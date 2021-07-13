УКР
Японія висловила занепокоєння через нарощування озброєнь Росією і Китаєм, - доповідь Міноборони країни

Японія стурбована тим, що сусідні з нею держави нарощують озброєння та активізують діяльність своїх збройних сил.

Про це йдеться в опублікованій японським оборонним відомством Білій книзі - щорічній доповіді, що стосується безпеки країни і положення в світі в цілому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, в цьому аспекті згадується Росія, яка "здійснює модернізацію своїх озброєнь, включно з ядерними", розвиває гіперзвукові і інші види сучасної зброї, активізує дії в космосі.

Як приклад загрози безпеки Японії в доповіді наголошується діяльність російських підводних човнів і ракетні пуски з атомного підводного човна класу "Борей" під час стратегічних навчань в Охотському морі в 2020 році.

Також читайте: Японія вперше заявила про російську загрозу в проєкті стратегії кібербезпеки: РФ проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей

У ньому також йдеться, що "китайські військові загрози у поєднанні з недостатньою прозорістю його оборонної політики стали предметом серйозного занепокоєння для регіону, включно з Японією і міжнародною спільнотою".

"Китай підтримує високий рівень зростання свого оборонного бюджету без достатньої прозорості при широкому і швидкому зміцненні своєї військової потужності в якісному і кількісному вираженні з акцентом на ядерні, ракетні, військово-морські і військово-повітряні сили", - йдеться в Білій книзі.

У ній порушується тема Тайваню, яка безпосередньо пов'язується з безпекою Японії.

"Стабілізація ситуації навколо Тайваню важлива для безпеки Японії і стабільності міжнародної спільноти", - вважає японське оборонне відомство.

Воно пише, що Китай продовжує активізувати військову діяльність навколо Тайваню, одночасно США "продемонстрували чітку позицію підтримки Тайваню у військових аспектах" шляхом продажу зброї і транзиту американських суден через Тайванську протоку.

"Хоча Вашингтон чітко позначив свою позицію щодо підтримки Тайваню з військової точки зору, малоймовірно, що Пекін піде на будь-які компроміси у своїй позиції, враховуючи, що Тайвань належить до сфери його корінних інтересів", - йдеться в доповіді.

Міноборони Японії робить у зв'язку з цим наступний висновок: "Оскільки конфлікт між США і Китаєм через Тайвань стає все більш очевидним, Японії необхідно стежити за розвитком подій з гострим відчуттям напруженості".

Китай (4831) зброя (7695) росія (67313) Японія (1225) гонка озброєнь (39)
Значит пусть японцы строят военные базы в Монголии,тем более лапотные оттуда ушли.
показати весь коментар
13.07.2021 09:28 Відповісти
Японии нужно наращивать военный потенциал, и выходить на нужный уровень, уровень соответствующий ее экономической мощи. Хватит этих игр " в силы самообороны", время нынче не то. Кстати по статусу Япония и вправе владеть ядерным оружием. Так как три ее ближайших соседа ( с явно агрессивными наклонностями) это оружие имеют - Китай, РФ, КНДР. Чуть подальше тоже ядерные державы Индия, Пакистан, через океан США. так что поневоле " зонтик" уже нужен.
показати весь коментар
13.07.2021 10:20 Відповісти
Япония права иметь ядерное оружие не имеет.
Но так как США не защитило от кацапской агрессии Украину, сдавшую своё ядерное оружие, несмотря на Будапештский меморандум, то Японии стоит задуматься над вопросом - А может США, в случае нападения РФ или Китая их бросит, как и Украину?
Тогда Японии стоит выйти из международного договора "О нераспространении ядерного оружия" и срочно создать собственные ядерные боеголовки и к ним необходимое количество баллистических ракет, кстати, часть из них могут заказать у нас на "Южмаше"
показати весь коментар
13.07.2021 17:58 Відповісти
Япония " не имеет права".. Смешно. А Индия, Пакистан, КНДР и т.д. имеют...После того как официально ядерное оружие появилось у ряда стран ( кроме СССР ( РФ), США, Великобритании, Франции и Китая, это уже не актуально.. Если можно одним, то можно и другим, по сути всем.
показати весь коментар
13.07.2021 18:35 Відповісти
Есть такая Бумага, называется "Международный договор о нераспространении ядерного оружия". Поговаривают, что его нарушение злит США больше всего.

Кстати, а почему вы Израиль не упомянули? А это самая агрессивная страна в мире, после окончания Второй мировой войны и находящиеся недалеко от него Иран, Египет и Саудовская Аравия дааавно говорят, что им нужна ядерная защита от Израиля. Но пока только говорят.

А вина лежит на Путине, на Обаме, который не остановил агрессию Путина, а теперь и Байден стал подыгрывать Путина. Ну а я уже несколько лет, хотя бы тут, на ЦН предупреждал, что бездействие США по защите Украины от Путина, приведет к тому, что договор пошлют нахрен сразу несколько стран мира и начнется в мировой политике, хрен зна шо.
показати весь коментар
13.07.2021 18:41 Відповісти
Не слышал что бы Израиль официально объявил что он ядерная держава..( хотя видимо оно у него есть, поговаривали в свое время и об ЮАР но думаю нет) в отличии от КНДР, Индии и Пакистана они подтерлись этим договором и официально объявили себя ядерными державами, санкций по этому поводу я не заметил..). А чем Япония хуже Пакистана . ( думаю и Иран такого же мнения).
показати весь коментар
13.07.2021 18:51 Відповісти
 
 