УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9768 відвідувачів онлайн
Новини
1 660 4

Начальника локомотивного депо "Укрзалізниці" підозрюють у завданні збитків на 2,7 млн ​​грн на закупівлі запчастин, - прокуратура

Начальника локомотивного депо

Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру начальнику локомотивного депо "Київ-Пасажирський" за фактом зловживання службовим становищем, яке завдало тяжких наслідків державним інтересам (ч . 2 ст. 364 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у 2019 році у локомотивному депо "Київ-Пасажирський" вирішувалося питання ремонту та технічного обслуговування тягового рухомого складу. Загальна вартість робіт оцінювалась у 15 млн гривень.

"У цей же час, начальник депо, будучи обізнаним про загальну вартість вказаних робіт, а також про процедуру здійснення державних закупівель, діючи в інтересах одного із приватних підприємств, умисно роздробив предмет закупівлі та, в подальшому, уклав із підприємством низку договорів на придбання запасних частин за значно завищеними цінами", - зазначають у прокуратурі.

Внаслідок таких дій ПАТ "Укрзалізниця" заподіяно матеріальну шкоду на суму 2,7 млн гривень. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Також читайте: Засудженого до двох років ув'язнення за хабар експрокурора ГПУ Матюшка доставили в СІЗО, завтра поїде відбувати покарання, - агент НАБУ Шевченко

Автор: 

корупція (4769) прокуратура (3734) Укрзалізниця (7011)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мы за вами наблюдаем!
Начальника локомотивного депо "Укрзализныци" подозревают в нанесении ущерба на 2,7 млн грн при закупке запчастей, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8256
показати весь коментар
13.07.2021 09:47 Відповісти
«Чистка в "Геркулесе" начинается. Долой заговор молчания и круговую поруку»(с)
показати весь коментар
13.07.2021 10:56 Відповісти
никогда такого не было и вот опять
показати весь коментар
13.07.2021 09:53 Відповісти
Можливо і вкрав а можливо і ні.Адже повз компанію ,,Прозоро,, пройшли 4% із цих 15 міліонів та не осіли і їх кишенях ось тому так біснуються.
показати весь коментар
13.07.2021 09:53 Відповісти
 
 