють тим що є. Сьогодні одне, а завтра що привезуть.
показати весь коментар
13.07.2021 08:01 Відповісти
Це запобіжні заходи. Файзер після Астри, наприклад, почали змішувати через деякі нові ефекти для певних вікових груп. В нас була затримка з другою дозою Астри,але, здається приїхала італійська (можу помилятись).
показати весь коментар
13.07.2021 09:10 Відповісти
Горілка з пивом - це завжди дає еффект, чому тут має бути інше?!!!!
показати весь коментар
13.07.2021 09:44 Відповісти
Це як пиво з горілкою і шампанським
показати весь коментар
13.07.2021 08:14 Відповісти
Який шмурдяк? Шмурдяком "колють" лише на кацапщчині.
показати весь коментар
13.07.2021 09:07 Відповісти
"спаечньій белок коронавируса".
показати весь коментар
13.07.2021 09:06 Відповісти
они сами короче говоря ни в чем не уверены, ученые, которые не знают наверняка, плохо будет человеку или норм, к каким последствиям все это может привести в будущем, как-то очень странно все это. Еще удивила новость, что израильская вакцина будет тестироваться на украинцах.. почему не на своих же по-тестить? очень странно.
показати весь коментар
13.07.2021 09:43 Відповісти
Не они, а вы. Они как раз на Израиле всё тщательно оттестировали - Файзер имеет эффективность близкую к 100%. А недавно было сообщение Рейтерс, что в отношении Дельты на 90%.
показати весь коментар
13.07.2021 10:14 Відповісти
ты уверен, что рукожопые люди все просчитали, все протестировали и на 100% уверены, что с человеком все будет хорошо в будущем? что они не допустили хотя бы одну роковую ошибку? возомнили себя Богом?
Новые штаммы появляются очень быстро, а для поверхностного тестирования вакцины нужны годы или даже десятилетия? Ты лично намерен вкалывать при каждых новых штаммах все больше непроверенных должным образом вакцин?
показати весь коментар
13.07.2021 11:08 Відповісти
рукожопые "люди" создали спутник-вектор, и теперь бьют рекорды смертности от КОВИДа. А Люди создали Файзер, который даже при вакцинации чуть более 50% свёл на нет вспышку эпидемии. Вплоть до того, что https://focus.ua/world/480582-v-izraile-zakryli-poslednie-dva-otdeleniya-dlya-bolnyh-covid-19-foto закрыли КОВИДные отделения больниц, т.к. отсутствуют пациенты .
Новые штаммы появляются, новые вакцины появляются. В чем проблема?
показати весь коментар
13.07.2021 11:12 Відповісти
люди есть люди, везде хватает рукожопых, все что ты говоришь ты не можешь проверить, ты просто принял сказанное за действительное, другими словами ты просто в это веришь. Допускаю, что на расее их вакцина это просто что бы заполнить ничего хоть чем-то.
показати весь коментар
13.07.2021 11:22 Відповісти
Нет. Есть люди, а есть кацапы. Вот кацапы и есть рукожопы. Иначе как объяснить, что вы, создав вирус Вектор, не смогли создать эффективное противоядие спутник-вектор.
показати весь коментар
13.07.2021 11:38 Відповісти
начнем с того, что я не кацап.
вполне допускаю, что создав вирус, они не успели создать вакцину и или вакцина была, но накрылась вместе с лабораторией.
показати весь коментар
13.07.2021 11:54 Відповісти
и почему у нас не бьют рекорды? хотя у нас не в тех масштабах мероприятие?
показати весь коментар
13.07.2021 11:24 Відповісти
Потому, что у нас не много тех, кто ведется на кацапскую пропаганду.
показати весь коментар
13.07.2021 11:37 Відповісти
что за пропаганда? вопрос был в другом.
показати весь коментар
13.07.2021 11:54 Відповісти
кацапская пропаганда и антиЗАПАДНОпрививочная, и антикарантинная. Естественно, она была направлена против соседних стран, в т.ч. и в основном против Украины. Но оказалось, что сами кацапы подвержены этой пропаганде больше других, а на фоне отсутствия вакцин (спутник-вектор не вакцина), это лишь усугубляет ситуацию.
показати весь коментар
13.07.2021 12:04 Відповісти
позиция понятна, но у большого количества людей есть сомнения и без кацапской пропаганды, лично я свое мнение не навязываю, для меня вся эта история выглядит очень странно.
показати весь коментар
13.07.2021 12:17 Відповісти
Сомнения обычно на чем-то основываются. Пока я не вижу оснований для ваших сомнений. Пользуясь вашей риторикой, 100% людей перед смертью употребляли воду в том, или ином виде, что, исходя из вашей логики, является 100% доказательством того, что употребление воды вызывает смерть.
показати весь коментар
13.07.2021 12:19 Відповісти
на ваш взляд какова причина того, что у кацапы бьют рекорды а у нас не бьют? хотя у нас низкий процент вакцинированных?
показати весь коментар
13.07.2021 12:25 Відповісти
У них этот процент вообще отсутствует (спутник-вектор не вакцина, а Файзера закуплено 400 тыс доз, т.е. для 200 тыс "своих"). А причина мной уже выше описана. Более низкая общая культура, поповское мракобесие и их же собственная антикарантинная и антипрививочная пропаганда.
показати весь коментар
13.07.2021 12:28 Відповісти
ок
показати весь коментар
13.07.2021 12:40 Відповісти
 
 