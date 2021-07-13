УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9593 відвідувача онлайн
Новини
3 447 16

Маркарова щодо статті Путіна про Україну: Набір радянських і імперсько-російських кліше, які не мають нічого спільного з реальністю

Маркарова щодо статті Путіна про Україну: Набір радянських і імперсько-російських кліше, які не мають нічого спільного з реальністю

Єдиною раціональною пропозицією в статті президента РФ Володимира Путіна про Україну є те, що громадяни України повинні самі вирішувати, якою має бути їхня країна.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" посол України в США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо статті очільника держави-агресора, яка незаконно анексувала Крим, вбиває наших громадян на сході України і постійно втручається в наші справи всередині країни, можу сказати, що в ній тільки одне речення є правдивим щодо України - останнє: "А якою бути Україні – вирішувати її громадянам". Все решта - набір радянських та імперсько-російських кліше, які не мають нічого спільного з реальністю і не допомагають нашому сусіду зрозуміти, що українці просто хочуть самі жити у власній країні і бути частиною демократичного світу, і це для нас є природнім цивілізаційним вибором, який ми робимо нашею працею і боротьбою зараз, робили в 2013-му, 2004-му, 1991-му, 1918-му і багато століть до того", - зазначила вона.

Також читайте: Ткаченко - Путіну: Переписувати історію почали ще царі, коли своїй Московії присвоїли назву "Русь"

Автор: 

агресія (1195) путін володимир (24668) росія (67313) Маркарова Оксана (502)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Ну с 1918 до 1991 года большинство украинцев безропотно ковало социалистическое будущее вместе со всеми остальными. А большинству из этого большинства вобще насрать где и как жить (абы бурячки уродили и скотинка сыта была).

Собственно, последствия этого кования мы сейчас наблюдаем в виде в доску ватного и тупого наркомана ЗЕ в качестве президента.
показати весь коментар
13.07.2021 09:16 Відповісти
+5
« …А всех юродивих и убогих - ссылать в междуречье Оки и Волги к мордве, дабы видом своим диким не позорили святую Русь Киевскую…..» ( из Указа Я.Мудрого)
показати весь коментар
13.07.2021 09:14 Відповісти
+5
Старая гэбистская тварь мыслит своими категориями. Такого не перевоспитаешь.
показати весь коментар
13.07.2021 09:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
« …А всех юродивих и убогих - ссылать в междуречье Оки и Волги к мордве, дабы видом своим диким не позорили святую Русь Киевскую…..» ( из Указа Я.Мудрого)
показати весь коментар
13.07.2021 09:14 Відповісти
Сам выдумал?
показати весь коментар
13.07.2021 09:16 Відповісти
Попадаете под указ?
показати весь коментар
13.07.2021 09:36 Відповісти
подпасть под фейк - не страшно)
показати весь коментар
13.07.2021 10:44 Відповісти
Опять Слава Мудрый во всём виноват
показати весь коментар
13.07.2021 09:32 Відповісти
где реакция МИД Украины? Где уголовные дела от СБУ за призывы к нарушению территориальной целостности? Понятно что пока ху.ло не подсудно, но всему свое время
показати весь коментар
13.07.2021 09:16 Відповісти
Я согласен с лидером Московии, что граждане бывших и существующих колоний Московии должны сами решать, какой должна быть их страна, такая как Украина или такая как Беларусь Источник: https://censor.net/ru/n3276683
показати весь коментар
13.07.2021 09:16 Відповісти
Ну с 1918 до 1991 года большинство украинцев безропотно ковало социалистическое будущее вместе со всеми остальными. А большинству из этого большинства вобще насрать где и как жить (абы бурячки уродили и скотинка сыта была).

Собственно, последствия этого кования мы сейчас наблюдаем в виде в доску ватного и тупого наркомана ЗЕ в качестве президента.
показати весь коментар
13.07.2021 09:16 Відповісти
Старая гэбистская тварь мыслит своими категориями. Такого не перевоспитаешь.
показати весь коментар
13.07.2021 09:18 Відповісти
по сути, етим своим епистолярным высером, ***** отказало в существовании всему украинскому и обьявило ему войну.
показати весь коментар
13.07.2021 09:18 Відповісти
Войну всему украинскому обьявили 100 лет назад и объявляло ее не только ....йло.
показати весь коментар
13.07.2021 09:21 Відповісти
100 лет назад как раз шла "коренизация" и щемили именно вату. Всё поменялось несколько позже - когда Сралин взял совок в свои руки.
показати весь коментар
13.07.2021 09:34 Відповісти
Маркарова щодо статті Путіна про Україну: Набір радянських і імперсько-російських кліше, які не мають нічого спільного з реальністю - Цензор.НЕТ 9697
показати весь коментар
13.07.2021 09:27 Відповісти
- Она посол?
- Сам пасол...
показати весь коментар
13.07.2021 09:39 Відповісти
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
показати весь коментар
13.07.2021 10:30 Відповісти
Для КРОВАВОГО Х*ЙЛА-ПУТЛЕРА - только ВАРИАНТ КАДДАФИ. Все остальные - для этого лубянского ублюдка - слишком мягкие...
показати весь коментар
26.09.2021 19:41 Відповісти
 
 