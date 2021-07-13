Засудженого до двох років ув'язнення за хабар експрокурора ГПУ Матюшка доставили в СІЗО, завтра поїде відбувати покарання, - агент НАБУ Шевченко

Засудженого до двох років в'язниці за хабар колишнього прокурора Генеральної прокуратури України Олександра Матюшка доставлено в СІЗО, завтра поїде відбувати покарання.

"В січні 2016-го прокурор ГПУ Матюшко запропонував мені 10т. $ і попросив вплинути на голову комісії Олексія Гриценка, щоб питання щодо його працевлаштування в НАБУ було "вирішено" позитивно. Це був мій перший досвід в якості викривача і, знаєте, мені було так дивно, що я тільки-но повернувся з війни, здав свою зброю, як мені ось вже пропонують такі легкі гроші. Чому б не взяти? Чому б не погодитися? Тим паче, що на той час я не мав стабільних заробітків і потреба у фінансах була досить відчутна. Але знаєте, в чому для мене була проблема взяти ті гроші? В тому, що я сидів поруч із цим прокурором і, може це навіть не всі зрозуміють, але я не бачив у ньому людину від слова "взагалі" - я бачив у ньому огидну істоту, яка, немов саранча, пожирає мою країну зсередини, знищує її красу, псує врожай та руйнує всі здобутки. Тому його потрібно знищити. Як ворога. Як окупанта. І якби мені дали ту волю, я би його без жодних вагань розстріляв на місці", - розповів Шевченко.

"Тої самої думки я і про більшість представників МВС, СБУ чи ГПУ - та сама гнила та корумпована порода, яку неможливо перевиховати. Тільки глибинна, докорінна реформа всієї правоохоронної системи може змінити ситуацію на краще, а для цього, в першу чергу, на керівні посади потрібно призначити чесних, принципових, відданих країні людей. Але, на жаль, Володимир Зеленський чомусь досі вважає, що Аваков, Венедіктова та Баканов якраз і є уособленням чесності та справедливості. Тому найближчим часом очікувати на якісні зміни не варто", - додав він.

"В лютому 2016-го за дієвого сприяння Олексія Гриценка Матюшко був заарештований детективами НАБУ. Згодом Вищий антикорупційний суд виніс вирок і експрокурор отримав два роки тюрми. Певний час переховувався, був оголошений у розшук. Проте сьогодні був затриманий детективами і доправлений у СІЗО, звідки вже завтра поїде відбувати покарання у місцях позбавлення волі", - акцентував Шевченко.

Нагадаємо, 25 вересня 2020 року Колегія суддів ВАКС визнала експрокурора винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція посадовій особі надати неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, дій з використанням службового становища) і призначила покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

11 січня 2021 року Апеляційна палата ВАКС відмовила в задоволенні апеляційної скарги стороні захисту і залишила вказаний вирок без змін.

7 липня 2021 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду ухвалив залишити вказаний вирок ВАКС без змін.



