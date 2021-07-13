Морська вода в курортній Затоці не відповідає гігієнічним вимогам, - МОЗ
Якість води за санітарно-мікробіологічними показниками біля пляжів курортної Затоки Одеської області не відповідає нормі. У трьох зонах не рекомендують купатися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України.
"Під час проведення лабораторних досліджень на стан якості морської води, у певних контрольних точках на 22-х пляжах м. Одеси та Одеської області, які мають офіційний статус, було відібрано 139 проб, із них 93 проби на санітарно-мікробіологічні показники і 46 - на санітарно-хімічні показники", - сказано в повідомленні.
Так, не відповідали гігієнічним вимогам 3 проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками (смт. Затока Білгород-Дністровського району: прибережна зона район "Центральний", прибережна зона район "Сонячний", прибережна зона район "Лиманський").
