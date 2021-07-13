За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 83 177 осіб, загалом - 2 311 692, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 215 284 особи.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"83 177 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 12 липня 2021 року. Одну дозу отримали 45 535 людей, повністю імунізовані - 37 642 людини.

Протягом доби працювали: - 573 мобільні бригади, 1399 пунктів щеплення;- 34 центри вакцинації.

Станом на 12 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 796 701 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 357 227 людей, з них отримали 1 дозу – 2 357 225 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози –1 215 284 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 572 509 щеплень", - розповіли в МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ВООЗ порадили не змішувати вакцини від COVID-19: "Це дещо небезпечна тенденція"





