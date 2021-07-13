Поправки в "бюджетний" законопроєт виводять фільми і телепрограми з-під дії закону про українську мову, - Железняк

УКР
Поправки в "бюджетний" законопроєкт виводять фільми і телепрограми з-під дії закону про українську мову, - Железняк

Закон про мову знову під загрозою. У бюджетному законопроєкті №5551-2, який планують розглянути в четвер, є кілька поправок, якими намагаються нівелювати дію закону про українську мову.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, поправка з символічним №13 і ідентична №14 - виводить створення і показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову. Поправка №16 - прибирає необхідність держслужбовцям, які зараз обіймають посади, підтверджувати володіння українською мовою.

Поправка №17 - дозволить використовувати мову корінних народів і національних меншин в освіті, а це значить - і навчання російською мовою в школах і університетах. Крім цього, вона ще й прибирає штрафи за порушення мовного закону в сфері послуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Спроби відтермінувати або скасувати обов'язковість дублювання фільмів українською - неприпустимі", - мовний омбудсмен Кремінь

"Завдання №1 - не дати протягнути ці поправки через комітет, або збити в залі. Над цим і буду працювати - вже вніс засідання бюджетного комітету в календар. Сподіваюся, що всі колеги, кому не байдужа захист мови, теж приєднаються. Законопроєкт № 5551 -2 стоїть на порядку за день до набуття законом про мову чинності. Тому це остання можлива спроба, яку ми не маємо права допустити. Закликаю колег звернути увагу і не голосувати за ці пропозиції", - зазначив Железняк.

кіно (968) поправки (83) українська мова (847) мова (750) Железняк Ярослав (595)
+12
Коли вже маасковське нарєчіє перестане їх ковбасити? 30 років пройшло, а совок ще живий.
13.07.2021 09:00 Відповісти
+12
вважаю автора отих ганебних поправок треба спалити на багатті.
щоб іншим неповадно було
щоб іншим неповадно було
13.07.2021 09:09 Відповісти
+6
"Поправка №17 - позволит использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании..." - росіянчеги ще поки є нацменшиною отже рузьге єзиг отримає шанс на витіснення української мови з України.
13.07.2021 09:18 Відповісти
Коли вже маасковське нарєчіє перестане їх ковбасити? 30 років пройшло, а совок ще живий.
13.07.2021 09:00 Відповісти
щe будe довго ця канiтєль
13.07.2021 16:38 Відповісти
вважаю автора отих ганебних поправок треба спалити на багатті.
щоб іншим неповадно було
щоб іншим неповадно було
13.07.2021 09:09 Відповісти
нiкому палити
13.07.2021 16:44 Відповісти
Цей Железняк настільки тупий що не взмозі прочитати закон про корінні народи України. Россіяни не можуть бути корінним народом Ураїни тому і надають право Кримчакам, татарам та іньшим вивчати рідну мову в початкових навчальних закладах.
13.07.2021 09:13 Відповісти
"Поправка №17 - позволит использовать язык коренных народов и нацменьшинств(!) в образовании". Російськомовні в Україні є не корінним народом, а нацменами.
13.07.2021 09:17 Відповісти
"Поправка №17 - позволит использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании..." - росіянчеги ще поки є нацменшиною отже рузьге єзиг отримає шанс на витіснення української мови з України.
13.07.2021 09:18 Відповісти
Ты с детства тупорылый или курсы какие заканчивал? Трускавец, не?
13.07.2021 09:23 Відповісти
Авторів правок НА ГІЛЯКУ !!!!
13.07.2021 09:19 Відповісти
Ніцой про мову и про колаборанта Меладзе . Рекомендую
Закон про мову знову під загрозою. Завдання №1 - не дати протягнути поправки до нього, - Железняк - Цензор.НЕТ 6128Закон про мову знову під загрозою. Завдання №1 - не дати протягнути поправки до нього, - Железняк - Цензор.НЕТ 6128Закон про мову знову під загрозою. Завдання №1 - не дати протягнути поправки до нього, - Железняк - Цензор.НЕТ 9659
13.07.2021 09:22 Відповісти
МЕЛАДЗЕ НА ATLAS WEEKEND / ПІДПИСАНО ЗАКОН ПРО КОРІННІ НАРОДИ / Лариса Ніцой

https://youtu.be/D2Bi4qa-VK4
13.07.2021 09:23 Відповісти
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ ФОРУМЧАН
Рекламный рынок в Украине - миллиардный бюджет
Раньше этот рынок контролировали мацковские компании и потому в рекламах были сплошь кацапские артисты . После 2014 года кацапов с рынка вытеснили украинцы
СЕЙЧАС кацапы опять рвутся подмять под себя жтот рынок и используют ЗЕ для этого . Нельзя допускать появлятся в Украине этому явлению . И гнать метлой российских артистов
13.07.2021 09:28 Відповісти
У нас презом- найпопулярніший російський комік.
13.07.2021 09:42 Відповісти
Міладзе ніхто а ось її заклик виправити закон корінних народів ти не чув. там зажоп свою руку просунув: закон не наділяє корінних обов"язком інтгруватись в Укрсуспільство, а лише надає кучу прав. залишилось лише всунути у корінні народи (р)узких і закон ідальний для кацапів
13.07.2021 16:50 Відповісти
Этих авторов привел в парламент конкретный мудак. Может его для начала вздергнуть?
13.07.2021 09:23 Відповісти
А у Вас есть гарантии , что следующий президент не будет мудаком с таким мудрым народом ?
13.07.2021 09:37 Відповісти
Не стоит искать в преЗЕрвативе патриота Украины: его там нет, небыло и когда не будет. Поробуйте вспомнить какой-то патриотический поступок зе-чмыря. Такого случая вы не найдете. Зато найдете как за 2 года уничтожен впк Украины, как за два года полуразвалена армия и военная разведка, как за два года не сделано ниодного серьезного заказа для армии... Теперь у зеленого рагуля настала очередь уничтожения укр мовы, укр кино, дальше по сценарию, квартальное чмо должно забрать томос у украинской церкви.
13.07.2021 09:22 Відповісти
Хоч більш-менш нормальних 45 нардепів (25 - ЄС; 20 - Голос) в Верховній Раді є... Вистояти би до нових виборів!
13.07.2021 09:22 Відповісти
А почему цензор на русском вещает? За замовчанням повинна бути українська.
13.07.2021 09:25 Відповісти
з наступного року частина "за замовчуванням"
13.07.2021 16:51 Відповісти
Саме цей покидьок Железняк і 4 інших депутата Голосу проголосували за те, щоб це голосування стало можливим. І їхні голоси ЗА були вирішальними. А тепер ця курва розповідає що піклується про мову. Паскуда.
13.07.2021 09:26 Відповісти
Вся ця укранофобська наволоч ніяк не заспокоєтся все мова заважає і це в той час коли диктатор расеі заговорив про один народ ,що рашистам заважає так це украінська мова і історична пам'ять. І тут п'ята колона рада допомогти ворогу ,якого народу ви слуги ?
13.07.2021 09:26 Відповісти
Когда все профукали и платят пенсионерам бомжацкие пенсии,вот тогда возникает проблема языка.Дурные швейцарцы сколько скандалов и проблем мимо себя пропустили.
13.07.2021 09:29 Відповісти
Ніякої загрози Українській мові, бути не може! Тільки зайвехромосомнної зеленої цвілі та жопезє - повинна бути! Гадаю стовпів та гілок, для них вистачить...
13.07.2021 09:40 Відповісти
То вони мають боятись навіть думки про наступ на державну мову.
Але ж цього немає. Недоумки продажні роблять бізнес. І їм плювати на майбутнє цієї країни.
13.07.2021 09:42 Відповісти
Всі під Верховну Раду!
Недопустимо внесення правок в Закон!
Втратимо мову - втратимо державу!
показати весь коментар
13.07.2021 09:48 Відповісти
Закон про мову знову під загрозою. Завдання №1 - не дати протягнути поправки до нього, - Железняк - Цензор.НЕТ 2589
13.07.2021 09:53 Відповісти
 
 