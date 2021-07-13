Японія висловила занепокоєння через нарощування озброєнь Росією і Китаєм, - доповідь Міноборони країни

Японія стурбована тим, що сусідні з нею держави нарощують озброєння та активізують діяльність своїх збройних сил.

Про це йдеться в опублікованій японським оборонним відомством Білій книзі - щорічній доповіді, що стосується безпеки країни і положення в світі в цілому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, в цьому аспекті згадується Росія, яка "здійснює модернізацію своїх озброєнь, включно з ядерними", розвиває гіперзвукові і інші види сучасної зброї, активізує дії в космосі.

Як приклад загрози безпеки Японії в доповіді наголошується діяльність російських підводних човнів і ракетні пуски з атомного підводного човна класу "Борей" під час стратегічних навчань в Охотському морі в 2020 році.

У ньому також йдеться, що "китайські військові загрози у поєднанні з недостатньою прозорістю його оборонної політики стали предметом серйозного занепокоєння для регіону, включно з Японією і міжнародною спільнотою".

"Китай підтримує високий рівень зростання свого оборонного бюджету без достатньої прозорості при широкому і швидкому зміцненні своєї військової потужності в якісному і кількісному вираженні з акцентом на ядерні, ракетні, військово-морські і військово-повітряні сили", - йдеться в Білій книзі.

У ній порушується тема Тайваню, яка безпосередньо пов'язується з безпекою Японії.

"Стабілізація ситуації навколо Тайваню важлива для безпеки Японії і стабільності міжнародної спільноти", - вважає японське оборонне відомство.

Воно пише, що Китай продовжує активізувати військову діяльність навколо Тайваню, одночасно США "продемонстрували чітку позицію підтримки Тайваню у військових аспектах" шляхом продажу зброї і транзиту американських суден через Тайванську протоку.

"Хоча Вашингтон чітко позначив свою позицію щодо підтримки Тайваню з військової точки зору, малоймовірно, що Пекін піде на будь-які компроміси у своїй позиції, враховуючи, що Тайвань належить до сфери його корінних інтересів", - йдеться в доповіді.

Міноборони Японії робить у зв'язку з цим наступний висновок: "Оскільки конфлікт між США і Китаєм через Тайвань стає все більш очевидним, Японії необхідно стежити за розвитком подій з гострим відчуттям напруженості".