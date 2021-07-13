Рада сьогодні розгляне пропозиції Зеленського до трьох законів і легалізацію медичного канабісу

Народні депутати на пленарному засіданні у вівторок, 13 липня, розглянуть пропозиції президента до трьох законів, а також проведуть позачергове засідання Верховної Ради.

Про це свідчить порядок денний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, на пленарному засіданні парламентарії розглянуть пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (№3711-д).

Крім того, депутати розглянуть пропозиції глави держави до законів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги" (№2063) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост" (№4535).

Народні депутати також мають намір включити до порядку денного та скоротити терміни розгляду президентського проєкту закону №5712 "Про великий Державний Герб України".

У другому читанні планується розглянути президентські законопроєкти №5068 щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя та №5069 "Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя".

О 16.00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу Президента. Порядок денний передбачає розгляд п'яти питань.

Зокрема, парламентарії розглянуть у першому читанні законопроєкт №5596 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності".

У другому читанні депутати голосуватимуть за законопроєкт №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

У першому читанні заплановано розгляд проєктів законів №5420 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів" та №5270 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів".

Для включення до порядку денного сесії та ухвалення рішення передбачено також законопроєкт №5431 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України".