16 працівників м'ясокомбінату в Глобиному отруїлися невідомою речовиною, 14 із них госпіталізовано, - ДСНС
В Глобиному (Полтавська обл.) у ніч на вівторок на місцевому м'ясокомбінаті невідомою речовиною отруїлися 16 осіб, з яких 14 госпіталізовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
"13 липня близько 00.30 в м.Глобино в сортувальному цеху ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат" попередньо сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників, внаслідок чого 14 працівників госпіталізовано в лікарню (1 людина у важкому стані і 13 у стані середнього ступеня тяжкості), 2 особи від госпіталізації відмовилися", - сказано в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що причина отруєння встановлюється. Підприємство працює в штатному режимі. Підрозділи ДСНС не залучалися.
Одужуйте, панове!
Власники - кінчені ватани, назвали свою торгову марку на кацапський манєр "Глобіно", щоб за поребриком краще купували.
Брати Гадюкіни.
http://old.uc.kr.ua/fresh1071/
про шкоду для здоров'я, особливо чоловічого, не йдеться - прибуток над усе
Каррагенан (майпроген) обладает высокой гелеобразующей и водосвязывающей способностью. Вследствие наличия на поверхности отрицательных зарядов легко взаимодействует с белками и катионами; образует после цикла «нагрев-охлаждение» прочную пространственную сетку. Нейтрален по вкусу и запаху. В отличие от других добавок каррагинан в мясных системах одновременно формирует с солерастворимыми мышечными белками единую матрицу и упрочняет ее, обеспечивая получение требуемого технологического эффекта.
Применение каррагинана при производстве мясопродуктов дает возможность: повысить выход мясных изделий; улучшить органолептические показатели (сочность, консистенцию, связность, цвет, внешний вид, нарезаемость); исключить вероятность образования бульонно-жировых отеков при термической обработке; снизить себестоимость готовой продукции. - https://www.referat911.ru/Upravlenie-kachestvom-produkcii/myasnaya-promyshlennost/74043-1604239-place7.html
5.місце: Житомирський м"ясокомбінат. Окремо хочу відмітити гранд-філе(здається так) Мелітопольського м"ясокомбіната, але 600 гр/кг в Ашані то трохи перебор, хоча дуже смачно.
Хімічна.
шьёшь не подходи к тому что строил..... видимо работает до сих пор....
Небось колбаски поели на обед.