2 486 1
В Україні за добу від COVID-19 померли 36 осіб, зафіксовано 481 новий випадок зараження, 750 осіб одужали
В Україні зафіксовано 481 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 13 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Новина оновлюється...
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар13.07.2021 08:20 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль