Японія висловила занепокоєння через нарощування озброєнь Росією і Китаєм, - доповідь Міноборони країни
Японія стурбована тим, що сусідні з нею держави нарощують озброєння та активізують діяльність своїх збройних сил.
Про це йдеться в опублікованій японським оборонним відомством Білій книзі - щорічній доповіді, що стосується безпеки країни і положення в світі в цілому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, в цьому аспекті згадується Росія, яка "здійснює модернізацію своїх озброєнь, включно з ядерними", розвиває гіперзвукові і інші види сучасної зброї, активізує дії в космосі.
Як приклад загрози безпеки Японії в доповіді наголошується діяльність російських підводних човнів і ракетні пуски з атомного підводного човна класу "Борей" під час стратегічних навчань в Охотському морі в 2020 році.
У ньому також йдеться, що "китайські військові загрози у поєднанні з недостатньою прозорістю його оборонної політики стали предметом серйозного занепокоєння для регіону, включно з Японією і міжнародною спільнотою".
"Китай підтримує високий рівень зростання свого оборонного бюджету без достатньої прозорості при широкому і швидкому зміцненні своєї військової потужності в якісному і кількісному вираженні з акцентом на ядерні, ракетні, військово-морські і військово-повітряні сили", - йдеться в Білій книзі.
У ній порушується тема Тайваню, яка безпосередньо пов'язується з безпекою Японії.
"Стабілізація ситуації навколо Тайваню важлива для безпеки Японії і стабільності міжнародної спільноти", - вважає японське оборонне відомство.
Воно пише, що Китай продовжує активізувати військову діяльність навколо Тайваню, одночасно США "продемонстрували чітку позицію підтримки Тайваню у військових аспектах" шляхом продажу зброї і транзиту американських суден через Тайванську протоку.
"Хоча Вашингтон чітко позначив свою позицію щодо підтримки Тайваню з військової точки зору, малоймовірно, що Пекін піде на будь-які компроміси у своїй позиції, враховуючи, що Тайвань належить до сфери його корінних інтересів", - йдеться в доповіді.
Міноборони Японії робить у зв'язку з цим наступний висновок: "Оскільки конфлікт між США і Китаєм через Тайвань стає все більш очевидним, Японії необхідно стежити за розвитком подій з гострим відчуттям напруженості".
Но так как США не защитило от кацапской агрессии Украину, сдавшую своё ядерное оружие, несмотря на Будапештский меморандум, то Японии стоит задуматься над вопросом - А может США, в случае нападения РФ или Китая их бросит, как и Украину?
Тогда Японии стоит выйти из международного договора "О нераспространении ядерного оружия" и срочно создать собственные ядерные боеголовки и к ним необходимое количество баллистических ракет, кстати, часть из них могут заказать у нас на "Южмаше"
Кстати, а почему вы Израиль не упомянули? А это самая агрессивная страна в мире, после окончания Второй мировой войны и находящиеся недалеко от него Иран, Египет и Саудовская Аравия дааавно говорят, что им нужна ядерная защита от Израиля. Но пока только говорят.
А вина лежит на Путине, на Обаме, который не остановил агрессию Путина, а теперь и Байден стал подыгрывать Путина. Ну а я уже несколько лет, хотя бы тут, на ЦН предупреждал, что бездействие США по защите Украины от Путина, приведет к тому, что договор пошлют нахрен сразу несколько стран мира и начнется в мировой политике, хрен зна шо.