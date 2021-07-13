УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9768 відвідувачів онлайн
Новини
7 823 10

Морська вода в курортній Затоці не відповідає гігієнічним вимогам, - МОЗ

Морська вода в курортній Затоці не відповідає гігієнічним вимогам, - МОЗ

Якість води за санітарно-мікробіологічними показниками біля пляжів курортної Затоки Одеської області не відповідає нормі. У трьох зонах не рекомендують купатися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

"Під час проведення лабораторних досліджень на стан якості морської води, у певних контрольних точках на 22-х пляжах м. Одеси та Одеської області, які мають офіційний статус, було відібрано 139 проб, із них 93 проби на санітарно-мікробіологічні показники і 46 - на санітарно-хімічні показники", - сказано в повідомленні.

Так, не відповідали гігієнічним вимогам 3 проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками (смт. Затока Білгород-Дністровського району: прибережна зона район "Центральний", прибережна зона район "Сонячний", прибережна зона район "Лиманський").

Читайте також: На п'яти столичних пляжах виявили кишкову паличку, - Держпродспоживслужба

Автор: 

Одеська область (3448) відпочинок (232) пляж (159) Чорне море (1689) Затока (55)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Мужчина, ну что Вы жути нагоняете. Лежащий труп на пляже никак не влияет на чистоту моря и на золотистость загара!
показати весь коментар
13.07.2021 10:20 Відповісти
+2
Чио-то у меня подозрение,что нашим отдыхающим пох.)
показати весь коментар
13.07.2021 10:06 Відповісти
+2
Морська вода в курортній Затоці не відповідає гігієнічним вимогам, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9346
показати весь коментар
13.07.2021 10:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чио-то у меня подозрение,что нашим отдыхающим пох.)
показати весь коментар
13.07.2021 10:06 Відповісти
Там отродясь канализации не было а как говорится - своё не пахнет.
показати весь коментар
13.07.2021 10:08 Відповісти
Это точно.
Одесса.
Морська вода в курортній Затоці не відповідає гігієнічним вимогам, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5249
показати весь коментар
13.07.2021 10:13 Відповісти
Мужчина, ну что Вы жути нагоняете. Лежащий труп на пляже никак не влияет на чистоту моря и на золотистость загара!
показати весь коментар
13.07.2021 10:20 Відповісти
И на вкус пива.
показати весь коментар
13.07.2021 10:29 Відповісти
Морська вода в курортній Затоці не відповідає гігієнічним вимогам, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9346
показати весь коментар
13.07.2021 10:34 Відповісти
да уж, Затока - еще та клоака... один Гудзон чего стоит....
показати весь коментар
13.07.2021 10:23 Відповісти
В Одессе из-за «цветения» токсичной цианобактерии позеленело Черное море

https://culturemeter.od.ua/odesskie-pljazhi-zapolnili-zelenye-vodorosli-120023/

Морська вода в курортній Затоці не відповідає гігієнічним вимогам, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8816
показати весь коментар
13.07.2021 10:36 Відповісти
А в Египет или Турцию разве не дешевле поехать на море?
показати весь коментар
13.07.2021 10:47 Відповісти
Это сколько кубометров говна наглатывается каждый понаехавший на пляжах Одессы
показати весь коментар
13.07.2021 11:20 Відповісти
 
 