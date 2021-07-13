Маркарова щодо статті Путіна про Україну: Набір радянських і імперсько-російських кліше, які не мають нічого спільного з реальністю
Єдиною раціональною пропозицією в статті президента РФ Володимира Путіна про Україну є те, що громадяни України повинні самі вирішувати, якою має бути їхня країна.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" посол України в США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо статті очільника держави-агресора, яка незаконно анексувала Крим, вбиває наших громадян на сході України і постійно втручається в наші справи всередині країни, можу сказати, що в ній тільки одне речення є правдивим щодо України - останнє: "А якою бути Україні – вирішувати її громадянам". Все решта - набір радянських та імперсько-російських кліше, які не мають нічого спільного з реальністю і не допомагають нашому сусіду зрозуміти, що українці просто хочуть самі жити у власній країні і бути частиною демократичного світу, і це для нас є природнім цивілізаційним вибором, який ми робимо нашею працею і боротьбою зараз, робили в 2013-му, 2004-му, 1991-му, 1918-му і багато століть до того", - зазначила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Собственно, последствия этого кования мы сейчас наблюдаем в виде в доску ватного и тупого наркомана ЗЕ в качестве президента.
- Сам пасол...
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!