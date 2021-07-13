Начальника локомотивного депо "Укрзалізниці" підозрюють у завданні збитків на 2,7 млн ​​грн на закупівлі запчастин, - прокуратура

Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру начальнику локомотивного депо "Київ-Пасажирський" за фактом зловживання службовим становищем, яке завдало тяжких наслідків державним інтересам (ч . 2 ст. 364 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у 2019 році у локомотивному депо "Київ-Пасажирський" вирішувалося питання ремонту та технічного обслуговування тягового рухомого складу. Загальна вартість робіт оцінювалась у 15 млн гривень.

"У цей же час, начальник депо, будучи обізнаним про загальну вартість вказаних робіт, а також про процедуру здійснення державних закупівель, діючи в інтересах одного із приватних підприємств, умисно роздробив предмет закупівлі та, в подальшому, уклав із підприємством низку договорів на придбання запасних частин за значно завищеними цінами", - зазначають у прокуратурі.

Внаслідок таких дій ПАТ "Укрзалізниця" заподіяно матеріальну шкоду на суму 2,7 млн гривень. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

