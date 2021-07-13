УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9466 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 486 1

В Україні за добу від COVID-19 померли 36 осіб, зафіксовано 481 новий випадок зараження, 750 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 36 осіб, зафіксовано 481 новий випадок зараження, 750 осіб одужали

В Україні зафіксовано 481 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 13 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Новина оновлюється...

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5420) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чемпіони перемагають?
показати весь коментар
13.07.2021 08:20 Відповісти
 
 