Поправки в "бюджетний" законопроєт виводять фільми і телепрограми з-під дії закону про українську мову, - Железняк

Закон про мову знову під загрозою. У бюджетному законопроєкті №5551-2, який планують розглянути в четвер, є кілька поправок, якими намагаються нівелювати дію закону про українську мову.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, поправка з символічним №13 і ідентична №14 - виводить створення і показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову. Поправка №16 - прибирає необхідність держслужбовцям, які зараз обіймають посади, підтверджувати володіння українською мовою.

Поправка №17 - дозволить використовувати мову корінних народів і національних меншин в освіті, а це значить - і навчання російською мовою в школах і університетах. Крім цього, вона ще й прибирає штрафи за порушення мовного закону в сфері послуг.

"Завдання №1 - не дати протягнути ці поправки через комітет, або збити в залі. Над цим і буду працювати - вже вніс засідання бюджетного комітету в календар. Сподіваюся, що всі колеги, кому не байдужа захист мови, теж приєднаються. Законопроєкт № 5551 -2 стоїть на порядку за день до набуття законом про мову чинності. Тому це остання можлива спроба, яку ми не маємо права допустити. Закликаю колег звернути увагу і не голосувати за ці пропозиції", - зазначив Железняк.