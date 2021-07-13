16 працівників м'ясокомбінату в Глобиному отруїлися невідомою речовиною, 14 із них госпіталізовано, - ДСНС

В Глобиному (Полтавська обл.) у ніч на вівторок на місцевому м'ясокомбінаті невідомою речовиною отруїлися 16 осіб, з яких 14 госпіталізовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"13 липня близько 00.30 в м.Глобино в сортувальному цеху ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" попередньо сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників, внаслідок чого 14 працівників госпіталізовано в лікарню (1 людина у важкому стані і 13 у стані середнього ступеня тяжкості), 2 особи від госпіталізації відмовилися", - сказано в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що причина отруєння встановлюється. Підприємство працює в штатному режимі. Підрозділи ДСНС не залучалися.

