Рада сьогодні розгляне пропозиції Зеленського до трьох законів і легалізацію медичного канабісу

Народні депутати на пленарному засіданні у вівторок, 13 липня, розглянуть пропозиції президента до трьох законів, а також проведуть позачергове засідання Верховної Ради.

Про це свідчить порядок денний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, на пленарному засіданні парламентарії розглянуть пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (№3711-д).

Крім того, депутати розглянуть пропозиції глави держави до законів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги" (№2063) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост" (№4535).

Народні депутати також мають намір включити до порядку денного та скоротити терміни розгляду президентського проєкту закону №5712 "Про великий Державний Герб України".

У другому читанні планується розглянути президентські законопроєкти №5068 щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя та №5069 "Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя".

О 16.00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу Президента. Порядок денний передбачає розгляд п'яти питань.

Зокрема, парламентарії розглянуть у першому читанні законопроєкт №5596 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності".

У другому читанні депутати голосуватимуть за законопроєкт №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

У першому читанні заплановано розгляд проєктів законів №5420 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів" та №5270 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів".

Для включення до порядку денного сесії та ухвалення рішення передбачено також законопроєкт №5431 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України".

Топ коментарі
+5
Только мне кажется, что все, что исходит из ОП ЗЕ даже не читает?

Ну так бы и писали "Рада сегодня рассмотрит предложения Ермака, Подоляка, Татарова, Арестовича и еще херзнаеткого".
показати весь коментар
13.07.2021 09:55 Відповісти
+4
А головний слуга не бажає відзвітувати скільки вже висаджено дерев?
показати весь коментар
13.07.2021 09:57 Відповісти
+2
Народ перестал на улицах улыбаться,вот и надо что бы улыбнуло а там и до легализации кокса недалеко осталось.
показати весь коментар
13.07.2021 09:54 Відповісти
Народ перестал на улицах улыбаться,вот и надо что бы улыбнуло а там и до легализации кокса недалеко осталось.
показати весь коментар
13.07.2021 09:54 Відповісти
Зеиуда ,гнусавый наркоман и пе…, хуже не бывает !
показати весь коментар
13.07.2021 10:03 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2021 10:15 Відповісти
Только мне кажется, что все, что исходит из ОП ЗЕ даже не читает?

Ну так бы и писали "Рада сегодня рассмотрит предложения Ермака, Подоляка, Татарова, Арестовича и еще херзнаеткого".
показати весь коментар
13.07.2021 09:55 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2021 09:56 Відповісти
А головний слуга не бажає відзвітувати скільки вже висаджено дерев?
показати весь коментар
13.07.2021 09:57 Відповісти
Клоун граючий роль президента сам наркоша і хоче всю українську націю в наркоманів перетворити.
показати весь коментар
13.07.2021 09:58 Відповісти
Какое там судоустройство с институтом старост нафиг.Даешь траву с видеокамерой над каждым кустом!
показати весь коментар
13.07.2021 09:59 Відповісти
Продам видеокамеры. Недорого.
Минимальная партия - 1000 кустов.
показати весь коментар
13.07.2021 10:06 Відповісти
Трава - не наркотік. (с)
показати весь коментар
13.07.2021 10:09 Відповісти
Кто знает,когда проголосуют за закон об амнистии?
показати весь коментар
13.07.2021 10:10 Відповісти
Ну наконец-то устранили влияние олигархов, побороли коррупцию, учителя и мед.работники получают в месяц от 4 тыс $, вакцинировано от Ковид 80% населения, суды работают по закону, армия вышла на территориальные рубежи января 2014 года. Люди, других задач у Рады пока нет, пусть уже коноплей занимаются.
показати весь коментар
13.07.2021 10:14 Відповісти
Рада сьогодні розгляне пропозиції Зеленського до трьох законів і легалізацію медичного канабісу - Цензор.НЕТ 9701
показати весь коментар
13.07.2021 10:16 Відповісти
Трава это нормально если не работаешь интеллектуально или надо регулярно проходить проверки как в серьёзном банке. Но реально стопорит аналитические способности. Как раз то что надо государству - тупой и безразличный к происходящему чел.
показати весь коментар
13.07.2021 10:25 Відповісти
Наоборот, не врите. Ну и Илон Маск поржал бы с твоего твита.
показати весь коментар
13.07.2021 10:38 Відповісти
Макс с растаманами не в счет им все 420
показати весь коментар
13.07.2021 10:47 Відповісти
В SAMHSA утверждают: «Если использование каннабиатов редкое или однократное , обычно вывод ТГК из организма занимает примерно 72 часа».А при регулярном использовании вывод ТГК около 9 дней. Перед прохождением drug-теста может быть небезопасно даже тусоваться со знакомыми, которые курят марихуану. В научном исследовании 2015 года ученые подвергли небольшую группу участников пассивному курению как в вентилируемых, так и невентилируемых помещениях. Оно показало, что некоторые участники, которые сидели в невентилируемой комнате, дали положительный результат на THC-COOH.то делать с пассивным курильщика , как они себя покажут на дороге за рулём?
показати весь коментар
13.07.2021 10:26 Відповісти
Найнагальніша проблема для упоротих "слуг НЕ українського наріду".
показати весь коментар
13.07.2021 11:23 Відповісти
В штатах во времена сухого закона тоже можно было по рецепту коньячка прикупить:

"Большинство пациентов, которые их получали, не имели в них ни малейшей медицинской необходимости. Просто врачи тоже были людьми и, бывало, выписывали пациентам виски «на случай необходимости в неотложной помощи»."
показати весь коментар
13.07.2021 11:45 Відповісти
 
 